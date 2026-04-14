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Alec Baldwin considera retirarse tras años marcados por el caso Rust

El actor habló sobre el impacto del caso en su vida personal y profesional, así como su intención de pasar más tiempo en casa con su familia

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Alec Baldwin arrives for the Saturday Night Live 50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York City, U.S., February 16, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs
Alec Baldwin plantea dejar la actuación para centrarse en su familia. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Alec Baldwin expresó su intención de alejarse de su carrera profesional para dedicar más tiempo a su familia, tras los años posteriores al incidente ocurrido en 2021 durante el rodaje de la película Rust, en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Durante una entrevista en el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, publicada, el actor abordó los cambios en su vida personal y profesional derivados de ese periodo y se refirió al impacto emocional del caso al señalar que, “fue algo muy doloroso” de sobrellevar.

El actor detalló que, a raíz de esa situación, permaneció en su hogar durante un periodo prolongado junto a su esposa, Hilaria Baldwin, y sus hijos.

“Terminé quedándome mucho en casa. Estuve en casa con mis hijos durante tres años y medio. Casi no trabajé en absoluto”, dijo.

Alec Baldwin y la importancia de su familia luego de la tragedia de “Rust”: “No es fácil, pero juntos lo logramos”
Alec Baldwin aseguró que durante tres años solo estuvo en casa con sus hijos.

Baldwin indicó que esta experiencia modificó su relación con el trabajo y sus prioridades personales. En ese sentido, expresó que actualmente evalúa si debería continuar con algunos proyectos.

“Ahora eso está empezando a cambiar, voy a salir y hacer varias cosas, pero estuve en casa y me acostumbré, y ya no quiero salir de mi casa. No quiero. No quiero trabajar más. No quiero. De verdad no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”, señaló.

En el ámbito personal, Alec Baldwin es padre de ocho hijos. Comparte a su hija mayor, Ireland, con su exesposa, la actriz Kim Basinger. En 2012 contrajo matrimonio con Hilaria Baldwin, con quien tiene siete hijos: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo Pao Lucas, María Lucía Victoria e Ilaria Catalina Irena.

Cabe recordar que el actor fue objeto de una investigación penal en relación con el incidente ocurrido en el set de Rust. En enero de 2023 fue acusado de homicidio involuntario; los cargos fueron retirados tres meses después.

Alec Baldwin durante el juicio celebrado por la trágica muerte de Halyna Hutchins en el set de rodaje de 'Rust'
Alec Baldwin pasó por un largo juicio por lo sucedido en el rodaje de 'Rust'

Posteriormente, en 2024, volvió a ser acusado por el mismo delito, pero el caso fue desestimado con perjuicio durante el juicio celebrado en julio de ese año, luego de que un juez determinara que la fiscalía había retenido evidencia relevante sobre la presencia de munición real en el rodaje.

Las consecuencias de este proceso también fueron abordadas en distintos proyectos audiovisuales. Baldwin participó en una serie emitida por TLC, estrenada en febrero de 2025, en la que se muestra su vida familiar en ese periodo.

Asimismo, su experiencia durante la investigación fue incluida en el documental The Trial of Alec Baldwin, presentado en el festival DOC NYC en noviembre de 2025.

En declaraciones previas al estreno de la serie, el actor también se refirió al papel de su esposa durante esos años: “No sé dónde estaría si no la tuviera. No sé qué habría sido de mí”, expresó.

Alec e Hilaria Baldwin
Alec Baldwin destacó el apoyo de su esposa Hilaria Baldwin durante todo el proceso legal. (Créditos: REUTERS / Shannon Stapleton)

En paralelo a estas reflexiones, Baldwin ha mantenido cierta actividad profesional. Recientemente participó en la comedia española Torrente Presidente, donde interpretó al presidente Donald Trump. Además, tiene proyectos en desarrollo como The Cutting Room Floor y National Lampoon’s Hollywood Hustle.

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