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La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

La Comisión ya había avanzado este viernes que había detectado como resultado de las investigaciones del cero eléctrico “diversos indicios de incumplimiento”

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Imagen de archivo de Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Imagen de archivo de Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a varias empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón del pasado 28 de abril de 2025.

Según ha detallado la CNMC este viernes en un comunicado de prensa, la institución había detectado como resultado de las investigaciones del cero eléctrico “diversos indicios de incumplimiento”, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", por lo que había iniciado un proceso para “investigar formalmente esos indicios”, aunque no había detallado las empresas.

La CNMC ha publicado el listado esta tarde en su página web, en el apartado de expedientes sancionadores en tramitación, en el que figuran tanto Red Eléctrica como empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

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El origen “multifactorial” del apagón

Este jueves la CNMC ya había avanzado la apertura de expedientes sancionadores, sin adelantar las compañías afectadas, considerando que el apagón tuvo “un origen multifactorial”, una conclusión a la que también llegaron los investigadores europeos independientes. No obstante, Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento eléctrico del país.

En consecuencia, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente estos hechos. La organización aclara que no busca la causa en sí del apagón y que estos expedientes “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”. Estos actores sí podrían haber cometido algunas infracciones que terminasen por constituir infracciones administrativas y podrían enfrentar sanciones por sus actos.

La investigación de la CNMC podrá durar entre 9 y 18 meses, en función de la gravedad de la infracción. Los afectados podrán formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen procedentes.

Un coche de la policía local patrulla una calle comercial sin alumbrado eléctrico para evitar robos y saqueos en las tiendas a primera hora de la mañana durante un apagón que afectó a gran parte de España, en Ronda, España 29 de abril de 2025. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo
Un coche de la policía local patrulla una calle comercial sin alumbrado eléctrico para evitar robos y saqueos en las tiendas a primera hora de la mañana durante un apagón que afectó a gran parte de España, en Ronda, España 29 de abril de 2025. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo

Para Europa todos fueron culpables

La organización europea ENTSO-e, que agrupa a los gestores de redes eléctricas en Europa, ha publicado este viernes un informe con sus conclusiones sobre el apagón sufrido en España y Portugal el 28 de abril de 2025. El suceso, calificado como “el más severo en el sistema eléctrico europeo en más de 20 años”, no tuvo una sola causa: la investigación apunta a una interacción de múltiples factores en los que Red Eléctrica, las compañías privadas, las renovables y los propios reguladores gubernamentales tuvieron su parte de responsabilidad.

El informe ha sido elaborado por un panel de 49 expertos, entre los que se incluyen representantes de los Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO), los Centros de Coordinación Regional (RCC), la ACER y las Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN). Los autores insisten en que el apagón del 28 de abril “fue un evento sin precedentes” resultado de “la interacción de múltiples factores”, que provocaron aumentos de tensión y desconexión en cascada, derivando en el apagón.

Los expertos han identificado varias deficiencias en la gestión de la red por parte de Red Eléctrica, subrayando que el control manual de componentes críticos para la tensión dificultó la reacción ante la velocidad del incidente. Además, la investigación destaca la falta de supervisión en tiempo real de la diferencia entre la potencia reactiva aportada por las centrales y la prevista por el operador.

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