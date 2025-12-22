Alec Baldwin reconoce que, tras ser imputado por la muerte de Halyna Hutchins, tuvo pensamientos suicidas: “No quería levantarme otro día más”

Alec Baldwin durante el juicio celebrado por la trágica muerte de Halyna Hutchins en el set de rodaje de 'Rust'

El actor Alec Baldwin ha relatado que, tras conocerse que la Fiscalía le imputaba por segunda vez en relación con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust, atravesó un periodo de pensamientos suicidas y una profunda crisis personal.

El actor ha compartido estos detalles en el pódcast Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction, presentado por Dave Manheim, donde ha explicado cómo la presión mediática y judicial ha afectado a su salud y a su entorno más cercano. Así, Baldwin subrayó que el mayor sufrimiento lo ha sentido por el impacto que la situación ha tenido en su familia.

En la conversación, Baldwin ha confesado que la preocupación por su esposa y sus hijos ha sido lo que más le ha dolido durante todo el proceso. “Las personas que más me preocupaban, las personas por las que sentía el dolor más profundo, eran mi mujer y mis hijos”, ha afirmado el actor. “Porque mis hijos me veían sentado en una esquina, sin poder moverme”. Baldwin ha detallado que, durante un año, llegó a dormir la siesta todos los días debido a su estado mental.

Impacto en la salud y la vida personal

El intérprete ha explicado que la situación ha tenido consecuencias devastadoras en todos los ámbitos de su vida. “No quiero recrearme en esto, solo quiero decir que ha sido muy doloroso para mi mujer y mi familia, mis hermanas y hermanos, mis compañeros. Y puedo decir que ha roto todos los nervios de mi cuerpo, espiritualmente, económicamente, en el trabajo, en mi carrera, mi mujer, mis hijos, mis amigos, mi salud. Lo que ha hecho con mi salud. Si te contara cuáles han sido mis problemas de salud desde el 21 de octubre de 2021… me ha quitado diez años de vida. Al menos diez años de vida”, ha asegurado Baldwin.

El actor ha reconocido que, aunque finalmente ha conseguido superar los momentos más oscuros gracias al apoyo de su esposa, Hilaria, y de su familia, durante un tiempo los pensamientos suicidas llegaron a dominarle. “Cuando llegas a ese punto en el que piensas: ‘No quiero despertarme otro día, me voy a ir’ — lo juro por Dios, hablar de esto me resulta realmente desagradable porque hablar de suicidarse y suicidarse de verdad son dos cosas profundamente distintas. Creo que mucha gente, muchísima gente, piensa en suicidarse y en acabar con su vida, y muy pocos lo hacen. Y yo recuerdo que me tumbaba en la cama y pensaba: ‘Dios, no puedo despertarme otro día y que todo siga igual. Es lo mismo cada día. Y no puedo más’. Pero de alguna manera encontré la fe en Dios para, ya sabes, no suicidarme mañana. Esperar un día más”.

Hilaria Baldwin habla con su marido, el actor Alec Baldwin durante el juicio alrededor de la muerte involuntaria de Halyna Hautchins RAMSAY DE GIVE/Pool via REUTERS

Baldwin también ha defendido que la producción de Rust cumplió con las normativas establecidas por los sindicatos de Hollywood, pero ha criticado la actuación de la Fiscalía de Nuevo México. Según ha explicado, los fiscales “llegaron y dijeron: ‘No, no, esas normas no valen aquí, aquí tenemos nuestras propias normas y son las que aplican. Así que te vamos a juzgar por esas normas’. Nadie vino a decirme nada diferente la primera semana que manejamos armas. Nadie me dijo nada distinto. Fue después. Todas las normas cambiaron a posteriori, y eso me asustó mucho. Pensé que se lo iban a inventar sobre la marcha”. Además, ha acusado a los fiscales de buscar notoriedad mediática: “Querían ver su nombre en los periódicos. Eso es lo que querían. Y gracias a Dios por esta jueza que les llamó la atención y les dijo que lo que estaban haciendo era reprobable”, ha manifestado Baldwin.

Reflexión sobre la sátira política y Donald Trump

Durante la entrevista, Baldwin también ha abordado su experiencia interpretando a Donald Trump en el programa Saturday Night Live durante cuatro años. Ha admitido que no deseaba encarnar al expresidente cada fin de semana durante tanto tiempo, pero lo hizo por su amistad con Lorne Michaels, responsable del programa. “En general, fue una buena experiencia. Los dos primeros años fueron gloriosos, pero si miras a la gente de la que se ríen en SNL, la comedia ahora va de burlarse. Todo es burla”, ha señalado, y ha añadido que pocos humoristas no son “malintencionados”, citando a Ray Romano como excepción. Según Baldwin, gran parte de la comedia actual tiende a ser “negativa”.

Alec Baldwin y la importancia de su familia luego de la tragedia de “Rust”: “No es fácil, pero juntos lo logramos”

Al referirse a Trump, Baldwin ha destacado que, pese a discrepar con él en todos los aspectos, no deja de ser una persona. “Mira a Trump. Y te dices a ti mismo, Trump es un ser humano”, ha afirmado. “¿Estoy en desacuerdo con Trump en todo? Estoy en desacuerdo con Trump en absolutamente todo. En absolutamente todo lo que puedas imaginar estoy en desacuerdo con él. Pero al mismo tiempo, es un ser humano, y su error fue que, cuando le hirieron, cuando le hicieron daño, cuando le despreciaron, cuando se burlaron de él, cuando le señalaron o lo que fuera, cada vez que le trataron mal, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Y esa es la lección para todos nosotros. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Intentas levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante? No, Trump es rencoroso. Está lleno de odio. Está lleno de bilis, y solo se lo ha puesto más difícil a sí mismo”.

Baldwin ha recordado una cena en la que compartió su opinión de que la comedia sobre Trump “ya está agotada”, no porque dé miedo, sino porque “ya está hecha”. “¿Qué más se puede decir? Si sigues viendo un late night y riéndote de chistes sobre Trump, tienes un problema”, ha afirmado Baldwin. “Lo único que hay que hacer es prepararse para las próximas elecciones, prepararse para las legislativas. Eso es lo único en lo que hay que centrarse. Que le den a Trump. Se va a ir. Y Trump, si hubiera tenido una pizca de autoconciencia, qué diferente habría sido todo”.