Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

Las cartas entre Cela y Dolores Franco. (Montaje Infobae/Universidad Complutense)

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Camilo José Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías, en una edición que presenta la Fundación Santander bajo el nombre De lo mundano y lo sublime. El hallazgo y publicación de esta correspondencia inédita arroja nueva luz sobre una relación marcada por la admiración, la distancia emocional y las circunstancias históricas que la rodearon.

En el verano de 1934, Cela, con dieciocho años y la aspiración de ser poeta, conoció a Lolita Franco, entonces estudiante de Filosofía y Letras en Madrid y cuatro años mayor. Desde ese primer encuentro en Las Rozas surgió una amistad que, pese a la intensidad de los sentimientos del Nobel, nunca llegó a convertirse en una relación sentimental, pues Franco nunca quiso ir más allá de la amistad. Entre 1934 y 1942 mantuvieron un intenso intercambio epistolar, donde se mezclan confidencias, dudas literarias y muestras de afecto no correspondido.

Estas cartas, editadas por el catedrático Adolfo Sotelo Vázquez, permiten asomarse al proceso de formación del joven Cela y a una relación que él mismo definió como fundamental en su vida. En una de sus cartas, Cela suplica: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un mueble o como a un perro, pero quiéreme, Lolita”. El epistolario, compuesto tanto por cartas manuscritas como mecanuscritas, se convierte así en testimonio directo del aprendizaje literario y sentimental de uno de los escritores más reconocidos de la literatura española.

Confesiones y el papel de Dolores Franco como mentora

La correspondencia refleja cómo Cela compartía con Franco sus primeros versos y dudas vocacionales. Ella, con experiencia y formación, ejerció de guía y crítica: le recomendó lecturas como las de Alberti, Ortega y Zubiri, y lo alertó sobre el exceso de surrealismo en su poesía. En una de sus respuestas, Franco lo anima: “Cada día harás mejores versos –lo has de ver–”.

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El tono de las cartas oscila entre la confesión íntima y el análisis literario. Cela se muestra vulnerable, reconoce sus limitaciones y solicita la aprobación de Franco para continuar escribiendo. En una carta de septiembre de 1934, Cela admite: “Solo, sin ti –¿me entiendes ahora?–, yo no tengo razón para seguir escribiendo –¡qué cruel eres!– bellos versos”. Franco, en su papel de mentora, responde con afecto y rigor, manteniendo siempre una distancia clara en el plano sentimental.

Algunos poemas enviados por Cela se han perdido, pero se conserva La rosa, dedicado a Lolita en 1936. En sus cartas, Cela también compartía aspectos personales, como sus relaciones fallidas y sus impresiones sobre el entorno intelectual de la época. Franco, por su parte, no dudaba en reprenderlo por actitudes que consideraba propias de su juventud o exceso de pretensión literaria.

El contexto histórico y personal

El epistolario no solo revela la relación entre Cela y Franco, sino que también está marcado por los acontecimientos históricos de la España de los años treinta y cuarenta. La Guerra Civil dejó una huella profunda en la vida de Dolores Franco: su hermano Emilio fue asesinado junto a su novia. En una carta de diciembre de 1936, Franco le escribe a Cela: “Mis padres son dos ruinas, siento ligazón y deber y sólo espero una vida triste”.

El contexto de la relación personal de Cela y Franco. (RTVE)

La relación entre ambos se desarrolló en paralelo a sus trayectorias personales. Franco terminaría casándose en 1941 con Julián Marías, a quien Cela criticó en una carta por su estilo literario, señalando que era “demasiado pedante”. Franco respondió con frialdad, reafirmando la distancia que siempre mantuvo con Cela en el terreno afectivo.

Sotelo Vázquez, editor del volumen, subraya que la correspondencia es clave para entender la evolución literaria y personal de Cela. Franco fue una influencia decisiva en su formación, no solo por sus consejos literarios sino también por el ejemplo de su carácter y sus aspiraciones intelectuales. La publicación de estas cartas ofrece un testimonio sobre los vínculos entre jóvenes intelectuales en una época convulsa. También las aspiraciones y frustraciones de un futuro Nobel y la huella que una amistad profunda, aunque marcada por el amor imposible, puede dejar en la vida y obra de un escritor.