Netflix anuncia cuándo estrenará ‘Torrente presidente’ en la plataforma: “Recibiremos la visita de un presidente del Gobierno”

Cinco semanas después de su llegada a los cines, Torrente presidente continúa demostrando que el tirón del personaje creado por Santiago Segura sigue intacto. A 17 de abril de 2026, la sexta entrega de la saga ya se ha convertido en la más taquillera con casi 25 millones de euros, unas cifras que la sitúan entre los diez estrenos más exitosos del cine español en la última década. Su ascenso en la clasificación histórica es inminente: está a punto de superar a Un monstruo viene a verme y colocarse en el quinto puesto del ranking de mayor recaudación. Por delante, eso sí, quedan títulos como Lo imposible u Ocho apellidos vascos, que, estrenada en 2014, es la cinta más taquillera en la historia patria con más de 56 millones de euros recaudados y 9 millones de espectadores.

Con este panorama en salas, el siguiente gran objetivo ya está en marcha: conquistar el streaming. La plataforma Netflix ha confirmado que Torrente presidente será uno de sus grandes estrenos del verano, aunque por el momento no ha concretado una fecha exacta. El anuncio, realizado a través de redes sociales este pasado jueves, llegó con el siguiente mensaje: “Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno”, escribieron, adjuntaron una imagen de la calva característica del personaje.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

El propio Segura ya respondió en redes sociales que la cinta llegaría a la plataforma “para verano”, después de que el pasado 15 de marzo, pocos días después de su estreno en cines, un usuario con discapacidad auditiva preguntara en X por cuándo iba a estar disponible en casa, al no poder asistir al cine porque ninguno ofrece subtítulos en español.

Prevista para este verano

La película, que, en palabras de su creador, es una sátira política sobre el panorama nacional español, sigue al expolicía José Luis Torrente, que esta vez apuesta por fundar el partido político Nox. De momento, la cinta sigue en cines y al ritmo que va su éxito va para largo. Solo en sus dos primeras semanas, Torrente, presidente ya superó la recaudación total de Padre no hay más que uno 5, -cinta que también dirige, crea y protagoniza Segura- que cerró 2025 como la película española más taquillera del año con 13,4 millones de euros. El sorpasso no solo confirma el tirón comercial del personaje, sino también la capacidad de Santiago Segura para revalidar su fórmula de éxito en un contexto audiovisual cada vez más fragmentado.

'Torrente presidente' está en los cines desde hace un par de semanas

El arranque del filme ya anticipaba este resultado. En su primer fin de semana, la película rozó los 7 millones de euros, firmando uno de los mejores estrenos de la historia del cine español y situándose solo por detrás de títulos como Lo imposible o anteriores entregas de la propia saga.

Desde su debut en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley, el personaje ha sabido adaptarse a distintas épocas manteniendo una identidad propia basada en el humor irreverente y la sátira social. Su mayor éxito llegó con Torrente 2: Misión en Marbella, que superó los 22 millones de euros y se convirtió en un hito de la taquilla nacional, hasta ahora, que ha superado a las cinco películas anteriores de este policía corrupto.