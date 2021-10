El dramático relato del hombre que sostuvo a Halyna Hutchins mientras moría tras recibir un disparo accidental de Alec Baldwin

Halyna Hutchins junto a Serge Svetnoy SWEN STUDIOS/Handout via REUTERS.

Serge Svetnoy, uno de los electricistas en el set de la película que iba a protagonizar Alec Baldwin, escribió una dura carta publicada en Facebook, en la que relata que se encontraba de pie junto a Halyna Hutchins, de 42 años, cuando recibió el disparo que terminó con su vida el jueves 21 de octubre.

En el texto titulado “Mi visión de la tragedia de RUST”, Svetnoy escribió que se encuentra “muy agradecido con todos” los que se han acercado a él para darle apoyo y condolencias, además de agradecer “cientos de llamadas” recibidas.

En una nota del diario The New York Times, se describió el momento del incidente diciendo que Baldwin se encontraba sentado en un banco de madera de la iglesia, ensayando una escena que involucraba “dibujar una cruz” con un revólver y apuntar al lente de la cámara, mientras que Souza y Hutchins se encontraban frente a él “viendo el ángulo de la cámara”.

Svetnoy relató el momento del accidente explicando que se encontraba hombro a hombro con Halyna: “La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre estaba en mis manos” .

Hutchins, fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde el personal médico la declaró muerta. Mientras que Joel Souza, de 48 años, quien también fue herido, fue transportado en ambulancia al centro médico regional Christus St. Vincent, donde recibió tratamiento por sus lesiones.

En su descargó, Svetnoy arremetió contra la joven armera, Hannah Gutierrez-Reed: “No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería”, y agregó que lo ocurrido fue “culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo”.

Cabe recordar que la joven había dicho en un podcast previo a el comienzo del rodaje que estuvo “a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”.

Hannah Gutierrez-Reed (Fuente)

Por otro lado arremetió contra los productores de la película diciendo que “para ahorrar un centavo, contrata a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso, y arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya”.

“Siempre debe haber al menos un profesional en cada departamento que conozca el trabajo. Es imprescindible evitar una tragedia como la de Halyna”.

Continuó su publicación hablándole directamente a los productores y explicándoles que “al contratar profesionales, está comprando tranquilidad para usted y las personas que lo rodean”.

“¡Ningún centavo ahorrado vale la VIDA de la persona!”, concluyó.

Foto de Halyna Hutchins trabajando en el set de Rust

EL DESCARGO COMPLETO

He recibido cientos de llamadas, mensajes de texto, cartas con palabras de apoyo y condolencias desde el día de la tragedia con Halyna Hutchins, y estoy muy agradecido con todos. Sí, conocí a Halyna, no desde hace un año. Trabajé con ella en casi todas sus películas. A veces hemos compartido comida y agua. Nos hemos estado quemando bajo el sol, congelándonos en la nieve en los brotes. Nos cuidamos el uno al otro. Sí, puedo decir con 100% de confianza que ella era mi amiga.

¡¡¡ERA!!!

También recibí muchas llamadas de diferentes medios de comunicación de varios países pidiendo contar qué sucedió; también de numerosos institutos y universidades para que los estudiantes sepan qué necesita más atención.

Sí, estaba hombro con hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre estaba en mis manos.

Halyna Hutchins SWEN STUDIOS/Handout via REUTERS.

Quiero dar mi opinión sobre por qué ha sucedido esto. Creo que tengo derecho a hacerlo.

Es culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo.

La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio no hizo esto; la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no lo hizo; la persona que debería haber revisado esta arma antes de traerla al set no lo hizo.

¡Y LA MUERTE DEL HUMANO ES EL RESULTADO!

Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería; No hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe dónde más, pueda ser un profesional en este campo.

Los profesionales son las personas que llevan años en platós, personas que conocen este trabajo de la A a la Z; Estas son las personas que tienen la seguridad en el set a nivel de reflejos; no es necesario que se les diga que coloquen la bolsa de arena en un trípode, que fijen la escalera en el escenario o que bloqueen el lugar de la explosión. Lo tienen en la sangre.

¡Estoy llamando a los productores!

Halyna Hutchins SWEN STUDIOS/Handout via REUTERS.

Tenemos un trabajo fascinante y asombroso, pero también peligroso. Filmamos en las montañas, en mar abierto, bajo el agua. Tenemos explosiones, disparos de armas, choques de automóviles, electricidad, después de todo, y mucho más.

A veces, para ahorrar un centavo, contrata a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso, y arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya.

Entiendo que siempre luchas por el presupuesto, pero no puedes permitir que esto suceda. Siempre debe haber al menos un profesional en cada departamento que conozca el trabajo. Es imprescindible evitar una tragedia como la de Halyna.

No deseo que nadie pase por lo que yo pasé, por lo que pasaron su esposo @Matt Hutchins y su hijo Andros, y el actor Alec Baldwin, a quien le entregaron un arma en el set. Tiene que vivir con la idea de que le quitó la vida a un ser humano por culpa de personas poco profesionales.

Estimados productores, al contratar profesionales, está comprando tranquilidad para usted y las personas que lo rodean. Es cierto que los profesionales pueden costar un poco más y en ocasiones pueden ser un poco más exigentes, pero merece la pena. ¡Ningún centavo ahorrado vale la VIDA de la persona!

Y finalmente, queridos productores, recuerden que no son ustedes quienes están dando oportunidades a las personas que contratan para que hagan su dinero; son las personas que contrata las que le ayudan a ganar dinero. ¡Recuerda esto!

Halyna Hutchins SWEN STUDIOS/Handout via REUTERS.

También quiero agradecer al operador de cámara @Ried Russell, que estuvo con nosotros y ayudó a atender a Halyna. Gracias a la médica del set @Cherlyn Schaefer que hizo todo lo posible para salvar la vida de Halyna.

Todos amamos a Halyna.

Que Dios bendiga su alma.

Descansa en paz.

Y Dios nos proteja a todos.

