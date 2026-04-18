España

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

El padre de Felipe VI ha concedido una entrevista al diario francés ‘Le Figaro’, donde ha hablado del futuro de la Corona española

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Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)
Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha vuelto a situarse en el epicentro del debate público. Durante su reciente visita a París para recoger en la Asamblea Nacional el premio especial del jurado por sus memorias, Reconciliación, el padre de Felipe VI que rigió los destinos de España durante casi cuatro décadas, ha concedido una entrevista al diario Le Figaro en el que destila nostalgia, reivindicación y una calculada preocupación por el futuro de la institución monárquica.

A pesar de la distancia física que le separa de la Zarzuela, el Emérito sigue con atención milimétrica los pasos de la nueva generación. En un gesto de respaldo explícito a la continuidad dinástica, Juan Carlos I ha puesto el foco en su nieta, la princesa Leonor. Para el anterior jefe del Estado, la heredera es una pieza fundamental que la Casa Real debe potenciar sin titubeos.

Felicitación de Navidad de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. (Casa de S.M. el Rey)
Felicitación de Navidad de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. (Casa de S.M. el Rey)

El exsoberano considera que la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia “tendría que estar más en primera línea” porque, a su juicio, la joven "da una muy buena imagen de la monarquía“. Estas palabras cobran especial relevancia en un momento en el que la princesa de Asturias consolida su formación militar y aumenta su presencia institucional, siendo recibida con un entusiasmo que el propio Juan Carlos destaca como un soplo de aire fresco para la Corona.

El diagnóstico de una monarquía “con menos peso”

Sin embargo, además del elogio a su nieta Leonor, Juan Carlos I ha analizado la situación de su hijo, Felipe VI, y la relación de este con el actual Ejecutivo, Pedro Sánchez. “En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo“, manifiesta el exmonarca. Juan Carlos sostiene que el tablero político español ha sufrido una metamorfosis que le genera interrogantes. “Los tiempos cambian y España ha cambiado”, reflexiona, para inmediatamente lanzar una pregunta al aire: “¿en qué dirección?”.

Pese a la contundencia de sus pensamientos, el anterior monarca reconoce los límites de su actual situación: “Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra". En su análisis, lamenta una pérdida de influencia de la Corona en el día a día político. Recuerda con nostalgia que durante su reinado “todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno” y señala con extrañeza que “ahora esos encuentros son menos frecuentes”. Además, pone el ejemplo de la logística diplomática, subrayando que en sus viajes oficiales siempre iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que, según sus observaciones, "ya no sucede con su hijo“.

Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres. (EFE)
Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres. (EFE)

El “sacrificio” de la libertad

Haciendo balance de su legado, el monarca que pilotó la Transición desde 1975 hasta su abdicación en 2014, se muestra dolido por su situación personal de “exilio” en Abu Dabi. Asegura que toda su existencia “ha estado dictada por las exigencias de España y del trono” y lanza una frase lapidaria sobre su papel histórico: “Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia pero nunca me pude yo beneficiar de ella“.

Aun así, su fe en el sistema monárquico permanece inalterable. La defiende como una herramienta de cohesión: “Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país". Para Juan Carlos, el valor del Rey reside en estar "por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido".

En un plano más costumbrista, se posicionó en defensa de los toros y la caza, temas hoy en el centro de la polémica cultural en España: "La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional“. Con esta entrevista, Juan Carlos I abandona París habiendo dejado claro que, aunque ya no ostente el mando, su voz sigue buscando el eco de una España que, según él, ha cambiado mucho.

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