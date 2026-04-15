Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en abril: de ‘Tenemos diecisiete años’ a ‘Los últimos días en Pompeya’

Imagen de 'Tenemos diecisiete años'

La primavera asoma por Barcelona y con ella el buen tiempo y las ganas de salir a la calle a disfrutar del sol, pero también de hacerlo en un museo descubriendo nuevas exposiciones de arte. Después de un mes de marzo marcado por títulos como Rodoreda, un bosc o Chez Matisse, dedicada al pintor francés. Durante el próximo mes, y en algunos casos incluso más adelante, los habitantes y visitantes de la ciudad condal podrán disfrutar de exposiciones fotográficas, de artes plásticas o incluso experiencias inmersivas como la de Los últimos días en Pompeya, entre las muchas y destacadas propuestas que aguardan.

Tenemos diecisiete años

Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB

La adolescencia, vista desde la perspectiva de más de trescientos jóvenes de diecisiete años, adquiere nuevas formas en la exposición «Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo». A través de fotografía, cine y palabra, estos participantes exploran su identidad y comparten inquietudes, alejándose de miradas adultas y estereotipos convencionales. El proyecto, desarrollado por la Asociación A Bao A Qu, reunió a estudiantes de Cataluña, Lituania y Rumanía en talleres artísticos donde aprendieron a retratarse y narrarse de forma auténtica. Los resultados incluyen fotografías, filmaciones y textos en primera persona, aportando una visión genuina sobre lo que significa tener diecisiete años hoy.

Inspirada en los retratos realizados por Johan van der Keuken en 1955, la muestra integra por primera vez en Barcelona estas obras y las pone en diálogo con las creaciones actuales. La Filmoteca de Catalunya acompaña la exposición con un ciclo dedicado al cineasta neerlandés. Estará disponible en el CCCB del 6 marzo al 17 mayo.

Walker Evans. Now and then

Fotografía de Walker Evans recogida en la exposición 'Walker Evans. Now and then'

La obra de Walker Evans ha marcado un hito en la fotografía del siglo XX, situándolo como uno de los grandes cronistas visuales de Estados Unidos. Sus imágenes, reconocibles por una aparente sencillez, exploran la complejidad de la vida cotidiana y los paisajes urbanos, captando con lucidez el rostro de una sociedad en constante cambio. En la exposición Walker Evans: Now and Then, bajo la curaduría de David Campany, se presenta una revisión integral de su recorrido artístico. El visitante puede descubrir desde los primeros autorretratos de los años veinte hasta sus experimentos con Polaroid en los setenta. A este recorrido se suman libros y publicaciones que evidencian la profunda capacidad de observación del fotógrafo.

La muestra pone en relieve cómo Evans no se limitó a documentar su entorno, sino que también desafió al espectador a reflexionar sobre el papel de la fotografía y la percepción de la realidad. Su legado, vigente en generaciones de artistas, sigue invitando a cuestionar la mirada y los códigos visuales de cada época. Está disponible en la Fundación MAPFRE hasta el 24 de mayo.

I després de Franco què? (1965-1975)

Imagen de la exposición de '"I després de Franco, què? (1965-1975)"

La antigua prisión de La Model acoge la exposición I després de Franco, què?, una propuesta que marca el cincuentenario de la muerte de Francisco Franco. Organizada por el Ayuntamiento de Barcelona junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la muestra repasa los últimos años del franquismo y las iniciativas colectivas que surgieron ante el fin del régimen.

El recorrido, comisariado por Andreu Mayayo y José Manuel Rua, se divide en dos galerías: la quinta, centrada en la agonía del dictador y la represión final, y la cuarta, dedicada a los movimientos políticos, sociales y culturales que prepararon el terreno para la democracia. Entre los temas tratados destacan la continuidad institucional, el feminismo, los derechos LGTBI, la libertad de expresión y la movilización obrera. Mediante audiovisuales, testimonios y documentos históricos, la exposición busca ofrecer una mirada crítica sobre una etapa decisiva para comprender el presente y los retos futuros de la sociedad española. Se podrá encontrar en La Model hasta el 19 de julio.

Proyectar un planeta negro

Imagen de la exposición de MACBA 'Proyectar un planeta negro'

La exposición de MACBA Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica es la primera gran revisión internacional dedicada a las expresiones culturales del panafricanismo desde los años veinte hasta la actualidad. Comisariada por Elvira Dyangani Ose, directora del museo, junto a Antawan Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, la muestra reúne cerca de 500 obras creadas por un centenar de artistas de distintas épocas y lugares. El proyecto, desarrollado junto al Art Institute of Chicago y en colaboración con el Barbican Centre de Londres y el KANAL Centre Pompidou de Bruselas, permite que la exposición viaje por estas cuatro instituciones hasta la primavera de 2027. Esta alianza ha hecho posible reunir una colección de tal magnitud y relevancia.

Aunque el panafricanismo ha sido una fuerza reconocida en la historia mundial del siglo XX, nunca antes se había abordado su impacto en el arte y la cultura en una muestra de esta escala. La exposición parte del primer Congreso Panafricano de 1919 y propone una nueva mirada sobre cómo estas ideas han moldeado la creación artística y la visión política global.

Los últimos días de Pompeya

Imagen de la exposición inmersiva 'Los últimos días de Pompeya'

La exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya aterriza en Barcelona (IDEAL Montjuïc) tras recorrer ciudades como Madrid, Londres, Viena y Beijing. Reconocida por National Geographic como la “Mejor Exposición Histórica 2024”, la muestra invita al público a retroceder dos mil años y sumergirse en la vida, la cultura y el poder de la antigua Roma.

Más de 850.000 visitantes en todo el mundo han experimentado este viaje multisensorial, que combina tecnología de realidad virtual de última generación, espacios expositivos tradicionales y objetos históricos auténticos. Proyecciones de vídeo envolventes, paisajes sonoros y recursos interactivos permiten recorrer los rincones más emblemáticos de Pompeya, desde batallas de gladiadores hasta la célebre erupción del Vesubio. La propuesta ofrece una reconstrucción digital que transporta al espectador a la historia, permitiendo vivir en primera persona los momentos clave de la ciudad romana antes de su destrucción. Se podrá ver en el IDEAL Montjuïc (Palau Victòria Eugènia, Pabellón 7B) hasta finales de junio.