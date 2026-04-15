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Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

El permiso debe computarse solo en días hábiles y no incluir fines de semana ni festivos, advierte el especialista

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La lactancia no descuenta fines de semana ni festivos
Juanma Lorente explica que el permiso de lactancia debe calcularse solo en días hábiles y no en días naturales (Composición Infobae)

El permiso de lactancia constituye uno de los derechos laborales más desconocidos y a menudo malinterpretados entre los trabajadores con hijos pequeños. Este beneficio, recogido en la legislación laboral española, permite a madres y padres ausentarse del trabajo durante una hora diaria para el cuidado y la alimentación de sus hijos menores de nueve meses.

Sin embargo, la aplicación práctica de este permiso genera numerosas dudas, en parte debido a la falta de información clara y a la interpretación restrictiva que en ocasiones hacen algunas empresas. Resulta habitual que los empleados reciban indicaciones erróneas respecto al cómputo de los días concedidos, lo que deriva en una reducción injustificada del tiempo de descanso al que tienen derecho.

Muchos trabajadores desconocen el cálculo correcto de su permiso de lactancia y terminan recibiendo menos días de los que les corresponden, advierte el abogado Juanma Lorente, quien afirma: “Estoy harto de atender a clientes que me dicen: ‘Juanma, es que me dan quince días de lactancia, pero me lo dan naturales’. No son naturales, son días hábiles”.

Solo cuentan los días hábiles

Según indica Lorente a través de su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista), la confusión viene porque la empresa otorga el permiso contando fines de semana y festivos, cuando en realidad “no cuentan los fines de semana ni cuentan los festivos” para el permiso por lactancia.

El principal problema surge cuando los departamentos de recursos humanos integran sábados, domingos y festivos en el cómputo, disminuyendo así el número real de días de permiso. La ley establece que el permiso se aplica únicamente sobre los días hábiles, es decir, aquellos en los que existe obligación de prestar servicios.

“Tienes una hora por cada día hábil de trabajo desde que se finaliza el permiso por maternidad hasta que el niño o la niña cumple nueve meses” (Créditos: Freepik)
“Tienes una hora por cada día hábil de trabajo desde que se finaliza el permiso por maternidad hasta que el niño o la niña cumple nueve meses” (Créditos: Freepik)

Esta distinción resulta fundamental para calcular correctamente la duración del permiso. Para el abogado, el procedimiento correcto es el siguiente: “Tienes una hora por cada día hábil de trabajo desde que se finaliza el permiso por maternidad hasta que el niño o la niña cumple nueve meses”, detalla.

La fórmula implica que el trabajador debe dividir el total de horas acumuladas —“porque tienes una hora por cada día hábil”— entre las horas que se trabajan a la semana, para determinar el número de días de permiso disponibles.

Evita el cálculo en días naturales

Un error frecuente consiste en asumir que el permiso de lactancia puede disfrutarse de forma acumulada en días naturales, lo que reduce significativamente el beneficio. Lorente insiste en que la única referencia válida deben ser los días hábiles, ya que solo estos generan derecho a la hora diaria de ausencia. Esta aclaración puede marcar una diferencia importante en la conciliación laboral y familiar de quienes acaban de tener un hijo.

Lorente señala la importancia de dejar clara esta cuestión a las empresas: “No pueden ser días naturales nunca en la vida”. El letrado recomienda enviar explicaciones directas a recursos humanos y ofrece asesoría adicional a quienes lo necesiten: “Deja la palabra consulta y te mando información para asesorarte”.

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El conocimiento preciso sobre este derecho favorece que los trabajadores puedan reclamar el tiempo que les corresponde y evitar así interpretaciones restrictivas que limiten sus opciones de conciliación. Los expertos subrayan la conveniencia de solicitar por escrito la aclaración del cálculo, para asegurar que el permiso de lactancia se ajuste a la normativa vigente y no se vea reducido por errores de interpretación dentro de la empresa.

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