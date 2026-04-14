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Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

La Selección Española debuta en la costa oeste

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Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)
Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)

El 11 de junio de 2026 comenzará el Mundial más grande de todos los tiempos. También será el primero, después del de Corea y Japón en 2002, que será organizado por tres países: Canadá, México y Estados Unidos. 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades y más de un mes de competición.

El debut de la selección española en el Mundial de 2026 se producirá en Estados Unidos, el principal anfitrión de una Copa del Mundo histórica por su dimensión y ambición. El país norteamericano acogerá la mayor parte del torneo (78 de los 104 partidos) en un despliegue logístico sin precedentes que refleja tanto su capacidad organizativa como su peso global en la industria del deporte.

Estados Unidos combina tradición deportiva con una infraestructura moderna y versátil. Aunque el fútbol no ha sido históricamente el deporte dominante, por detrás del fútbol americano, el baloncesto o el béisbol, en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la MLS y la organización de grandes eventos internacionales.

El Mundial de 1994 marcó un punto de inflexión, y tres décadas después el país se presenta con estadios más avanzados, conectividad global y una capacidad logística difícil de igualar.

California, epicentro tecnológico y deportivo

Dentro de ese mapa, el estado de California emerge como uno de los grandes protagonistas del torneo. Motor económico y tecnológico de Estados Unidos, su influencia trasciende lo deportivo: es sede de algunas de las empresas más influyentes del mundo y uno de los territorios más diversos culturalmente.

En clave futbolística, California aportará dos escenarios clave que representan la evolución de los recintos deportivos en el siglo XXI. Ambos combinan innovación, sostenibilidad y capacidad para grandes eventos, consolidando a la costa oeste como uno de los focos principales del campeonato.

Además, en esta región debutará la selección anfitriona, Estados Unidos, frente a Paraguay, confirmando su relevancia estratégica dentro del torneo.

La camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial 2026. (RFEF/Europa Press)
La camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial 2026. (RFEF/Europa Press)

Un Mundial de estadios: el mapa de Estados Unidos

El Mundial de 2026 se disputará en 16 sedes repartidas entre tres países, de las cuales 11 estarán en territorio estadounidense. Estas ciudades: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York/Nueva Jersey, configuran una red que abarca todo el país, desde la costa este hasta la oeste.

Los estadios seleccionados representan la élite mundial en infraestructuras deportivas. Muchos de ellos son habituales en la NFL y destacan por su enorme capacidad, tecnología avanzada y versatilidad para albergar eventos de primer nivel. Recintos como el de Dallas, con cerca de 94.000 espectadores, o el de Nueva York/Nueva Jersey, elegido para la final del 19 de julio, simbolizan la magnitud del evento.

Además de la fase de grupos, estas sedes albergarán eliminatorias en todas sus rondas: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales e incluso el partido por el tercer puesto en Miami. El reparto busca equilibrar distancias en un país de dimensiones continentales, aunque los desplazamientos seguirán siendo uno de los grandes desafíos logísticos del torneo.

El escenario del debut español

En este contexto, España iniciará su camino mundialista en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los recintos más modernos del país y diseñado para acoger grandes eventos internacionales. Este estadio será también protagonista en fases avanzadas del torneo, incluyendo una de las semifinales, lo que refuerza su papel central en la competición.

En conjunto, Estados Unidos se presenta como un anfitrión total: un país capaz de convertir el Mundial en un espectáculo global, apoyado en infraestructuras de vanguardia y en ciudades que funcionan como auténticos centros neurálgicos del deporte mundial.

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