La neurociencia lo confirma: es posible estar enamorado toda la vida

Hay una idea que entre muchas personas se repite como una verdad incuestionable: el amor no dura para siempre. La idea de que las relaciones están condenadas a desgastarse con el tiempo forma parte del imaginario colectivo, alimentado por experiencias personales, relatos culturales y una cierta resignación emocional.
Bajo esta creencia, enamorarse se percibe como una fase pasajera, intensa pero inevitablemente efímera. Se distingue entre el enamoramiento inicial, que está cargado de pasión, y una etapa posterior más estable, pero también más fría. De esta manera, el paso del tiempo se entiende como un enemigo del vínculo.
Sin embargo, desde la psicología y la neurociencia se plantea una idea diferente: el amor no desaparece necesariamente, sino que puede transformarse y, sobre todo, mantenerse activo si se cultiva de forma consciente. En este contexto habla el psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en TikTok): “¿Crees que es posible estar enamorado toda la vida? Pues la neurociencia dice que sí”.
El experto insiste en que la clave no está en encontrar a la persona “adecuada” ni en depender de factores externos, sino en el comportamiento cotidiano: “No tiene nada que ver con la suerte, sino con pequeñas acciones repetidas cada día”. Es decir, el amor no sería tanto un estado que aparece o desaparece, sino un proceso que se construye.
Del contacto físico al respeto durante las discusiones
A partir de esta idea, Quintero identifica cinco prácticas concretas que, según explica, pueden sostener el vínculo a largo plazo. La primera de ellas apela al contacto físico: “Abraza todos los días. El cuerpo recuerda lo que las palabras se olvidan. El contacto físico libera oxitocina y esto refuerza el vínculo y el apego, ese pegamento tan importante en la relación”.
El abrazo, lejos de ser un gesto simbólico, tiene una base biológica. La liberación de oxitocina, conocida como la hormona del apego o el amor, contribuye a generar sensación de seguridad y conexión emocional. En este sentido, el cuerpo actúa como un archivo de la relación, capaz de registrar lo que a veces no se expresa verbalmente.
La segunda clave tiene que ver con romper la monotonía: “Haced cosas nuevas juntos. La novedad activa el sistema de recompensa y mantiene viva la conexión mucho más allá de la rutina”. Introducir experiencias nuevas no solo aporta dinamismo, sino que reactiva mecanismos cerebrales asociados al placer y la motivación, fundamentales en las primeras etapas del enamoramiento.
Sin embargo, no todo en una relación es armonía. El conflicto también forma parte del vínculo y su gestión resulta determinante. “Discute con respeto, incluso cuando estés enfadado. No es lo que se dice, sino cómo se dice lo que realmente puede herir. El tono construye o destruye mucho más que el problema en sí mismo”. Para el psiquiatra, la diferencia entre una discusión destructiva y una constructiva reside, sobre todo, en la forma.
En cuarto lugar, Quintero pone el foco en lo cotidiano: “Agradece lo cotidiano. No des por sentado lo que hay en una relación. El agradecimiento sincero también alimenta el vínculo”. Reconocer los pequeños gestos del día a día evita que la rutina se convierta en indiferencia y refuerza la percepción de cuidado mutuo.
Por último, el psiquiatra subraya la importancia de la intimidad: “El deseo no solo se mantiene con amor, necesita espacio, presencia y conexión emocional real”. La intimidad, en este sentido, no se limita al plano físico, sino que implica atención, tiempo compartido y una conexión emocional sostenida. “El amor no se mantiene por suerte, se mantiene con cuidado”.