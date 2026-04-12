Cultura

El misterio de los aromas de Pompeya sale a la luz: análisis científico revela los secretos de sus rituales religiosos

Un equipo de la Universidad de Zúrich logra por primera vez analizar residuos rituales reales en la antigua ciudad, que exponen las grandes redes comerciales de la ciudad romana antes de la erupción

Guardar
Una vista del sitio arqueológico de la antigua ciudad romana de Pompeya (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)
Una vista del sitio arqueológico de la antigua ciudad romana de Pompeya (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

Cuando el Monte Vesubio sepultó Pompeya bajo cenizas en el año 79, los residuos de rituales religiosos quedaron atrapados junto a frescos y vestimenta cotidiana. Ahora, por primera vez, un equipo internacional de cinco especialistas ha logrado analizar científicamente esos restos ocultos, arrojando luz sobre las prácticas rituales a través de pruebas materiales inéditas hasta la fecha.

Entre los hallazgos descritos, destaca que los investigadores, liderados por Johannes Eber de la Universidad de Zúrich, identificaron restos de incienso procedente de la savia de árboles Boswellia originarios del sur de la península arábiga, áfrica oriental e India. Este descubrimiento, publicado en la revista Antiquity, subraya la magnitud de las redes comerciales de Pompeya antes de la erupción.

Estas pruebas constituyen el primer análisis físico de residuos rituales realizado en la ciudad antigua, según la investigación publicada esta semana. Hasta ahora, la arqueología de Pompeya solo había contado con menciones documentales recogidas en reportes de excavación de los siglos XVIII, XIX y XX, donde varios residuos recogidos de altares e incensarios no llegaron a analizarse exhaustivamente ni a preservarse a largo plazo.

Incensario (J. Eber, cortesía del Parque Arqueológico de Pompeya)
Incensario 2 (J. Eber, cortesía del Parque Arqueológico de Pompeya)

Los autores tomaron muestras mínimamente invasivas en dos vasos hallados en campañas separadas. El primero, denominado Incensario 1, es una “copa de incienso” encontrada en 1954 en el edificio Officina di Sabbatino, antiguo hospedaje transformado desde vivienda en el siglo I, según detalla el equipo. El segundo, Incensario 2, corresponde a un “cuenco hemisférico” hallado en 1986 en el santuario doméstico de una villa de Boscoreale, a tres kilómetros de Pompeya. Este recipiente, decorado con representaciones femeninas, se asocia a ritos de conmemoración de difuntos.

Para evitar contaminación, las muestras fueron tomadas tanto del borde como del interior de los vasos, utilizando herramientas que incluyeron tamices, centrífuga y disolventes. El objetivo fue aislar los fragmentos originales de materia orgánica superviviente a la catástrofe volcánica.

Las pruebas revelaron que los restos de Incensario 1 contenían fragmentos carbonizados de “plantas leñosas”, principalmente roble —empleado en ritos dedicados a Júpiter— y laurel, consagrado a Apolo, tal como señala Antiquity. En el caso de Incensario 2, los residuos, más finos y cenicientos, incluían vestigios similares junto con material procedente de uvas, posiblemente restos de vinagre o vino.

Incensario (J. Eber, cortesía del Parque Arqueológico de Pompeya)
Incensario 2 in situ en el santuario doméstico de Boscoreale (Parque Arqueológico de Pompeya)

El análisis sumó la identificación de pequeñas partículas de incienso, sugiriendo la celebración de la praefatio, ceremonia introductoria en la que los romanos vestían toga y ofrecían vino o vinagre junto a incienso mientras invocaban a sus deidades.

La confirmación de incienso importado en la muestra de Incensario 2, según Eber en declaraciones a Artnet News, constituye “una señal de las extensas conexiones comerciales de Pompeya”. Con ello, la investigación avanza en el mapeo de los “paisajes olfativos” de la ciudad y se integra en la emergente disciplina de la arqueología sensorial.

Pompeya, por tanto, no solo preservó arte y objetos de uso diario bajo la erupción. Por primera vez, la ciencia accede a fragmentos tangibles de sus rituales religiosos, permitiendo reconstruir —a partir de residuos físicos— el complejo tejido espiritual y comercial que caracterizaba a esta urbe en las décadas previas a su destrucción.

Temas Relacionados

PompeyaArqueología SensitivaRitualidad Romana

Últimas Noticias

El reloj del pasajero más rico del Titanic sale a subasta y promete romper todos los récords

El objeto, un Patek Philippe de oro de 18 kilates, perteneció al magnate estadounidense John Jacob Astor IV y permaneció en la familia tras se recuperado una semana después de la tragedia

El reloj del pasajero más rico del Titanic sale a subasta y promete romper todos los récords

Norberto Puzzolo y Graciela Sacco en una mirada sutil sobre la memoria en Córdoba

El Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí presenta “Arte. Acción y pensamiento crítico”, una muestra que convoca a reflexionar sobre el pasado reciente y el compromiso social a través de obras y registros de los reconocidos artistas rosarinos

Norberto Puzzolo y Graciela Sacco en una mirada sutil sobre la memoria en Córdoba

La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh

Tras una odisea digna de película, la emblemática obra del pintor neerlandés vuelve a brillar en el Groninger Museum, restaurada y con cicatrices que hablan de robos, misterios y un rescate lleno de curiosidades

La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh

Santiago Amigorena revela sus sensaciones de expatriado: “Cuando estoy en Francia me siento mucho más argentino que cuando estoy acá”

El escritor y director argentino, que partió de niño y ya lleva más de 50 años en París, presentó esta semana la película ‘Los colores del tiempo’ y el libro ‘Hay un solo amor’, con el arte como tema central

Santiago Amigorena revela sus sensaciones de expatriado: “Cuando estoy en Francia me siento mucho más argentino que cuando estoy acá”

Las polémicas literarias del otoño: de las críticas “mala leche” al premio del millón de euros

La llamativa cifra del Premio AENA obtenido por Samanta Schweblin y una crítica al nuevo libro de Roberto Chuit Roganovich generaron interferencias en el idílico panorama del medio ambiente ¿Por qué?

Las polémicas literarias del otoño: de las críticas “mala leche” al premio del millón de euros
DEPORTES
Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

El “Batimóvil” que construyó un equipo de F1 por pedido de un magnate: “Será 10 segundos más rápido que cualquier monoplaza”

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y es el nuevo N°1 del mundo: cómo quedó el ranking con 10 argentinos en el top 100

TELESHOW
Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi

La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

El repudiable comentario de Yipio a Solange Abraham en Gran Hermano que encendió la polémica en las redes

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”

Más de cien trabajadores chinos de una refinería rusa se movilizaron para protestar por sueldos impagos

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos

Emiratos Árabes Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca ha sido propiedad de Irán como para cerrarlo”