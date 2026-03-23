Las pruebas de evaluación de fin de etapa de los alumnos catalanes de 4º de la ESO no incluyen Historia, Filosofía ni Latín

Reparto de exámenes durante el primer día de las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Un total de 5.715 alumnos han iniciado este lunes las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO en 69 centros educativos públicos y privado-concertados seleccionados en Cataluña. Se trata de una evaluación promovida por la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació para medir el sistema educativo —de carácter obligatorio pero no vinculante— que consiste en cinco pruebas que evalúan competencias en comunicación lingüística en catalán, en castellano, lengua extranjera (inglés), competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Dejan fuera otras asignaturas como Historia, Filosofía, Latín o Economía.

Los resultados, mantenidos bajo estricta confidencialidad, se incorporan a un informe global elaborado por la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que posteriormente impulsa espacios de retorno y reflexión para compartir y convertir la información en conocimiento útil para la comunidad educativa. No obstante, quedan fuera asignaturas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades, así como en Arte, que en la etapa posterior sí tienen cabida en las modalidades de Bachillerato y que son obligatorias para poder realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La directora de la Agencia, Núria Planas, ha detallado este lunes que estas pruebas se llevan a cabo desde hace cuatro años, si bien “es la primera vez que son muestrales y no censales”, ha subrayado en declaraciones a los periodistas que recoge Europa Press. Planas defiende que la selección de los centros busca reflejar la diversidad del sistema educativo catalán, permitiendo así una evaluación representativa del rendimiento en niveles básico, intermedio y de excelencia del alumnado.

Las pruebas estarán disponibles para su consulta por aquellos centros no incluidos en la muestra o por familias interesadas, siguiendo lo anunciado por la Agencia, que ha recalcado que “siguen todos los estándares internacionales de rigor y calidad” y que un comité científico proporciona validez a la evaluación.

Qué diferencia las pruebas catalanas de las estatales y cómo se alternan en el calendario

Tal como ha explicado Núria Planas a los medios, las pruebas catalanas alternarán en el calendario con las evaluaciones generales promovidas por el Ministerio de Educación, FP y Deportes para evitar duplicidades en la carga de pruebas. Así, en Catalunya estas evaluaciones se realizarán dos años sí y uno no, mientras que las del Ministerio —regidas por la LOMLOE y previstas para 6º de Primaria entre el 24 de abril y el 29 de mayo— se realizarán en años alternos.

Pedro Sánchez ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

Núria Planas ha señalado que el marco de evaluación difiere entre ambas pruebas: las del Ministerio valoran competencias clave de la LOMLOE, como la digital y la plurilingüe, mientras que las catalanas se centran en competencias específicas al concluir la ESO. Por tanto, los resultados obtenidos en ambos procesos no pueden compararse entre sí.

Los datos obtenidos de estas pruebas de final de etapa, conforme detalla la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, contribuyen a la identificación de tendencias, la valoración de la equidad y calidad educativa, y orientan la toma de decisiones en el ámbito de las políticas y la mejora del sistema educativo en Catalunya.