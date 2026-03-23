España

Las pruebas de evaluación de fin de etapa de los alumnos catalanes de 4º de la ESO no incluyen Historia, Filosofía ni Latín

Un total de 5.715 estudiantes participan este año en los exámenes que miden el rendimiento de los estudiantes y el sistema educativo

Guardar
Reparto de exámenes durante el
Reparto de exámenes durante el primer día de las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Un total de 5.715 alumnos han iniciado este lunes las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO en 69 centros educativos públicos y privado-concertados seleccionados en Cataluña. Se trata de una evaluación promovida por la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació para medir el sistema educativo —de carácter obligatorio pero no vinculante— que consiste en cinco pruebas que evalúan competencias en comunicación lingüística en catalán, en castellano, lengua extranjera (inglés), competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Dejan fuera otras asignaturas como Historia, Filosofía, Latín o Economía.

Los resultados, mantenidos bajo estricta confidencialidad, se incorporan a un informe global elaborado por la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que posteriormente impulsa espacios de retorno y reflexión para compartir y convertir la información en conocimiento útil para la comunidad educativa. No obstante, quedan fuera asignaturas relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades, así como en Arte, que en la etapa posterior sí tienen cabida en las modalidades de Bachillerato y que son obligatorias para poder realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La directora de la Agencia, Núria Planas, ha detallado este lunes que estas pruebas se llevan a cabo desde hace cuatro años, si bien “es la primera vez que son muestrales y no censales”, ha subrayado en declaraciones a los periodistas que recoge Europa Press. Planas defiende que la selección de los centros busca reflejar la diversidad del sistema educativo catalán, permitiendo así una evaluación representativa del rendimiento en niveles básico, intermedio y de excelencia del alumnado.

Las pruebas estarán disponibles para su consulta por aquellos centros no incluidos en la muestra o por familias interesadas, siguiendo lo anunciado por la Agencia, que ha recalcado que “siguen todos los estándares internacionales de rigor y calidad” y que un comité científico proporciona validez a la evaluación.

Qué diferencia las pruebas catalanas de las estatales y cómo se alternan en el calendario

Tal como ha explicado Núria Planas a los medios, las pruebas catalanas alternarán en el calendario con las evaluaciones generales promovidas por el Ministerio de Educación, FP y Deportes para evitar duplicidades en la carga de pruebas. Así, en Catalunya estas evaluaciones se realizarán dos años sí y uno no, mientras que las del Ministerio —regidas por la LOMLOE y previstas para 6º de Primaria entre el 24 de abril y el 29 de mayo— se realizarán en años alternos.

Pedro Sánchez ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

Núria Planas ha señalado que el marco de evaluación difiere entre ambas pruebas: las del Ministerio valoran competencias clave de la LOMLOE, como la digital y la plurilingüe, mientras que las catalanas se centran en competencias específicas al concluir la ESO. Por tanto, los resultados obtenidos en ambos procesos no pueden compararse entre sí.

Los datos obtenidos de estas pruebas de final de etapa, conforme detalla la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, contribuyen a la identificación de tendencias, la valoración de la equidad y calidad educativa, y orientan la toma de decisiones en el ámbito de las políticas y la mejora del sistema educativo en Catalunya.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaCataluñaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Científicos estudian la alimentación de las serpientes para encontrar nuevas formas de controlar el peso y proteger el hígado

Estos reptiles engullen a sus presas enteras y pueden pasar meses y hasta un año sin comer

Científicos estudian la alimentación de

Correos y Seguridad Social abrirán ventanillas para gestionar la regularización de migrantes

El borrador del decreto, adelantado por el diario ‘El País’, recoge la apertura de ventanillas para recibir las solicitudes

Correos y Seguridad Social abrirán

El PP se querella contra Tezanos por subestimar “deliberadamente” a su partido en el CIS: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que se ha producido un delito electoral, concretamente, la vulneración del artículo 69 y 145 de la LOREG

El PP se querella contra

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Tradición frente a igualdad: la cofradía de Sagunto en Valencia mantiene el veto a las mujeres en Semana Santa

El rechazo a que las mujeres procesionen pone en riesgo el reconocimiento de la Semana Santa de Sagunt como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Tradición frente a igualdad: la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se querella contra

El PP se querella contra Tezanos por subestimar “deliberadamente” a su partido en el CIS: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga