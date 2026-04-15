España

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Los expertos del FMI calculan que nuestro país cerrará el año con un repunte del IPC en torno al 3% y la eurozona, en el 2,6%, siempre que el conflicto en Oriente Medio sea “relativamente corto”

Guardar
Un conductor echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press
Un conductor echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

La guerra en Oriente Medio declarada por Estados Unidos e Israel a Irán ya tiene consecuencias en el bolsillo de los españoles: unos precios al alza que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno no han logrado frenar. Así, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en marzo -el primer mes completo desde que estalló el conflicto- hasta el 3,4%, una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más en comparación con la tasa registrada en febrero.

También la tasa anual de la inflación subyacente -que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos- superó las previsiones al situarse en el 2,9%, dos décimas más que en febrero. Este repunte “supone un giro importante en la inflación española, que venía moderándose en los dos meses anteriores”, reconoce Yago Serrano, analista de mercados de XTB.

Un hecho a destacar es que los precios en marzo subieron en España más que en la media de la eurozona, con la inflación interanual en el 2,5%, seis décimas más que en febrero, según la estimación preliminar publicada por Eurostar.

Fuente: XTB
Fuente: XTB

Los carburantes tiran de los precios al alza

El INE explica la escalada de la inflación en marzo por la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

En concreto, el grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior, mientras que el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado, debido al comportamiento de los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, que subieron y el año anterior bajaron.

A juicio de Yago Serrano, estas cifras “permiten identificar con claridad el impacto del encarecimiento de la energía. El IPC general repuntó al incluir componentes como gasolina, gas o electricidad, mientras que la subyacente se mantiene más estable, al no incorporar estos elementos. Esta divergencia confirma que el reciente aumento de la inflación responde al efecto del precio de la energía”.

Poco impacto de las medidas

El incremento del IPC refleja, según los expertos, que las medidas aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo para paliar el impacto de la guerra en el coste de la energía y en el bolsillo de los españoles no han tenido el efecto esperado.

En este sentido, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa argumenta que estas medidas “tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses”. Según el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, las medidas frenarán la inflación en los próximos meses entre ocho décimas y un punto.

Por su parte, los expertos de Funcas reconocen que sin las medidas de alivio fiscal, la inflación de marzo habría subido más hasta, “el 3,7%”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Los precios suben más en España que en la eurozona

El ascenso de los precios en España fue superior al que se produjo en la eurozona, que se situó en marzo en el 2,5%, lo que supone una aceleración de seis décimas respecto al dato del 1,9% de febrero y representa el mayor aumento del coste de la vida en la región desde enero de 2025, según la estimación preliminar de Eurostat.

Al igual que ocurre en España, la escalada de la inflación en la zona euro refleja el impacto inmediato de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz en los combustibles, con una subida del 4,9% interanual del coste de la energía, en contraste con el retroceso del 3,1% registrado en febrero; mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,1%, medio punto porcentual menos que el mes anterior. Si se excluye del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en marzo fue del 2,3%, una décima inferior al dato de febrero.

“El fuerte aumento de la inflación en la eurozona en marzo era previsible, pero aun así resultó algo más moderado de lo anticipado”, apunta Haneef Niyas, experto de Oxford Economics. Destaca la posibilidad de que algunas intervenciones gubernamentales para limitar el aumento de los precios del combustible hayan tenido algún efecto, aunque sólo marginal.

Continuará la escalada

Las previsiones apuntan que los precios en España seguirán subiendo y la velocidad con que lo hagan dependerá de cuánto dure el conflicto en Oriente Medio y del calendario de retirada de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

El informe de perspectivas económicas globales (WEO), publicado por el Fondo Monetario Internacional, prevé que el conflicto con Irán será “relativamente corto”, por lo que estima que la inflación de la eurozona cerrará este año en el 2,6% de media y en el 3% en España. Mientras que para 2027, el FMI pronostica que la inflación se moderará al 2,3% en España y en la eurozona bajará al 2,2%.

Por su parte, los expertos de Funcas calculan tasas algo más altas de inflación para España. Según su escenario central de previsiones, que parte del supuesto de que las medidas del Gobierno se mantengan hasta octubre: “Bajo estas condiciones, la inflación general en los próximos meses ascenderá hasta cerca del 4%, situándose de media anual en el 3,5%, mientras que la tasa media anual de la subyacente será del 2,8%”.

Inciden en que si las medidas fiscales se retiran conforme al calendario previsto en el momento actual, en junio, la tasa media anual de inflación general sería del 3,8%.

Imagen KUX57STF3BDKLH4DU2GYBD5V5A

En tanto que en un escenario alternativo en el que el precio del crudo se mantiene en torno a 102 dólares durante todo el periodo de previsión, los analistas de Funcas sitúan la tasa general la mayor parte del año por encima del 4%, con una media anual del 3,9%. Finalmente, en un escenario más favorable en el que el precio de esta materia prima desciende progresivamente hasta terminar el año en torno a 73 dólares, la tasa media anual se situaría en el 3,1%.

Haneef Niyas considera que “si bien no creemos que se repita la crisis energética de 2022, el conflicto actual tendrá un impacto significativo en la inflación de la eurozona”. Anticipa que la tasa en la región ronde el 3% este año, con un pico ligeramente superior al 3% en el segundo trimestre.

Por su parte, Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, incide en que la inflación, no solo en España sino a nivel mundial, dependerá de hasta cuando se prolongue la guerra: “Un conflicto de mayor duración, aunque estemos hablando de dos o tres meses, incrementaría de forma notable las presiones inflacionistas a nivel global”.

Temas Relacionados

InflaciónIPCPrecios EspañaConflicto en Oriente MedioAyudasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cambio en la vida de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, a los 74 años: su regreso a Madrid, su pareja y su faceta como abuela

La madre de reina Letizia celebra su aniversario en una etapa marcada por la tranquilidad, su faceta como abuela y una vida alejada del foco mediático

El cambio en la vida de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, a los 74 años: su regreso a Madrid, su pareja y su faceta como abuela

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Los testigos apuntan a que la propuesta de Soluciones de Gestión fue canalizada desde el entorno de José Luis Ábalos a través de Koldo García y se mantuvo como proveedor pese a la posterior llegada de ofertas más competitivas

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Ni se transmite por abrazos ni es incurable: la lepra, la enfermedad que carga con un histórico estigma social

Esta infección, que empieza con lesiones cutáneas, no es una enfermedad altamente contagiosa

Ni se transmite por abrazos ni es incurable: la lepra, la enfermedad que carga con un histórico estigma social

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Durante su viaje por Pekín, el presidente del Gobierno ha mantenido reuniones con empresas tecnológicas del país asiático, que podrían aterrizar en territorio español

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

El líder del PP critica la norma, pero no anuncia movimientos judiciales. Ayuso, por su parte, se prepara para elevarlo al Supremo, aunque con pocas probabilidades de que prospere

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

La ley de Junts para prohibir el burka sigue el mismo destino que la de Vox y encalla en el Congreso, a pesar del amago de Sumar

ECONOMÍA

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak