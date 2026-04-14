Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick (Europa Press)

El Atlético de Madrid aseguró su presencia en las semifinales de la Champions tras un duelo muy disputado frente al FC Barcelona. El conjunto dirigido por Diego Simeone partía con una ventaja de dos goles, conseguida en el partido de ida en el Camp Nou, donde se impuso por 0-2. Con este resultado favorable, el equipo rojiblanco afrontó el encuentro de vuelta en el estadio Metropolitano con el objetivo de defender su ventaja. No obstante, el FC Barcelona mostró una actitud ofensiva desde el inicio y presentó una dura resistencia.

A pesar de la obligación de remontar, el Barça se mostró decidido y logró responder rápidamente. En apenas 23 minutos, el equipo visitante igualó la eliminatoria. Primero, Lamine Yamal anotó el gol que abrió el marcador para los azulgranas, acercando a su equipo al objetivo. Poco después, Ferran Torres consiguió el segundo tanto para el Barcelona, igualando el global de la eliminatoria y generando incertidumbre en las filas del Atlético de Madrid.

Sin embargo, la reacción del Atlético no se hizo esperar. En el minuto 30 del primer tiempo, Lookman marcó el gol que devolvía la ventaja global al equipo local. Este tanto tuvo un efecto inmediato en el desarrollo del partido, ya que obligaba al Barcelona a buscar al menos dos goles más para conseguir el pase a la siguiente ronda. El gol de Lookman resultó ser decisivo, ya que, a partir de ese momento, el marcador no volvió a moverse pese a las ocasiones generadas por ambos equipos.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El resto del partido estuvo marcado por la intensidad y el esfuerzo físico de los dos conjuntos. El FC Barcelona, consciente de la urgencia, buscó el arco rival en repetidas ocasiones, pero la defensa del Atlético de Madrid se mostró sólida y consiguió mantener la ventaja. La situación se complicó aún más para los azulgranas cuando Eric García fue expulsado. Pese a quedar en inferioridad numérica, el equipo catalán no bajó los brazos y siguió peleando por la remontada, aunque sin éxito.

Al término del encuentro, el Atlético de Madrid celebró su pase a las semifinales de la Champions junto a su afición. El pitido final certificó la clasificación de los rojiblancos, que lograron resistir la presión y gestionar la renta lograda en el partido de ida. Aunque no consiguieron la victoria en casa, el objetivo principal se cumplió: el Atlético estará entre los cuatro mejores equipos de Europa.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League

Las palabras de Hansi Flick

Por su parte, Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, compartió sus sensaciones tras la eliminación. En sus declaraciones, el técnico alemán expresó: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol. Estamos decepcionados”. Flick valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores a pesar del resultado adverso y añadió: “Hemos hecho un partido fantástico. Hemos jugado con uno menos y el equipo ha estado fantástico. Aprecio realmente lo que he visto hoy. No hemos tenido mucha suerte. Ha sido así. Hay que aceptarlo”.

Flick también subrayó la importancia de los pequeños detalles en el fútbol y el desempeño colectivo de sus futbolistas. “El fútbol es así, son pequeños detalles. Hay que hacer cosas mejor, pero la mentalidad, la actitud... el equipo ha dado todo. Es lo que queremos ver. Han hecho un trabajo fantástico, pero no lo hemos conseguido”, concluyó el entrenador del Barcelona. De esta manera, el conjunto azulgrana se despide de la competición tras una eliminatoria en la que luchó hasta el final, pero en la que el Atlético de Madrid supo gestionar su ventaja y asegurar su clasificación a la siguiente fase.