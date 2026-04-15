Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Un peatón cruza la calle mientras mira el móvil, una infracción que conlleva sanción en España (Freepik)

En los últimos años, el uso del teléfono móvil ha transformado la manera en que las personas se desplazan por las ciudades, generando nuevos retos para la seguridad vial. La popularización de los smartphones no solo ha incrementado la conectividad, sino que ha introducido hábitos que afectan la atención de los peatones en entornos urbanos.

Cruzar la calle utilizando el teléfono móvil puede derivar ahora en una sanción económica en España. Esta medida forma parte de la estrategia impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para combatir la imprudencia en vías urbanas.

La nueva directriz establece que la visión periférica de un peatón disminuye hasta un 95 % cuando utiliza un teléfono inteligente al cruzar. Este dato concreto ha llevado a las autoridades a endurecer los controles, priorizando los puntos urbanos con mayor afluencia, como intersecciones y zonas turísticas, especialmente durante la primavera.

Multas por distracción al cruzar la calle

Las fuerzas de seguridad, siguiendo la campaña coordinada por la DGT, han comenzado a considerar el uso del móvil mientras se cruza como un acto negligente. Los controles se han intensificado en zonas concurridas y la aplicación de la normativa resulta especialmente visible como respuesta al incremento de accidentes urbanos con implicación de peatones distraídos.

Una persona con su teléfono móvil por la calle (Freepik)

El endurecimiento de la vigilancia responde a que entre el 20 % y el 30 % de los accidentes urbanos graves involucran a peatones que han sido atropellados debido a situaciones de distracción, fundamentalmente cuando utilizan sus teléfonos móviles. Este fenómeno ha sido identificado por los datos de tráfico como un factor de riesgo creciente, siendo ahora objeto prioritario de intervención institucional.

Aquellos peatones que crucen la calzada mientras miran la pantalla del móvil pueden enfrentarse a multas de 80 euros. La sanción puede aplicarse incluso si el peatón respeta semáforos y pasos de cebra, y será más cuantiosa cuando alguien cruce un paso de peatón estando el semáforo en rojo mientras utiliza el teléfono: un total de 200 euros.

Responsabilidad compartida en la vía pública

La campaña actual pone el foco en comportamientos hasta ahora tolerados, subrayando que la responsabilidad en la vía pública ya no recae exclusivamente en los conductores. Las autoridades han ampliado el alcance de la vigilancia conectando estas situaciones cotidianas con un claro incremento de incidentes en entornos urbanos densos.

No basta con llevar el móvil en la mano: la clave de la infracción reside en cruzar sin atender al entorno. Los agentes pueden calificar como negligente —y sancionar por ello— a cualquier peatón que, en el momento de pisar un paso de cebra, ignore la señalización, no verifique la presencia de vehículos o mantenga la atención fija en la pantalla.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

La intensificación de las sanciones por uso del móvil a pie se integra en una tendencia más amplia de la política de tráfico española: la autoridad se dirige, cada vez más, hacia comportamientos de riesgo diario que, pese a parecer inofensivos, aumentan los accidentes en las ciudades. El propósito declarado no es únicamente represivo, sino preventivo, con énfasis en reducir los siniestros donde conviven coches y peatones.

El mensaje institucional resulta inequívoco: la atención plena es indispensable tanto para conductores como para viandantes. Las autoridades advierten de que incluso distracciones muy breves pueden tener consecuencias graves en un espacio urbano. Esta recomendación adquiere especial importancia para los residentes extranjeros, a quienes se recuerda que comportamientos habituales en sus países podrían suponer una infracción en España si conllevan riesgo.