Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Xiaomi en Pekín junto a su mujer, Begoña Gómez. (Europa Press)

La relación España-China se encuentra en su momento más álgido. Tras la intención de Pekín de convertir a España en su socio prioritario en el continente europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este sábado a la capital china para reunirse con las autoridades del gigante asiático y cerrar acuerdos que abran las puertas del mercado chino a los productos españoles.

El viaje, con un marcado carácter económico, comenzó con la reunión del presidente con representantes de diez empresas tecnológicas chinas, con la intención de que inviertan en el país, generando empleo local e integrándose en las cadenas de valor de España y la Unión Europea y contribuyendo al desarrollo tecnológico e innovador del país en sectores claves como la inteligencia artificial o las energías renovables.

La llegada de nuevas tecnologías provenientes de China podría suponer en España la aparición de nuevos vehículos eléctricos, innovadoras fuentes de energía limpia, como la eólica marina o las baterías de almacenamiento, e incluso coches voladores autónomos, que, a parte de suponer un avance tecnológico, generaría nuevos puestos de trabajo en los nuevos sectores tecnológicos y digitales.

Los coches eléctricos chinos invaden el mercado español

Entre las empresas que asistieron a la primera reunión de Sánchez en Pekín no faltaron las compañías dedicadas a la fabricación de vehículos eléctricos, como Changan Motors, SAIC Motors y X Peng. La primera de ellas cuenta con varias sedes en Europa (Italia, Reino Unido y Alemania) y concesionarios en territorio español en ciudades como Girona, Madrid, Barcelona y Castellón.

El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de mantener un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín este martes. (EFE/ Borja Puig de la Bellacasa)

Entre las innovaciones que destacan a la empresa automovilística por encima de sus competidoras se encuentra su fábrica inteligente digital 5G, capaz de fabricar un nuevo coche cada 60 segundos y que ha contado con una inversión de 1.300 millones de euros para procesos inteligentes, de bajo carbono y altamente eficientes.

Por su parte, SAIC Motors alcanzó las 9,1 millones de ventas entre el mercado mayorista y minorista en 2025. Para el extranjero las ventas se ubicaron en 1,071 millones de vehículos, ubicando a la empresa en el puesto 138 de la lista Global 500 de la revista Fortune. Durante el último año, las importaciones de vehículos chinos a España cayeron un 69% con respecto a las mejores cifras de 2023, alcanzando los 703 millones de euros.

Coches voladores, IA y litio

Otra de las compañías que asistió a la reunión con el presidente español fue EHang, dedicada a la fabricación de vehículos voladores autónomos (sin conductor). La empresa diseña una amplia gama de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) sin piloto y ya ha realizado pruebas en territorio español -según refleja en su web-.

Junto a esta se encontraba DataCanvas, centrada en el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y soluciones de computación inteligente. Según indica la empresa en su información corporativa, ofrece servicios de computación de alto rendimiento, nube de aprendizaje por refuerzo (Alaya NeW Cloud), sistemas operativos de computación (Alaya NeW OS) y herramientas optimizadas para la formación e inferencia de IA. Además, actualmente cuenta con más de 1.000 clientes a nivel mundial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subraya la importancia de respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas. Destaca que China es un interlocutor clave para encontrar vías diplomáticas que pongan fin a la guerra y contribuyan a la estabilidad y la paz mundial.

La sexta empresa inversora que podría aterrizar en España tras la reunión con el presidente Sánchez es Tianqi Lithium, dedicada a la extracción de litio y otras tierras raras. La actividad de la empresa abarca desde la extracción, el procesamiento y la venta de concentrados líticos y la producción y venta de productos químicos de litio y, fuera de China, se encuentra en regiones con importantes yacimientos de este mineral como Australia y Chile.

Energía limpia y almacenamiento

Las cuatro empresas restantes pertenecen al sector energético. Ming Yang Smart Energy Group, dedicada a la fabricación de turbinas eólicas, se posiciona como una compañía clave para conquistar el objetivo de cero emisiones netas de la Unión Europea. La empresa cuenta con más de 25.000 empleados en todo el mundo y más de más de 1900 proyectos en más de 40 países, que reducen 220 millones de toneladas de emisiones de CO₂ cada año, lo que equivale a plantar 12 700 millones de árboles.

Por su parte, Hithium, fundada en 2019, destaca a nivel mundial por su trabajo centrado en ofrecer soluciones avanzadas de baterías y sistemas de almacenamiento de energía a los mercados globales. Durante el primer trimestre de 2026, la empresa asiática anunció que trasladaría construiría en Navarra una nueva gigafactoría de almacenamiento estacionario, que supondrá la creación de unos 1.000 nuevos empleos gracias a una inversión de 400 millones de euros.

Otra de las empresas que ya ha aterrizado en España y podría aumentar su presencia gracias a los acuerdos promovidos por Sánchez es Hunan Yuneng New Energy Battery, que en abril de 2025 anunció la creación de una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías de litio ferrofostato, en Mérida.

Según anunció el gobierno extremeño, el proyecto contempla la creación de una nueva empresa, con un volumen de inversión previsto superior a 125 millones de euros y una creación de empleo de 160 unidades de trabajo anuales. Además, la empresa está obligada a realizar inversiones asociadas a la puesta en marcha de una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías de litio ferrofosfato, en el término municipal de Mérida, por importe superior a 6 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirma la buena salud de las relaciones bilaterales entre China y España, instando a fortalecer los lazos. Al mismo tiempo, lanza una dura crítica a la violación del derecho internacional, señalando directamente al gobierno de Israel por la situación en Gaza.

Por último, Gotion, con Grupo Volkswagen como mayor accionista, lleva más de 20 años produciendo baterías para sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de gestión de baterías, con aplicación en diversos segmentos de vehículos de nueva energía (VNE), incluyendo turismos, vehículos comerciales y vehículos especiales.

La inversión china en España ha tenido en el último año y medio un significativo aumento, según fuentes del Gobierno español que resaltan la contribución que han tenido para ello anteriores viajes del jefe del Ejecutivo a China, ya que el actual es el cuarto en cuatro años. Según el Gobierno, ese aumento de la inversión es consecuencia de que los responsables de empresas chinas consideran España un país con un entorno atractivo, estable y con gran potencial de crecimiento.