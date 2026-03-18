Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en marzo: de ‘Rodoreda, un bosque’ a ‘Chez Matisse’

Imagen de la obra de Matisse Figura decorativa sobre fondo ornamental, invierno de 1925-1926. Centre Pompidou

La primavera está a la vuelta de la esquina y el color llega también a Barcelona en forma de múltiples exposiciones. Tras repasar. Tras dejar atrás la feria de ARCO en Madrid y sus nuevas exhibiciones, toca repasar las novedades de la Ciudad condal, entre las que se encuentran la reivindicada Rodoreda, una colección en torno a Ubú pintor o la Chez Matisse que precisamente pasó ya por la capital. ¿Cuál tienes más ganas de ver?

Rodoreda, un bosque (CCB)

Imagen de la exposición 'Rodoreda, un bosque'

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) presenta hasta el 25 de mayo la exposición “Rodoreda, un bosque”, una propuesta dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de Mercè Rodoreda, considerada la autora en lengua catalana más influyente del siglo XX. Bajo la curaduría de la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra busca alejarse de los tópicos edulcorados que han acompañado la figura de la escritora, para resaltar su faceta más contemporánea y compleja.

La exposición utiliza la metáfora del bosque para organizar el espacio y el recorrido del visitante. Las salas se conectan de manera orgánica: se exploran las raíces literarias y la experiencia del desarraigo provocada por el exilio, los troncos reflejan la vivencia de la guerra, las ramas dialogan con la cultura occidental y las copas simbolizan la apertura al cielo y al vuelo de los pájaros. A través de esta estructura se exhiben más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y materiales audiovisuales. Muchas de ellas son originales cedidos por la Fundación Mercè Rodoreda. La escritura de Rodoreda se muestra así en su tránsito entre realismo y fantasía, abordando temas como la inocencia, el deseo, el desarraigo o la metafísica.

La tercera torsión (MACBA)

Imagen de la exposición ' La tercera torsión'

La artista Anna Moreno presenta un proyecto que examina los experimentos utópicos del arquitecto Ricardo Bofill durante los años setenta, proponiendo una reflexión sobre el choque entre las aspiraciones de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que condicionaron su desarrollo. La exposición combina cine, instalación e investigación artística para analizar cómo estas tensiones impidieron en muchos casos la materialización de los sueños arquitectónicos.

El núcleo de la muestra es el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Bofill. Según la exposición, este asentamiento fue concebido durante el periodo más experimental del arquitecto, pero nunca llegó a completarse. El proyecto ilustra las contradicciones inherentes entre el ideal utópico y las circunstancias políticas y sociales de la época. La propuesta de Moreno utiliza el caso del asentamiento de 1979 como punto de partida para explorar la persistencia de estas tensiones hoy. Se plantea cómo los ideales de transformación social presentes en la arquitectura moderna a menudo se confrontaron con obstáculos estructurales. La exposición invita a repensar el legado de los proyectos inconclusos y su relevancia actual desde la perspectiva artística y crítica.

Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro (Museu Tàpies)

El Museu Tàpies presenta la exposición “El moviment perpetu del mur”, que examina el papel central que la noción de muro tuvo en la evolución artística de Antoni Tàpies desde la Segunda Guerra Mundial hasta décadas posteriores. La muestra explora cómo este elemento operó en la obra del artista a nivel simbólico, pictórico y físico, abriendo nuevas vías interpretativas sobre su producción.

El recorrido se centra de manera especial en la década de 1950, periodo de transformación en el lenguaje de Tàpies. La exposición parte de cuatro muestras individuales realizadas en la época: dos en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), una en la Galerie Stadler de París (1956) y otra en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada exposición presentó un enfoque diferente en cuanto a grupos de obras y soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo factores como la iluminación, la disposición de las piezas y el color de las paredes influyeron en la percepción del público. Además, la muestra aborda las interpretaciones que críticos, pensadores e historiadores del arte realizaron sobre la obra de Tàpies, y cómo estas lecturas se conectan con debates actuales en el pensamiento artístico contemporáneo.

Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes (Museu Picasso)

El Museo Picasso presenta la exposición Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes, que explora la huella revolucionaria y subversiva de Alfred Jarry en el arte moderno y contemporáneo. La muestra analiza cómo el autor de Ubu roi influyó en las vanguardias, el teatro moderno y la cultura visual del siglo XX, estableciendo un diálogo entre su obra y la de artistas clave de la modernidad. La exposición propone un recorrido por el universo “ubuesco”, caracterizado por un imaginario grotesco, absurdo y crítico frente al poder. Más de 200 piezas —libros, revistas, ilustraciones, piezas teatrales, cine, pintura y obra contemporánea— procedentes de colecciones internacionales, permiten evidenciar la persistencia del legado de Jarry en diversas disciplinas y generaciones.

Alfred Jarry, dramaturgo, escritor, crítico de arte y editor, defendió un arte marginal y antinormativo. El concepto de lo “ubuesco”, central en la muestra, ha ejercido una influencia profunda en el lenguaje artístico y político del siglo pasado. Uno de los núcleos expositivos es el impacto de Ubu roi, obra que sacudió el panorama cultural de finales del siglo XIX y generó una iconografía persistente del tirano grotesco. La muestra también reivindica el arte popular y “salvaje”, como el teatro de títeres.

Chez Matisse (CaixaForum Barcelona)

Una exposición que examina la trayectoria, el alcance y la influencia decisiva de Henri Matisse en el arte de los siglos XX y XXI. El recorrido parte de su primer autorretrato y llega hasta la libertad formal de sus últimos cuadros y gouaches, subrayando la relevancia de su diálogo con creadores y vanguardias internacionales.

El arte de Matisse supuso una innovación radical en la manera de entender el color y la pintura como superficie autónoma. La muestra explora cómo el artista expresó una ruptura con las normas establecidas y propuso nuevas formas de ver y representar el mundo, tanto desde una perspectiva emocional como política. Organizada en ocho ámbitos, la exposición reúne una amplia selección de obras procedentes en su mayoría del Centro Pompidou. Las piezas de Matisse dialogan con creadores contemporáneos y posteriores a los que influyó, mostrando la persistencia de su legado.