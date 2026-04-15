La pera, la fruta que regula la presión arterial y previene el estreñimiento

Un cuenco con peras (Freepik)

Cada vez son más las personas que se preocupan por llevar una alimentación saludable y por llevar a cabo una dieta más consciente. Ciertos alimentos ayudan a lograr ese objetivo y son fáciles de adquirir en supermercados y fruterías. Una de las frutas clave es la pera, una fruta que se presenta como una opción sencilla y sorprendentemente beneficiosa.

Esta fruta no solo destaca por su sabor suave y refrescante, sino también por su notable perfil nutricional. Uno de los principales atributos de la pera es su contenido en fibra, especialmente del tipo insoluble, según indica la Fundación Española de Nutrición (FEN). Este tipo de fibra desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento. Además, la presencia de lignina (un componente de la fibra vegetal) contribuye a mejorar la salud intestinal y a mantener una microbiota equilibrada, aspecto clave para el bienestar general.

Más allá de la fibra, la pera también es una fuente destacada de potasio, un mineral esencial para el organismo. El potasio interviene en funciones tan importantes como la regulación de la presión arterial, el equilibrio de líquidos y el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios. Incluir peras en la dieta puede ser, por tanto, una forma natural de apoyar la salud cardiovascular.

En el apartado vitamínico, aunque no es la fruta más rica en vitaminas, la pera aporta cantidades apreciables de vitamina C. Este nutriente es conocido por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, así como por su capacidad para favorecer la producción de colágeno, fundamental para la piel, los huesos y los tejidos. En épocas de cambios estacionales o mayor exposición a infecciones, su consumo puede ser un complemento útil dentro de una dieta equilibrada.

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Una fruta que ayuda a producir colágeno

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de la pera reside en sus compuestos bioactivos. De acuerdo con la FEN, contiene flavonoides, sustancias con propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo. Entre estos compuestos se encuentran la quercetina y el kaempferol, así como catequinas como la catequina y la epicatequina. Estos antioxidantes se asocian con la protección frente a enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, aunque siempre en el contexto de un estilo de vida saludable.

Asimismo, la pera aporta pequeñas cantidades de lignanos, un tipo de fitoestrógenos que pueden tener efectos beneficiosos en la regulación hormonal, especialmente en mujeres. Aunque su presencia es moderada, su consumo regular puede contribuir de forma acumulativa a la salud metabólica.

Otro componente relevante de esta fruta son los ácidos orgánicos. Entre ellos destacan los hidroxiácidos no fenólicos, como el ácido málico y el ácido cítrico, responsables en parte de su sabor ligeramente ácido y refrescante. Estos compuestos no solo mejoran la palatabilidad de la fruta, sino que también participan en procesos metabólicos importantes, como la producción de energía. Además, la pera contiene ácidos fenólicos hidroxicinámicos, como el ácido cafeico, que también poseen propiedades antioxidantes.