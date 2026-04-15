Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Un estudio estadounidense identifica cinco perfiles de conductores y detalla cómo sus hábitos influyen en la seguridad vial (Pixabay)

Los hábitos al volante actúan como un reflejo directo del estilo y las prioridades de cada persona cuando conduce. Esta relación entre comportamiento y toma de decisiones ha sido analizada en un estudio que revela el vínculo entre las rutinas de conducción y la reacción ante situaciones de estrés, así como la gestión de riesgos potenciales.

Dicha investigación agrupa a los conductores en cinco perfiles diferenciados, desde quienes destacan por su prudencia hasta aquellos cuya actitud supone un peligro para la seguridad vial. Según el informe 2023 Traffic Safety Culture Index elaborado por Foundation For Traffic Safety (FTS), el objetivo es fomentar la autocrítica entre usuarios y recordar que los hábitos individuales tienen consecuencias sobre la seguridad de todos los usuarios de la carretera.

La clasificación efectuada por el estudio de Foundation For Traffic Safety (FTS) distingue cinco grandes categorías de conductores. El grupo más numeroso es el de los conductores seguros, que representan el 34,9 % de la muestra.

Tipos de conductor

Este colectivo rara vez incurre en conductas peligrosas y se caracteriza por estar compuesto mayoritariamente por mujeres de entre 60 y 74 años, que no se encuentran en activo y utilizan el coche entre cero y dos días a la semana. También suelen planificar sus recorridos y respetar las normas de tránsito.

El estudio se ha centrado en analizar los patrones de movilidad de conductores en Estados Unidos, identificando tendencias que no solo ayudan a segmentar a los usuarios, sino que buscan aportar contexto sobre cómo evolucionan sus comportamientos.

El grupo más numeroso es el de los conductores seguros (Pixabay)

Según datos recogidos por la Foundation For Traffic Safety (FTS), los conductores distraídos suponen un 19 % del total. Estos suelen ser mujeres de entre 40 y 59 años, con empleo, hijos menores a su cargo, que residen fuera de áreas urbanas y utilizan el coche prácticamente a diario. Las distracciones más habituales incluyen el uso del teléfono móvil, comer o ajustar dispositivos.

Dentro de la muestra estadounidense, el grupo de conductores veloces abarca al 32,6 %. Por lo general, se trata de hombres de 40 a 59 años, empleados, con estudios formales, casados y con hijos pequeños. Superan con frecuencia los límites de velocidad impuestos y constituyen uno de los perfiles mayoritarios dentro de esta segmentación. Este colectivo suele justificar su conducta por la prisa o el deseo de ahorrar tiempo en los desplazamientos.

Conductores de alto riesgo

Otra de las tipologías que caracteriza este estudio es la de los conductores distraídos y agresivos, que suman un 11 %. Este grupo está formado por hombres y mujeres de entre 25 y 39 años, en su mayoría solteros, que tienen hijos, viven en entorno urbano, poseen vehículos de hasta cuatro años, utilizan el coche casi a diario y han reportado algún accidente en los últimos dos años. Se definen tanto por su propensión a la distracción como por actitudes hostiles y arriesgadas al volante. Además, suelen presentar mayor tendencia a la competitividad con otros conductores.

En menor medida, el informe identifica a los conductores muy peligrosos, que suponen el 2,5 % del total. Este último grupo responde al perfil de varones de 16 a 18 años, con bajo nivel educativo, solteros, residentes en áreas no urbanas y propietarios de coches con más de quince años de antigüedad. Su comportamiento condensa todos los factores de riesgo identificados en el análisis, acumulando las conductas más problemáticas. Además, tienen antecedentes de infracciones y menor percepción del peligro.

Omar alzugaray - psicólogo especialista en fobia a manejar

El informe de la Foundation For Traffic Safety (FTS) concluye que la segmentación de los perfiles de conductor no es solo un ejercicio diagnóstico, sino una llamada de atención sobre el impacto colectivo de los comportamientos individuales en la seguridad vial. La entidad recomienda reforzar la educación vial y promover políticas preventivas para reducir los incidentes.