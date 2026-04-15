España

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Un estudio estadounidense identifica cinco perfiles de conductores y detalla cómo sus hábitos influyen en la seguridad vial

Guardar
Un conductor novel tras aprobar el examen de conducir (Pixabay)
Un estudio estadounidense identifica cinco perfiles de conductores y detalla cómo sus hábitos influyen en la seguridad vial (Pixabay)

Los hábitos al volante actúan como un reflejo directo del estilo y las prioridades de cada persona cuando conduce. Esta relación entre comportamiento y toma de decisiones ha sido analizada en un estudio que revela el vínculo entre las rutinas de conducción y la reacción ante situaciones de estrés, así como la gestión de riesgos potenciales.

Dicha investigación agrupa a los conductores en cinco perfiles diferenciados, desde quienes destacan por su prudencia hasta aquellos cuya actitud supone un peligro para la seguridad vial. Según el informe 2023 Traffic Safety Culture Index elaborado por Foundation For Traffic Safety (FTS), el objetivo es fomentar la autocrítica entre usuarios y recordar que los hábitos individuales tienen consecuencias sobre la seguridad de todos los usuarios de la carretera.

La clasificación efectuada por el estudio de Foundation For Traffic Safety (FTS) distingue cinco grandes categorías de conductores. El grupo más numeroso es el de los conductores seguros, que representan el 34,9 % de la muestra.

Tipos de conductor

Este colectivo rara vez incurre en conductas peligrosas y se caracteriza por estar compuesto mayoritariamente por mujeres de entre 60 y 74 años, que no se encuentran en activo y utilizan el coche entre cero y dos días a la semana. También suelen planificar sus recorridos y respetar las normas de tránsito.

El estudio se ha centrado en analizar los patrones de movilidad de conductores en Estados Unidos, identificando tendencias que no solo ayudan a segmentar a los usuarios, sino que buscan aportar contexto sobre cómo evolucionan sus comportamientos.

Conducir con viento (Pixabay)
El grupo más numeroso es el de los conductores seguros (Pixabay)

Según datos recogidos por la Foundation For Traffic Safety (FTS), los conductores distraídos suponen un 19 % del total. Estos suelen ser mujeres de entre 40 y 59 años, con empleo, hijos menores a su cargo, que residen fuera de áreas urbanas y utilizan el coche prácticamente a diario. Las distracciones más habituales incluyen el uso del teléfono móvil, comer o ajustar dispositivos.

Dentro de la muestra estadounidense, el grupo de conductores veloces abarca al 32,6 %. Por lo general, se trata de hombres de 40 a 59 años, empleados, con estudios formales, casados y con hijos pequeños. Superan con frecuencia los límites de velocidad impuestos y constituyen uno de los perfiles mayoritarios dentro de esta segmentación. Este colectivo suele justificar su conducta por la prisa o el deseo de ahorrar tiempo en los desplazamientos.

Conductores de alto riesgo

Otra de las tipologías que caracteriza este estudio es la de los conductores distraídos y agresivos, que suman un 11 %. Este grupo está formado por hombres y mujeres de entre 25 y 39 años, en su mayoría solteros, que tienen hijos, viven en entorno urbano, poseen vehículos de hasta cuatro años, utilizan el coche casi a diario y han reportado algún accidente en los últimos dos años. Se definen tanto por su propensión a la distracción como por actitudes hostiles y arriesgadas al volante. Además, suelen presentar mayor tendencia a la competitividad con otros conductores.

En menor medida, el informe identifica a los conductores muy peligrosos, que suponen el 2,5 % del total. Este último grupo responde al perfil de varones de 16 a 18 años, con bajo nivel educativo, solteros, residentes en áreas no urbanas y propietarios de coches con más de quince años de antigüedad. Su comportamiento condensa todos los factores de riesgo identificados en el análisis, acumulando las conductas más problemáticas. Además, tienen antecedentes de infracciones y menor percepción del peligro.

Omar alzugaray - psicólogo especialista en fobia a manejar

El informe de la Foundation For Traffic Safety (FTS) concluye que la segmentación de los perfiles de conductor no es solo un ejercicio diagnóstico, sino una llamada de atención sobre el impacto colectivo de los comportamientos individuales en la seguridad vial. La entidad recomienda reforzar la educación vial y promover políticas preventivas para reducir los incidentes.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosSeguridad VialEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni rojo ni gris: estos son los seis colores de uñas más elegantes para esta primavera

Los esmaltes propuestos buscan mostrar elegancia o minimalismo, con tal de ser asequibles para una gran cantidad de público

Ni rojo ni gris: estos son los seis colores de uñas más elegantes para esta primavera

El foco de la batalla legal de una venezolana por obtener la nacionalidad española: donaciones culturales

La solicitante, cuyo caso empezó en 2019, ha recibido la nacionalidad española al ser reconocida su ascendencia de origen sefardí

El foco de la batalla legal de una venezolana por obtener la nacionalidad española: donaciones culturales

La preservación de la cultura sefardí avalada facilitan la nacionalidad española a un argentino-venezolano

El fallo otorga el pasaporte español a un hombre al que se le había negado su origen sefardí

La preservación de la cultura sefardí avalada facilitan la nacionalidad española a un argentino-venezolano

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

La sanción busca reducir los atropellos causados por peatones distraídos en zonas urbanas

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

El permiso debe computarse solo en días hábiles y no incluir fines de semana ni festivos, advierte el especialista

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak