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El Ayuntamiento de Barcelona y la UB restaurarán la Porta del Drac, obra de Gaudí

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Barcelona, 12 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad de Barcelona (UB) han acordado restaurar la Porta del Drac, ubicada en el recinto de los Pabellones de la Finca Güell y que es obra del arquitecto Antoni Gaudí.

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Barcelona, los trabajos se basarán en el proyecto presentado por el Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (IMPUiQV), que incluye la Porta del Drac, de hierro forjado, las partes de fábrica adyacentes que enmarcan la puerta, la puerta de peatones y la campana en el lado izquierdo.

El IMPUiQV otorgará a la UB una subvención municipal de 116.000 euros, que representa algo más del 50% del presupuesto total de la actuación, de 202.877,68 euros.

El importe restante será financiado por la World Monument Found (WMF), una organización que colabora con la UB desde 2014 para promover la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural mundial en riesgo.

Las obras deberían comenzar este 2026 y finalizarán antes del 31 de diciembre de 2027, ha indicado el consistorio en un comunicado.

La Comisión de Gobierno del consistorio celebrada el pasado 9 de abril aprobó el convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Barcelona para hacer posible esta restauración. EFE

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