Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid enfrenta este martes 14 de abril al FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Metropolitano. El conjunto azulgrana llega con desventaja tras caer 0-2 en el Camp Nou. Aunque el equipo rojiblanco cuenta con ventaja en la serie, la eliminatoria permanece abierta, especialmente tratándose de un encuentro de la máxima competición europea.

En el Atlético de Madrid hay pocas posiciones que hayan transmitido tanta sensación de estabilidad como la portería desde que Jan Oblak aterrizara en 2014. Desde hace más de una década, la pregunta sobre quién ocupaba ese puesto se respondía casi de forma automática, hasta ahora.

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!! Lamine Yamal adelanta al FC Barcelona tras un error del Atlético de Madrid y recorta distancia en la eliminatoria

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