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Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo azulgrana

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Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El Atlético de Madrid enfrenta este martes 14 de abril al FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Metropolitano. El conjunto azulgrana llega con desventaja tras caer 0-2 en el Camp Nou. Aunque el equipo rojiblanco cuenta con ventaja en la serie, la eliminatoria permanece abierta, especialmente tratándose de un encuentro de la máxima competición europea.

19:04 hsHoy

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!! Lamine Yamal adelanta al FC Barcelona tras un error del Atlético de Madrid y recorta distancia en la eliminatoria

19:01 hsHoy

1′ Vaya disparo de Lamine Yamal que ataja Musso

19:00 hsHoy

Ya rueda el balón sobre el césped del Metropolitano

18:57 hsHoy

Suena el himno de la Champions

18:56 hsHoy

Los jugadores saltan al terreno de juego!!!!!!

18:49 hsHoy

Los jugadores enfilan el túnel de vestuarios para recibir las últimas indicaciones

18:25 hsHoy

Los jugadores salen a calentar al terreno de juego

18:24 hsHoy
Miembros de la Policía Nacional cargan contra los aficionados del Atlético de Madrid en los alrededores del estadio Riyadh Air Metropolitano (EFE/ Rodrigo Jiménez)
Miembros de la Policía Nacional cargan contra los aficionados del Atlético de Madrid en los alrededores del estadio Riyadh Air Metropolitano (EFE/ Rodrigo Jiménez)
18:11 hsHoy
Varios jugadores del FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano (EFE/Juanjo Martín)
Varios jugadores del FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano (EFE/Juanjo Martín)
17:54 hsHoy

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Oblak o Musso, el dilema de Simeone en la portería rojiblanca. (Composición Infobae)
Oblak o Musso, el dilema de Simeone en la portería rojiblanca. (Composición Infobae)

En el Atlético de Madrid hay pocas posiciones que hayan transmitido tanta sensación de estabilidad como la portería desde que Jan Oblak aterrizara en 2014. Desde hace más de una década, la pregunta sobre quién ocupaba ese puesto se respondía casi de forma automática, hasta ahora.

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