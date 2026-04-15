España

Las revistas de la semana: la escapada de la infanta Sofía con sus amigas y el momento más triste de Sara Carbonero

Este miércoles, 15 de abril, también son protagonistas del kiosco Tana Rivera y Roca Rey, la pareja de la temporada, y Shakira, que habla de Piqué

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Las portadas de las revistas del corazón del 15 de abril de 2026.
Las portadas de las revistas del corazón del 15 de abril de 2026.

Por fin es miércoles y eso significa que los kioscos de toda España vuelven a llenarse con las revistas del corazón, llenas de noticias, curiosidades y últimas horas de los famosos más conocidos del panorama nacional e internacional.

Esta semana, tristemente, la protagonista es Sara Carbonero, quien perdió a su madre, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad. Rodeada de familiares y amigos, la periodista se despidió de ella en su localidad natal, Corral de Almaguer, en Toledo.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 15 de abril de 2026
Portada de la revista 'Semana' del 15 de abril de 2026

Sara Carbonero, rota de dolor, protagoniza la portada de este miércoles. Tras el fallecimiento de su madre, la periodista le ha dado el último adiós en una íntima ceremonia en la que ha estado acompañado de familiares, amigos y compañeros de profesión.

En un lado totalmente opuesto se encuentra Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero Fran Rivera, que ha encontrado el amor junto al también mataor Andrés Roca Rey. La revista también ha charlado con Arturo Valls, quien acaba de volver a televisión como presentador de la nueva temporada de Mask Singer.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de abril de 2026
Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de abril de 2026

La periodista Sara Carbonero también aparece a toda página en esta revista, en la que se la puede ver rota de dolor en el último adiós a su madre.

La cantante Shakira también su hueco tras haber hablado sobre su ruptura con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos: “Me rompí en mil pedazos pero me reconstruí”. dijo. También aparecen Imano Arias, que cumple 70 años, y Santiago Segura, de quien desvelan su “inmensa fortuna”.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!' del 15 de abril de 2026
Portada de la revista '¡Hola!' del 15 de abril de 2026

El rey Juan Carlos, acompañado de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto Froilán, aparecen en primer plano con motivo del precio que recibió el emérito por sus memorias, Reconciliación. Un galardón que se entregó en París y donde el padre de Felipe VI aprovechó para posar ante las cámaras.

Tana Rivera y Roca Rey son la pareja de la temporada y esta revista muestra unas fotografías exclusivas de los dosque confirman suhistoria. Para cerrar está Sara Carbonero, quien pasa una época triste y complicada tras la muerte de su madre.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de abril de 2026
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de abril de 2026

La vida de la infanta Sofía, que actualmente reside en Lisboa, donde estudia, es siempre un tema interesante. Pese a que forma parte de la familia real, sus padres siempre han abogado porque lleve una vida lo más normal posible, lo que significa que hay muchas cosas que se desconocen de ella. Por eso el tema que lleva Diez Minutos puede resultar tan interesante y es que se puede ver a la hija pequeña de Felipe VI con sus amigas en Madrid. Un plan en el que aprovechó para visitar su antiguo colegio.

En excluisva hay unas fotografías de Alexia Rivas, que estrena nueva pareja: el exnovio de la presentadora Luján Argüelles y padre de su hija, Carlos Sánchez. Sara Carbonero en el tanatorio tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, y Tana Rivera, por su noviazgo con el torero peruano Roca Rey, son las otras dos protagonistas de esta portada tan variada en este miércoles 15 de abril.

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