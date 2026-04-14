El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El Atlético de Madrid está en semifinales de Champions. Los rojiblancos acudían al duelo de vuelta con una ventaja de 0-2 en el marcador gracias a lo ocurrido en el Camp Nou. En el Metropolitano solo debían defender el resultado, pero enfrente se encontraron a un FC Barcelona dispuesto a todo. Y lo hicieron. En el minuto 23, los de Hansi Flick ya habían igualado la eliminatoria gracias a Lamine Yamal y Ferran, pero un gol de Lookman les volvió a dejar fuera de la aventura europea. Eso fue en el minuto 30 de partido. Tras ello, el marcador no volvió a moverse. Ni siquiera cuando expulsaron a Eric García. Los rojiblancos no lo necesitaron; estaban en semifinales, a pesar de no lograr la victoria, y el pitido final lo certificó.

Los de Hansi Flick no fueron capaces de aprovechar la ventaja que te da jugar en casa con la afición de su parte. Con un 0-2 registrado en el Camp Nou, los azulgranas estaban obligados a remontar la eliminatoria para poder seguir vivos en la aventura europea. ¿El problema? El duelo de vuelta se disputaba en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se pone la coraza, arma el muro y es casi imposible ganarle. Sin embargo, el FC Barcelona lo había conseguido hacía menos de una semana, con LaLiga como contexto. Fue exactamente hace diez días.

Con ese recuerdo saltaron al césped del Metropolitano. El pitido inicial todavía retumbaba por los cuatro costados del estadio rojiblanco cuando Lamine Yamal adelantó a los suyos tras un error de los del Cholo Simeone. Si la esperanza era palpable entre los jugadores azulgranas, con un gol tempranero, todavía más. Pudieron llegar un par más, pero Musso se hizo grande para defender la portería rojiblanca. El Atlético de Madrid también obligó a Joan García a mostrar su mejor versión. Griezmann y Lookman fueron los encargados de liderar el ataque de los locales, ante un Julián Álvarez desaparecido. Y entonces llegó el segundo.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

En el minuto 23, Ferran batió a Musso para igualar la eliminatoria. Ahora sí, el pase a la siguiente ronda estaba de nuevo abierto. En una gran ocasión del FC Barcelona, Fermín remató el balón, pero se dio en la cara con la bota de Musso que de nuevo consiguió solventar la jugada. Las asistencias tuvieron que ingresar en el terreno de juego. Tras ser atendido en banda, el jugador azulgrana pudo regresar al campo. Sin embargo, el Atlético de Madrid supo aprovechar su ocasión.

Fue Griezmann quien inició la jugada abriendo en banda para Marcos Llorente, que metió la directa rumbo a la portería azulgrana, pisó área y mandó un pase a Lookman, que esperaba en el segundo palo. El nigeriano no falló y batió a Joan García para volver a ponerse por delante en el marcador general. A partir de ese momento, se vivió un tira y afloja sobre el césped del Metropolitano, pero el descanso llegó sin que ninguno de los dos equipos volviera a ver portería.

La expulsión de Eric García y el pase a semifinales del Atlético de Madrid

La segunda mitad empezó con los de Hansi Flick con una marcha más. Salieron en busca de un nuevo gol que volviera a igualar la eliminatoria. Ferran lo consiguió, pero la jugada fue anulada por fuera de juego tras ser revisada en el VAR. Lamine Yamal lo intentó por su banda. Se fue en el uno contra uno y en el cinco a uno, pero nada era suficiente para batir a Musso.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League

Y entonces, llegaron los cambios. Lewandowski y Rashford entraron en busca de refuerzos en la delantera del FC Barcelona. Baena y Nico González entraron para fortalecer a los rojiblancos. Y fueron estos segundos los que mejor entendieron la dinámica del duelo. Eso y que una jugada entre Eric García y Sorloth acabó con la expulsión del defensa azulgrana. Con ventaja en el marcador y sobre el terreno de juego, los del Cholo Simeone intentaron hacer un segundo gol que sentenciara la eliminatoria, pero no llegó.

Lo que sí consiguieron fue aguantar las embestidas finales del FC Barcelona, en especial cuando Araujo entró al terreno de juego y mandaron centros al área rojiblanca buscándole. No pudo obrar el milagro y el árbitro indicó el final del partido, certificando la clasificación del Atlético de Madrid para semifinales de Champions.