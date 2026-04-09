Los paisajes de Valle del Jerte: la primavera española que se acerca a Japón con millón y medio de cerezos

Cerezos en el Valle del Jerte (Adobe Stock).

Cada primavera, la naturaleza ofrece un espectáculo capaz de atraer miradas de todo el mundo: la floración de los cerezos. Son imágenes de postal que evocan el hanami japonés y su filosofía de contemplar la belleza efímera de la vida. Sin embargo, no hace falta viajar hasta Asia para vivir este fenómeno en toda su intensidad: en el norte de Cáceres, el Valle del Jerte se cubre de blanco durante unas semanas, convirtiéndose en uno de los paisajes más asombrosos y poéticos de la primavera española.

Más de un millón y medio de cerezos transforman las laderas de esta comarca extremeña en un mar de pétalos, marcando no solo el inicio de la estación, sino también la identidad de toda una región. La floración, de dos a tres semanas, avanza en un proceso escalonado que recuerda al sakura japonés, pero que aquí se vive de forma instintiva y festiva, conectando la naturaleza con la cultura y la economía local.

Dos culturas diferentes

El Valle del Jerte y Japón comparten la magia de la floración, aunque la celebran de manera muy distinta. En Japón, el sakura es un ritual que reúne a familias y amigos bajo los cerezos para practicar el hanami, una contemplación que nace del concepto mono no aware, la sensibilidad hacia lo efímero, y que convierte el acto de observar los pétalos en una lección filosófica sobre la fugacidad de la vida.

En el Jerte, la primavera se vive con emoción colectiva. La floración es un espectáculo que marca el ciclo agrícola y da paso al verano, cuando el valle se llena del aroma y el color de las cerezas maduras. Aquí, la belleza de los campos blancos es también promesa de futuro: tras la caída de los pétalos, comienza la cosecha de las casi 200 variedades de cereza que crecen en la comarca, en especial la Picota del Jerte, con Denominación de Origen Protegida.

Garganta de los Infiernos, en Cáceres (Shutterstock).

Mientras en Japón la flor es el centro de todo —usada incluso para infusiones y dulces—, en el Jerte el protagonismo lo tiene el fruto. La identidad de pueblos como Cabezuela del Valle, Tornavacas, Piornal o Navaconcejo se construye en torno a la cereza, y sus restaurantes y fiestas giran en torno a este manjar, combinando recetas tradicionales con propuestas innovadoras. La diferencia cultural se percibe especialmente en la cocina: en Japón, las cerezas de sakura no se consumen por su acidez, mientras que en el Jerte son motivo de orgullo y celebración.

Viaje sensorial por el Valle del Jerte

La ruta de la floración en el Jerte es un viaje a través de los sentidos. Todo comienza por la carretera que serpentea el valle, uniendo pueblos que salpican las laderas desde Cabezuela hasta el Puerto de Tornavacas, o, en sentido contrario, desde la provincia de Ávila. El programa “Primavera y Cerezo en Flor en el Valle del Jerte”, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2010, propone eventos, rutas y actividades para todos los públicos, convirtiendo la floración en un acontecimiento social y cultural.

El paisaje se acompaña del rumor del río Jerte y de sus numerosas gargantas, auténticas piscinas naturales que descienden de las montañas y ofrecen uno de los mejores chapuzones estivales del país, como en la Garganta de los Infiernos, famosa por sus pozas de aguas cristalinas esculpidas en la roca. Es en el inicio del verano cuando el valle se entrega al sabor, con la cosecha de cerezas maduras y de intensos matices que llenan los mercados locales y las cartas de los restaurantes.

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El Valle del Jerte es, además, una invitación a disfrutar de la naturaleza en estado puro, entre rutas de senderismo, miradores, saltos de agua y una hospitalidad que convierte a cada visitante en un vecino más. La floración, efímera y deslumbrante, es la excusa perfecta para conocer una comarca donde el tiempo se mide en cerezos y la primavera se celebra como un regalo de la tierra.