El italiano Samurai Jay y Naiara (‘OT’) impulsan el latino mediterráneo con ‘Obsesión’, el éxito de Sanremo ahora en español: “Estamos aquí para hacer géneros nuevos”

Samurai Jay y Naiara en 'Obsesión' (Universal Music Spain)

El italiano Samurai Jay no ganó la última edición del Festival de la Canción de Sanremo —quedó 17º—, pero algo de victoria tiene lo que ha conseguido desde que en febrero se celebró la 76º edición del certamen. Ossessione, el tema que presentó en el histórico festival el pasado mes de febrero, ha conseguido ser disco de platino en Italia –que se otorga cuando una canción alcanza las 60.000 unidades vendidas o su equivalente en streaming– y aspira a ser la canción del verano en el país. Quién sabe si también lo será en España. La cantante Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023, ha sido la encargada de poner voz en español a Obsesión, su versión traducida que habla de la “motivación extrema con la que el ser humano persigue sus pasiones”.

Bajo el nombre de Samurai Jay se encuentra Gennaro Amatore (Mugnano di Napoli, Nápoles, 1998), que llega tarde a su entrevista con Infobae una calurosa mañana de abril porque, entre otras cosas, se estaba cambiando la camisa. Mientras tanto, Naiara (Zaragoza, 1997) se sienta en uno de los sofás de la azotea del UMusic Hotel de Madrid para tomarse fotos. Ambos se encuentran en la capital para promocionar el tema estrenado el pasado 19 de marzo y también para asistir a una nueva edición de los LOS40 Primavera Pop el pasado 10 de abril en el Movistar Arena.

“Estoy muy feliz, me estoy divirtiendo mucho. Es una etapa increíble. En general, ahora mismo tengo una buena vida”, comienza Samurai Jay mientras se fuma un cigarro. El artista, que no habla español muy fluido, se desenvuelve mayoritariamente en inglés e italiano. Cuando duda en hablar español, mira a Naiara.

Samurai Jay y Naiara en 'Obsesión' (Universal Music Spain)

Fue la discográfica que comparten, Universal, la que le ofreció a la cantante de Zaragoza, primero salir en el videoclip del tema original y después, colaborar con el mismo tema llevado al español. “Mi discográfica me la enseñó, me dijeron si quería meterme en la canción y dije que sí de una porque me pareció increíble”, apunta Naiara. Él, por su parte, también recibió la propuesta con los brazos abiertos. “Me enseñaron su proyecto y pensé: ‘Vamos a hacerlo’. Me parecía guay tenerla en la canción y en el vídeo”.

Ese vídeo, de hecho, fue el primer punto de encuentro entre ambos. Allí comprobaron que la química no era solo una cuestión de intuición. “Fue todo muy natural”, explica el rapero italiano. “Hablamos de todo… incluso de serpientes”, añade entre risas, recordando una anécdota del rodaje. “Tenemos un punto de locura parecido”, resume ella.

“Siempre pensé que esta canción era perfecta para el español. Cuando tuve la letra, fue muy natural cantarla”. “¿Cómo fue mi español en la canción? Good?“, le pregunta a Naiara, que está a su lado en el sofá. El artista, que debutó en 2018 con su primer EP, no le tiene miedo a fusionar géneros. Es de hecho lo que le caracteriza y por eso este tema lo define como ”latino mediterráneo”. “Es un nuevo... ¿Cómo se dice? ¿Género?“, pregunta. ”Es un nuevo género. Latino mediterráneo“, afirma. ”Ahí está lo guay y lo divertido, el poder jugar con la música y divertirse. Al final es lo que importa“, añade la ganadora de OT.

Naiara se ve en Sanremo: “Me encantaría ir. Me parece increíble”

El tema, producido por los compañeros habituales del italiano, Vito Salamanca & Francesco “Katoo” Catitti, “no habla solo de amor”. “Hay diferentes mensajes en la canción. Yo uso la música como metáfora, ¿sabes? Mi obsesión por la música. Tenemos que ir rápido. Siempre estamos obsesionados con el progreso. Estoy obsesionado con la vida, pero es una obsesión sana, siempre”. Naiara asiente. “Yo también soy un poco así, la obsesión es parte de mi vida. Soy una persona muy intensa, muy obsesiva con las cosas. Me obsesiono mucho, ya sea en el amor, en mi trabajo... pero de una forma sana. Pero sí creo que es algo bueno, porque al final, cuando tienes obsesión por algo, lo abordas de otra manera, ¿no? De una forma más apasionada, más intensa".

Su paso por el Festival de Sanremo fue toda una declaración de intenciones. En un certamen históricamente vinculado a las baladas, él apostó por una propuesta completamente distinta: un tema urbano. “Sabía que no era una canción de Sanremo, y por eso la hice”, reconoce, asegurando que “solo se divirtió e hizo un temazo”. “Si todo el mundo va en una dirección, a mí me gusta ir en la contraria”.

¿Naiara se ve en Sanremo? Cantantes como Aitana y Ana Mena ya participaron en años anteriores, la primera en 2024 junto a Sangiovanni en la noche de covers y Mena como concursante con el tema Duecentomila ore, en 2022. “Me encantaría ir. Me parece increíble. Además, el fanatismo que hay allí en Italia me parece muy, muy fuerte. Tienen mucha devoción”, dice sobre el programa que ven más de 11 millones de personas. “España e Italia nos llevamos muy bien”, afirman ambos.

Samurai Jay y Naiara en 'Obsesión' (Universal Music Spain)

Una de las muchas cosas que tienen en común tanto el de Mugnano di Napoli como la de Zaragoza es el vínculo con su familia. Samurai Jay explica que, en su caso, todo comenzó con una guitarra que su padre le regaló cuando tenía nueve años. “Ese día cambió mi vida. Dije: ‘Esto es lo que quiero hacer para toda la vida’, recuerda. Dieciocho años después, el artista tiene esa misma guitarra destrozada colgada en la pared de su estudio.

Aquel instrumento, que todavía conserva, marcó el inicio de una vocación que no ha hecho más que crecer. Naiara, por su parte, también identifica un momento clave en su infancia: los vídeos de Isabel Pantoja que veía con su abuela. “Yo me ponía una manta como si fuera una bata de cola y la imitaba”, cuenta. En 2024, acabó cantando con ella.

“Mi madre me enseñó a creer en los sueños”, explica él. “Si soy quien soy hoy, es gracias a ella”. Naiara coincide: “La mía es mi pilar fundamental. Me ha enseñado todo, sobre todo a creer en mí”. En un sector tan volátil como la música, ese anclaje resulta imprescindible.

‘La española’, la nueva y definitiva ‘era’ de Naiara

Dos años y medio después de salir de OT, Naiara es de las pocas artistas salidas de su edición que todavía no ha publicado su álbum debut. El verano pasado parecía que lo tenía: la cantante dio un avance de lo que estaba por venir con los singles Fiesta en el centro y Me las quitas y en julio anunció una gira nacional para este 2026. Sin embarg, noo llegó a publicar el álbum y canceló la gira. Como ella explica a este medio, ha tirado mucho de ensayo y error. "He necesitado hacer tres discos para tener el resultado que quería", explica ahora. El resultado es una nueva etapa: La española.

Infobae España ha charlado con los tres expertos musicales sobre sus papeles en el regreso de 'Operación Triunfo'

Si en OT sacó a relucir su vena folclórica cantando temas como La gata bajo la lluvia, de Rocío Durcal, será finalmente por ahí por donde encauzará su debut: un concepto que mira hacia sus raíces y hacia referentes como María Jiménez o Rocío Jurado, y que marca un punto de inflexión en su carrera. “Necesitaba que mi primer proyecto fuera algo muy identificativo mío”, insiste.

La cantante estrena Celos, su nuevo single, este viernes 17 de abril. El álbum llegará pronto a la luz. “He necesitado parar, silenciar el ruido externo y escucharme a mí misma y saber qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ser, lo que quiero transmitir. Y al final, he recurrido a la música que de verdad a mí me llena”.

“Estábamos hablando antes en el taxi porque yo le pregunté por su álbum y le dije: ‘Qué género haces?’. Y ella me contestó: ‘No lo sé’. [risas]. Estamos aquí para hacer música nueva”, añade su compañero de canción.