La tercera temporada de ‘Euphoria’ es un batiburrillo caótico: de chicas de OnlyFans a ‘Sugar Babys’, de ‘mulas’ de contrabando a ‘strippers’

¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

El regreso de Euphoria en su tercera temporada ha situado la serie cinco años después del cierre anterior de la historia. Así, el primer episodio, ya disponible en HBO Max, presenta a Rue Bennett (Zendaya) inmersa en una nueva espiral criminal, atrapada entre deudas que arrastra desde el pasado y la violencia de sus actividades ilícitas actuales.

Desde que se graduó en el instituto, Rue Bennett no parece haber levantado cabeza se ha visto forzada a servir como mula de drogas para Laurie (Martha Kelly). La deuda inicial de 10.000 dólares, resultado de drogas que su madre eliminó en la segunda temporada, se ha multiplicado hasta los 43 millones de dólares por los intereses, según Laurie.

Durante estos años, Rue ha pasado a vivir con Laurie y Faye (Chloe Cherry), introduciendo clandestinamente globos de drogas en su tracto digestivo para esquivar los controles fronterizos y después recuperándolos mediante procedimientos dolorosos. A Rue, siempre le toca el peor de los sufrimientos.

Rue no levanta cabeza

El inicio de la temporada muestra a Rue huyendo en coche por México, cruzando la frontera hacia Texas y trasladando una bolsa de drogas antes de regresar a California, donde entrega la mercancía a Laurie. Queda claro que Rue ha perdido contacto con la mayoría de sus amigos y familiares y que su recaída la ha dejado en una posición peligrosa y aislada.

Rue Bennett, personaje de Euphoria, se asoma por la ventana de un coche en un paisaje desértico. (HBO Max)

La vida de sus antiguos compañeros también ha cambiado: Lexi (Maude Apatow) trabaja como asistente de una ‘showrunner’, interpretada por Sharon Stone, en Los Ángeles. Mientras tanto, la figura de Fezco (Angus Cloud) se mantiene presente, aunque ahora cumple una condena de treinta años de prisión; la serie además rinde homenaje al actor Angus Cloud, fallecido en 2023, así como al difunto actor Eric Dane y al productor ejecutivo Kevin Turen.

Por otro lado, Cassie (Sydney Sweeney) está comprometida con Nate (Jacob Elordi) y busca ganar relevancia en TikTok, considerando abrir un perfil en OnlyFans tras una discusión con Nate por cuestiones financieras. La pareja debate el precio de un arreglo floral para la boda, valorado en 50.000 dólares; finalmente, Nate accede a que Cassie abra OnlyFans bajo la condición de no mostrar rostro y pecho en la misma foto. Esas pequeñas diatribas de pareja.

De ‘mula’ a traficante de armas

Un bloque del episodio se centra en el destino de Jules (Hunter Schafer), quien ahora es “sugar baby”, como Lexi informa a Rue en base a datos dados por Maddy (Alexa Demie), actualmente empleada en una agencia de representación en Hollywood, pero todavía no tiene protagonismo en pantalla.

Sydney Sweeney, interpretando a Cassie Howard. (HBO Max)

El momento crucial del episodio ocurre cuando Rue realiza una entrega en una casa aislada donde vive Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), presentado como magnate de clubes de striptease y jefe criminal. Después de que una stripper muere a causa de droga adulterada con fentanilo (sustancia que Rue había transportado y repartido), Alamo la interroga. Rue responde que desconocía lo que contenía la droga.

Este enfrentamiento deriva en una escena tensa donde Alamo pone a prueba a Rue, al situar una manzana sobre su cabeza y disparar a corta distancia. El disparo atraviesa la manzana sin herirla; tras esto, Alamo la integra a su organización y le ofrece entrar en un negocio aún más arriesgado: el tráfico ilegal de armas, en concreto, rifles AR-15.

El sello provocador de Sam Levinson

Como ya nos tiene acostumbrados Sam Levinson, el creador no escatima en el carácter gráfico de la serie. Un ejemplo es la escena en que Rue y Faye ingieren globos de droga recubiertos en vaselina, reforzando el sello provocador (y a veces un poco cansino) del autor.

Zendaya, como Rue Bennett en la serie Euphoria de HBO, mira directamente a la cámara. (HBO Max)

Euphoria ha cambiado las aulas del instituto por parajes más inhóspitos, en el que toman protagonismo las áreas residenciales impersonales, los bloques de edificios de ejecutivos, y el desierto que le da un aroma de western crepuscular a la propuesta. Levinson intenta que su serie continúe manteniendo el estatus de icono cultural generacional que la caracterizó pero, por el momento, todo resulta demasiado caótico y sin demasiada coherencia narrativa. Los personajes siguen perdidos, pero cada vez parecen más vacíos en todos los sentidos.