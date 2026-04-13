España Cultura

La curiosa forma en la que se mantiene vivo al personaje de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en la tercera temporada de ‘Euphoria’

El creador de la serie de HBO decidió que no quería prescindir de uno de los pilares de esta ficción a pesar del fallecimiento del actor y se inventó una estrategia narrativa

Guardar
¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

El regreso de Euphoria a HBO tras más de cuatro años de ausencia ha llegado con el estreno de su tercera temporada, marcada por una decisión argumental: Fezco, interpretado por el fallecido Angus Cloud, permanece con vida en la serie pese a la muerte del actor por sobredosis de fentanilo en 2023, durante el parón de la producción.

La reaparición del personaje se produce después de un salto temporal de cinco años en la ficción. La continuidad de Fezco se establece cuando Rue (Zendaya) sugiere a Lexi (Maude Apatow) que le llame, argumentando que él mismo le ha dicho que la echa de menos. Lexi reconoce que debería hacerlo, aunque alega falta de coincidencia horaria, y Rue le recuerda que Fezco está cumpliendo una condena de 30 años en prisión. Así, Fezco se mantiene presente en la trama a través de conversaciones telefónicas, a pesar del fallecimiento real de Angus Cloud.

El creador de la serie, Sam Levinson, ha explicado en declaraciones a la revista Variety que mantener vivo al personaje responde a la necesidad de rendir homenaje a Angus Cloud dentro del universo de la serie. “Hay muchas escenas en las que la gente habla con él por teléfono. Pensé que, si no podía mantenerle con vida fuera, quizá dentro de este show sí podía hacerlo”, ha afirmado Levinson. Además, ha compartido que el actor probablemente habría encontrado divertida la trama reservada para su personaje en los últimos episodios de la temporada: “Creo que le encantaría”.

Uno de los 70.000 fallecidos por fenantilo

La muerte de Angus Cloud supuso, según relató Levinson a Variety, “una tragedia”. El creador ha señalado que dedicó mucho tiempo a procurar el bienestar del actor y que, tras su fallecimiento, se sintió profundamente frustrado. Levinson enmarcó el duelo en una perspectiva colectiva, recordando que Cloud fue “uno de los 70.000 fallecidos en el país ese año por sobredosis de fentanilo”. Esta pérdida ha generado, según añade, preguntas sobre el sentido de la vida y la importancia de los pequeños momentos cotidianos. “La muerte revela lo precioso que es vivir”, comentó.

Angus Cloud, cast member of the HBO teen drama series 'Euphoria', is pictured on set in this undated handout photo. HBO/Eddy Chen/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
Angus Cloud, en la serie 'Euphoria', falleció con tan solo 25 años

El ‘showrunner’ también ha detallado cómo la tercera temporada permite abordar estos temas. Explicó que se trataba de “contar una historia sobre lo que significa estar vivo y tener la libertad de elegir el propio camino, asumiendo a la vez las consecuencias de esas decisiones”. Según Levinson, la gratitud se convierte en el eje temático de este ciclo: “Debes tener gratitud por los pequeños momentos, por las tragedias y también por las partes bonitas de la vida”.

Un ‘in memoriam’ emotivo

En la prèmiere de la temporada, la serie ha incorporado un homenaje a Cloud al incluir un ‘in memoriam’ al final del episodio, en el que figuraban también el actor secundario Eric Dane y el productor ejecutivo Kevin Turen, que murió en noviembre de 2023.

El homenaje de 'Euphoria' a Angus Cloud tras su fallecimiento
El homenaje de 'Euphoria' a Angus Cloud tras su fallecimiento

La propia trama del episodio hace alusión al impacto del consumo de fentanilo, mostrando los riesgos asociados a esta sustancia. La referencia a estos peligros conecta explícitamente con las circunstancias del fallecimiento de Angus Cloud.

La perspectiva adoptada por la serie en esta nueva entrega sitúa el foco sobre la vida, la pérdida y el significado de las elecciones personales. Según ha reiterado Sam Levinson, la presencia de Fezco funciona como un último tributo al legado de Angus Cloud, permitiendo que su personaje mantenga un vínculo con la audiencia y con el hilo argumental a través de la evocación y el recuerdo.

Temas Relacionados

Sam LevinsonEuphoriaHBOSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

María del Mar Ramón, novelista: “Las veces que me he sentido sin rumbo, más a la deriva y angustiada, la escritura siempre ha sido un norte”

La periodista y autora de libros como ‘Follar y comer sin culpa’ o ‘La manada’ regresa con la novela ‘La memoria es un animal esquivo’, un libro sobre cómo nuestros recuerdos conforman nuestra identidad

María del Mar Ramón, novelista: “Las veces que me he sentido sin rumbo, más a la deriva y angustiada, la escritura siempre ha sido un norte”

Un nieto consigue recuperar la obra de arte que los nazis le robaron a su abuelo hace más de 80 años: un cuadro valorado en más de 21 millones de euros

Un tribunal de Estados Unidos ha dado la razón a Philippe Maestracci al reconocerlo como propietario de un retrato realizado por Amadeo Modigliani

Un nieto consigue recuperar la obra de arte que los nazis le robaron a su abuelo hace más de 80 años: un cuadro valorado en más de 21 millones de euros

Søren Kierkegaard, filósofo: “La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante”

Obsesionado con la angustia que sentimos los seres humanos frente a la obligación de tomar decisiones, este pensador indagó en fenómenos como el tiempo y la memoria para encontrar el sentido de la existencia

Søren Kierkegaard, filósofo: “La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante”

Infiltrados en la secta del “falso profeta” que llegó a tener diez esposas menores de edad: la miniserie de cuatro episodios que triunfa en Netflix

Una pareja logró infiltrarse en la comunidad religiosa tras convencer al líder de que hacer un documental podría servir para captar más adeptos, pero lo que hicieron fue recabar pruebas para lograr su detención y condena

Infiltrados en la secta del “falso profeta” que llegó a tener diez esposas menores de edad: la miniserie de cuatro episodios que triunfa en Netflix

Esta película de menos de una hora y media acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en 90 países: Stephen King la recomienda y las críticas la destrozan

El conocido escritor de novelas de terror ha destacado en sus redes sociales que la nueva producción tiene “la mejor frase” de lo que llevamos de año

Esta película de menos de una hora y media acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en 90 países: Stephen King la recomienda y las críticas la destrozan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

El juicio del ‘caso mascarillas’ avanza hacia su núcleo operativo con la declaración de responsables de Adif, Transportes y el entorno de Aldama

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

ECONOMÍA

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino