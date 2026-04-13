La curiosa forma en la que se mantiene vivo al personaje de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en la tercera temporada de ‘Euphoria’

¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

El regreso de Euphoria a HBO tras más de cuatro años de ausencia ha llegado con el estreno de su tercera temporada, marcada por una decisión argumental: Fezco, interpretado por el fallecido Angus Cloud, permanece con vida en la serie pese a la muerte del actor por sobredosis de fentanilo en 2023, durante el parón de la producción.

La reaparición del personaje se produce después de un salto temporal de cinco años en la ficción. La continuidad de Fezco se establece cuando Rue (Zendaya) sugiere a Lexi (Maude Apatow) que le llame, argumentando que él mismo le ha dicho que la echa de menos. Lexi reconoce que debería hacerlo, aunque alega falta de coincidencia horaria, y Rue le recuerda que Fezco está cumpliendo una condena de 30 años en prisión. Así, Fezco se mantiene presente en la trama a través de conversaciones telefónicas, a pesar del fallecimiento real de Angus Cloud.

El creador de la serie, Sam Levinson, ha explicado en declaraciones a la revista Variety que mantener vivo al personaje responde a la necesidad de rendir homenaje a Angus Cloud dentro del universo de la serie. “Hay muchas escenas en las que la gente habla con él por teléfono. Pensé que, si no podía mantenerle con vida fuera, quizá dentro de este show sí podía hacerlo”, ha afirmado Levinson. Además, ha compartido que el actor probablemente habría encontrado divertida la trama reservada para su personaje en los últimos episodios de la temporada: “Creo que le encantaría”.

Uno de los 70.000 fallecidos por fenantilo

La muerte de Angus Cloud supuso, según relató Levinson a Variety, “una tragedia”. El creador ha señalado que dedicó mucho tiempo a procurar el bienestar del actor y que, tras su fallecimiento, se sintió profundamente frustrado. Levinson enmarcó el duelo en una perspectiva colectiva, recordando que Cloud fue “uno de los 70.000 fallecidos en el país ese año por sobredosis de fentanilo”. Esta pérdida ha generado, según añade, preguntas sobre el sentido de la vida y la importancia de los pequeños momentos cotidianos. “La muerte revela lo precioso que es vivir”, comentó.

Angus Cloud, en la serie 'Euphoria', falleció con tan solo 25 años

El ‘showrunner’ también ha detallado cómo la tercera temporada permite abordar estos temas. Explicó que se trataba de “contar una historia sobre lo que significa estar vivo y tener la libertad de elegir el propio camino, asumiendo a la vez las consecuencias de esas decisiones”. Según Levinson, la gratitud se convierte en el eje temático de este ciclo: “Debes tener gratitud por los pequeños momentos, por las tragedias y también por las partes bonitas de la vida”.

Un ‘in memoriam’ emotivo

En la prèmiere de la temporada, la serie ha incorporado un homenaje a Cloud al incluir un ‘in memoriam’ al final del episodio, en el que figuraban también el actor secundario Eric Dane y el productor ejecutivo Kevin Turen, que murió en noviembre de 2023.

El homenaje de 'Euphoria' a Angus Cloud tras su fallecimiento

La propia trama del episodio hace alusión al impacto del consumo de fentanilo, mostrando los riesgos asociados a esta sustancia. La referencia a estos peligros conecta explícitamente con las circunstancias del fallecimiento de Angus Cloud.

La perspectiva adoptada por la serie en esta nueva entrega sitúa el foco sobre la vida, la pérdida y el significado de las elecciones personales. Según ha reiterado Sam Levinson, la presencia de Fezco funciona como un último tributo al legado de Angus Cloud, permitiendo que su personaje mantenga un vínculo con la audiencia y con el hilo argumental a través de la evocación y el recuerdo.