Bertín Osborne afronta un preocupante bache de salud y peligran sus próximos conciertos: “Tiene una neumonía bastante aguda”

Bertín Osborne, 2025 (EUROPA PRESS).

Bertín Osborne se ha convertido en noticia en las últimas horas tras conocerse que atraviesa un delicado episodio médico que le ha obligado a permanecer en reposo absoluto. El artista, de 71 años, padece una neumonía aguda que podría afectar de lleno a los compromisos profesionales que tenía previstos para los próximos días, especialmente en un momento muy importante de su carrera.

La noticia se conoció de manera inesperada durante una emisión del programa Y ahora Sonsoles, cuando Susana Uribarri, representante y colaboradora habitual del espacio, reveló el estado del cantante mientras participaba en una entrevista junto al fotógrafo Tino Torrubio.

PUBLICIDAD

Durante la conversación televisiva, Uribarri recibió varias llamadas telefónicas del propio Bertín, algo que llamó la atención de la presentadora Sonsoles Ónega. Fue entonces cuando la representante explicó lo que estaba ocurriendo. “No es alarmante, pero está en cama, con bastante fiebre y tiene una neumonía bastante aguda”, aseguró en directo, provocando sorpresa entre los colaboradores del programa.

Aunque el entorno del artista insiste en transmitir tranquilidad, la enfermedad podría obligar a modificar parte de su agenda inmediata. Bertín tenía programadas varias actuaciones este fin de semana dentro de la gira con la que celebra sus 45 años de trayectoria musical. Entre ellas destacan los conciertos previstos en Madrid y en la localidad gallega de Vila de Cruces, en Pontevedra, citas cuya celebración todavía permanece en el aire. “Sé que tiene conciertos y no sabemos aún si podrá asistir”, reconocía Susana Uribarri, dejando abierta la posibilidad de cancelaciones dependiendo de la evolución médica del cantante en las próximas horas.

PUBLICIDAD

BERTÍN OSBORNE, 2024. (EUROPA PRESS).

Una gira clave en su carrera

La situación llega además en un momento especialmente simbólico para Bertín Osborne. El artista se encuentra inmerso en la gira 45 años, la historia de una voz, un recorrido musical con el que pretende despedirse progresivamente de los escenarios después de casi cinco décadas de carrera. El propio cantante ya había reconocido meses atrás que comenzaba a plantearse un cambio de ritmo y que 2026 marcaría el inicio de su retirada musical definitiva.

A lo largo de su trayectoria, Bertín se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de la música melódica y ranchera en España. Desde su debut a comienzos de los años ochenta, ha publicado más de una treintena de discos y ha desarrollado una carrera marcada también por su faceta televisiva.

PUBLICIDAD

Precisamente, además de sus conciertos, el presentador continúa implicado en nuevos proyectos para televisión. Próximamente estrenará Noche en familia, el nuevo formato de Antena 3 basado en el exitoso programa británico “Parents’ Evening”. El espacio supondrá además un reto muy especial para el cantante, ya que lo presentará junto a su hija Eugenia Osborne, quien debutará como conductora televisiva. Padre e hija compartirán así por primera vez un proyecto profesional de gran alcance, reforzando una relación muy cercana que ya habían mostrado públicamente en distintas ocasiones.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

Unos últimos años difíciles

No es la primera vez que Bertín Osborne se enfrenta a problemas de salud que alteran su actividad profesional. En los últimos años, el cantante sufrió importantes secuelas derivadas del coronavirus, una etapa especialmente complicada que él mismo describió públicamente como uno de los momentos más difíciles de su vida reciente.

PUBLICIDAD

El artista confesó entonces sentirse “extremadamente cansado” y explicó que el covid persistente le provocaba fatiga constante, problemas respiratorios y episodios de agotamiento severo que incluso le obligaban a suspender actuaciones y apariciones públicas. Aquella situación afectó también a su sistema inmunológico y le obligó a frenar temporalmente su ritmo de trabajo.