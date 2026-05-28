España

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

La empesa afirmó que se negaba a hacer tareas como el manejo de la carretilla retráctil o la carga de camiones

Guardar
Google icon
Un trabajador en un almacén. (REUTERS/Borja Suárez)
Un trabajador en un almacén. (REUTERS/Borja Suárez)

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la nulidad del despido de un mozo de almacén en un obrador industrial poco después de que iniciara una baja médica, al entender que se vulneraron sus derechos fundamentales. La sentencia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador, abonarle los salarios dejados de percibir y pagarle una indemnización de 7.501 euros por daños morales.

En septiembre de 2024, Braulio comenzó a trabajar con un contrato indefinido como mozo de almacén y jefe de turno de logística en una industria de pan y bollería. Su jornada era de 40 horas semanales, con un salario anual de 23.300 euros más variables, y estaba sujeto al Convenio Colectivo de Fabricación, Venta y Distribución de Pan de Cantabria. A lo largo de los meses siguientes, la empresa documentó supuestos incumplimientos en las funciones asignadas, señalando una reducción en el rendimiento y una negativa a realizar tareas como el manejo de la carretilla retráctil o la carga de camiones, que el trabajador consideraba ajenas a su categoría y formación.

PUBLICIDAD

El 27 de enero de 2025, Braulio inició una baja médica. Durante ese mes, disfrutó además de varios días de vacaciones. Tras comunicar por WhatsApp que seguía de baja, la empresa le notificó la apertura de un expediente disciplinario el 6 de febrero de ese mismo año, imputándole incumplimientos graves y una disminución voluntaria de su rendimiento. Al día siguiente, Braulio presentó alegaciones, argumentando que las tareas reclamadas no correspondían a su puesto y que la decisión de sancionarle respondía realmente a su situación de incapacidad temporal. Ese mismo mes, recibió la carta de despido por falta muy grave.

“Cercanía” entre el inicio de la baja médica y el despido

El intento de conciliación previo al juicio no prosperó y el caso llegó al Juzgado de lo Social de Santander, que emitió una sentencia en diciembre de 2025 declarando la nulidad del despido. La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ahora ha confirmado íntegramente la decisión. Frente a este fallo, la empresa aún puede interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, en un plazo de 10 días hábiles tras la notificación.

PUBLICIDAD

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

El juez entendió que la cercanía entre el inicio de la baja médica y el despido es un indicio de discriminación, por lo que invirtió la carga de la prueba y declaró nulo el despido. La empresa, además, ha sido condenada a pagar las costas procesales y a perder la consignación depositada para recurrir.

Temas Relacionados

DespidoEspaña TribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de patatas aliñadas al microondas, la tapa veraniega por excelencia en su versión más fácil y rápida

Esta receta, tradicional de los aperitivos veraniegos en Andalucía, se reinventa con la ayuda del microondas, manteniendo toda su esencia a pesar de la rapidez del proceso

Receta de patatas aliñadas al microondas, la tapa veraniega por excelencia en su versión más fácil y rápida

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

La beneficiaria, de 65 años, no podrá acceder a una jubilación contributiva completa tras haber dedicado buena parte de su vida laboral al negocio familiar y solo haber cotizado la mitad de los años requeridos

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

Bertín Osborne afronta un preocupante bache de salud y peligran sus próximos conciertos: “Tiene una neumonía bastante aguda”

El cantante se encuentra en cama y sin saber si podrá realizar los próximos conciertos de su gira ’45 años, la historia de una voz’

Bertín Osborne afronta un preocupante bache de salud y peligran sus próximos conciertos: “Tiene una neumonía bastante aguda”

El truco de 30 segundos para mantener a las moscas alejadas todo el verano

La limpieza y el control de los olores son la clave para no atraer a los insectos en los meses de calor

El truco de 30 segundos para mantener a las moscas alejadas todo el verano

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

El artista puertorriqueño visitará la ciudad entre el 30 de mayo y el 15 de junio como parte de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

El puzle judicial del PSOE: cómo el ‘caso Leire Díez’ ha terminado conectando con Koldo, hidrocarburos, Aldama y las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

ECONOMÍA

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista