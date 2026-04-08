El creador de ‘Euphoria’ dedica la serie a la memoria de los fallecidos Angus Cloud y Eric Dane: “quería rendirles respeto”

¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

La ‘première’ de la tercera temporada de Euphoria ha estado marcada por una dedicatoria especial de su creador. Sam Levinson ha decidido rendir homenaje a quienes han fallecido en el entorno de la serie, nombrando de forma explícita a Angus Cloud, Eric Dane y al productor Kevin Turen durante la presentación en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

Sam Levinson ha dirigido sus palabras tanto al reparto como al público, explicando que la espera entre la segunda y la tercera temporada no solo obedeció a factores externos como la huelga de guionistas y los problemas de agenda, sino también a la dificultad de encontrar la mejor manera de honrar a sus compañeros ausentes.

Tras la pregunta sobre cómo se abordó la nueva temporada tras las pérdidas, Levinson ha desvelado que la muerte de Angus Cloud en 2023, a consecuencia de una sobredosis de fentanilo, fue especialmente dura para todo el equipo. El actor, que interpretó a Fezco en las dos primeras temporadas, falleció en Oakland a los 25 años, convirtiéndose en uno de los setenta y tres mil estadounidenses que murieron por esta causa en ese año.

Angus Cloud en una imagen de 'Euphoria', antes de su fallecimiento por una sobredosis

Además, Eric Dane logró participar de nuevo en la serie pese a su enfermedad, antes de fallecer en febrero por insuficiencia respiratoria con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) como causa contribuyente.

Un ejercicio de duelo

El creador estadounidenses ha detallado que el proceso de elaboración de la tercera temporada ha sido, en muchos sentidos, un ejercicio de duelo. “Me preguntan por qué tardamos tanto entre las temporadas dos y tres. Había factores evidentes (las huelgas, cuadrar los calendarios de un reparto muy solicitado), pero el verdadero motivo era encontrar un modo de rendir respeto a los que ya no están”, ha insistido Levinson durante la première. Además, ha recordado la intensidad de la muerte de Angus Cloud y la dificultad emocional que supuso, afirmando de manera literal: “Le quería mucho, y luché con todas mis fuerzas para que se mantuviera limpio”.

Sam Levinson ha profundizado en su relación personal con Angus Cloud y cómo le afectó su pérdida. “Perder a Angus fue realmente duro para nosotros como producción. Le quería profundamente”, ha contado el creador, visiblemente emocionado. Ha destacado su voluntad de mantener vivo a Cloud a través de la narrativa de la nueva temporada y ha explicado que quiso utilizar la historia para abordar preguntas sobre la fe y la trascendencia, incluyendo cuestiones como “¿qué significa rendirse ante un poder superior a nosotros?” y cómo el sentido de la vida se entrelaza con la muerte.

Eric Dane fue diagnosticado de ELA mientras rodaba la serie 'Euphoria' (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En referencia a Eric Dane, Levinson ha relatado que tras ser diagnosticado con ELA, el actor decidió reincorporarse al rodaje por iniciativa propia, pese a sus problemas de salud. “Cuando vino, noté que su habla estaba algo afectada. Se sentía un poco inseguro. Le dije: ‘Esto funciona perfectamente. Vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todo lo que nunca dirías si estuvieras sobrio’. Nos lo pasamos muy bien grabando. El sábado, éramos veintiocho actores en la boda. Estaba toda esa gente alrededor y él apareció con mucha dignidad y entereza. Es un profesional hasta el final y le echo de menos”, ha afirmado Levinson.

El director también ha compartido en la première su deseo de que esta nueva entrega represente “el sentido más allá del absurdo”. En el acto, ha citado una enseñanza jasídica: “El Rebe dice: ‘La única forma de ver una gran luz es atravesar una gran oscuridad’. Sienta bien estar al otro lado”.

Planes para una cuarta temporada de ‘Euphoria’

Al ser preguntado sobre el futuro de Euphoria tras esta tercera temporada, Levinson ha explicado que escribe “cada temporada como si fuese la última” y que, por el momento, “no hay planes” para una cuarta. Ha hecho hincapié en que su prioridad actual es concluir la temporada en curso con la mayor calidad posible: “Quiero terminar esto lo mejor que pueda. Todavía estoy editando los capítulos siete y ocho. Tan solo quiero lograr una temporada que sea un lanzamiento perfecto”.

Por su parte, Zendaya, protagonista de la serie, ha sugerido públicamente en el programa The Drew Barrymore Show que la tercera podría ser la última temporada afirmando: “Creo que sí”, cuando se le preguntó directamente si la serie estaba llegando a su fin. La actriz añadió: “Esa conclusión está cerca”. Por el momento, la cadena HBO no ha hecho oficial ninguna decisión acerca de una posible continuación.

Zendaya en la tercera temporada de 'Euphoria'

Durante la première, Levinson ha avanzado también algunos detalles del salto temporal de la historia: la trama se sitúa cinco años después, con los personajes de Cassie y Nate casados y viviendo en las afueras, Rue saldando su deuda con una traficante, Jules en una escuela de arte y Maddy trabajando en una agencia de talentos en Hollywood. Zendaya ha comentado recientemente que el ritmo del rodaje fue especialmente intenso, asemejando lo que suele hacerse en ocho meses a apenas cuatro.

Euphoria estrena su tercera temporada el 12 de abril a las 21:00 (hora estadounidense) y, como ha reiterado Sam Levinson, la dedica íntegramente a la memoria de Angus Cloud, Eric Dane y Kevin Turen, subrayando que “la vida, en sí misma, es una maravilla, un regalo, una bendición profunda”.