Zendaya reacciona a las fotos virales de su boda con Tom Holland: “Mucha gente ha sido engañada, no eran reales, eran IA”.

Imágenes creadas por IA sobre la boda (ficticia) entre Zendaya y Tom Holland

La actriz Zendaya se ha referido públicamente por primera vez a los recientes rumores sobre su supuesto matrimonio con Tom Holland durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live! el lunes por la noche.

La actriz se encuentra promocionando su nueva película que se titula El drama y con la que comparte protagonismo con Robert Pattinson y está dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, responsable de cintas indies de lo más arriesgadas como Sick of Myself o Dream Scenario y auspiciada por la productora A24.

La intérprete afirmó que “muchas personas han sido engañadas”, refiriéndose a las las imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran una boda ficticia entre la pareja y que circularon ampliamente en redes sociales. Relató que incluso conocidos y allegados llegaron a creer en la autenticidad de esas fotos: “Mientras estaba en la calle, la gente me decía: ‘Tus fotos de boda son preciosas’, y yo respondía: ‘Son de IA. No son reales’”.

Una confirmación de boda a modo de cotilleo

En las últimas semanas, las especulaciones aumentaron después de las declaraciones de Law Roach, su estilista de confianza durante muchos años, quien afirmó durante los Actor Awards 2026 en una conversación con Access Hollywood que “la boda ya había ocurrido y os la habéis perdido”, además de confirmar la veracidad del hecho entre risas.

Los rumores sobre el compromiso de la pareja datan de enero de 2025, cuando Zendaya asistió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes; posteriormente, fuentes consultadas por TMZ aseguraron que la propuesta se realizó de manera privada entre Navidad y Año Nuevo de 2024.

Zendaya y Tom Holland iniciaron su relación tras compartir roles como Peter Parker y MJ en la franquicia Spider-Man, donde protagonizaron conjuntamente Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021).

Ambos participarán nuevamente en Spider-Man: Brand New Day y en la producción dirigida por Christopher Nolan, La Odisea, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio. Ella encarnará a la diosa de la sabiduría y las artes guerreras Atenea, y él a Telémaco, el hijo de Ulises.

Un anillo que no ha pasado desapercibido

Lo que sí que es cierto es que en sus últimas apariciones públicas, la intérprete ha llevado consigo un anillo de casada junto con el de compromiso. Lo hizo por primera vez en la Semana de la moda de París, en el desfile de Louis Vuitton, junto a un vestido de inspiración nupcial. También en la ceremonia de los Oscar, donde entregó una estatuilla junto a Robert Pattinson, se pudo apreciar también el anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

Zendaya durante la ceremonia de los Oscar en su 98 edición luciendo alianza. REUTERS/Mike Blake

Además de todos estos proyectos, la intérprete también está a punto de estrenar la tercera temporada de Euphoria, que aterrizará en la plataforma HBO Max el próximo 13 de abril. Una temporada de lo más esperada no solo por las nuevas incorporaciones, como la de la cantante Rosalía, sino porque la mayor parte del elenco original se ha convertido en parte del star-system actual, como Jacob Elordi o Sydney Sweeney.