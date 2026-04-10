España

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

El modelo de control fronterizo implementado por la Unión Europea está basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entren o salgan del espacio Schengen

Guardar
Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar
Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La comisión Europea ha advertido a España que debe activar el nuevo sistema digitalizado para reforzar el control de la frontera exterior de la Unión Europea “este viernes” en el límite fronterizo con Gibraltar, donde las exenciones previstas por el Tratado negociado entre Reino Unido y la Unión sólo serán aplicables una vez que este acuerdo entre en vigor, previsiblemente el 15 de julio.

De este modo, Bruselas ha respondido a una carta remitida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a una eventual flexibilidad en la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES). “Todos los Estados miembro, incluido España, tienen que desplegar el EES en todos sus cruces fronterizos a más tardar el 10 de abril”, ha aclarado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press, añadiendo que “las disposiciones legales sobre ello están claras, incluidas las excepciones para el registro”.

El nuevo modelo de control fronterizo implementado por la Unión Europea está basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entren o salgan del espacio Schengen y comenzó a desplegarse de manera gradual en octubre de 2025, con fecha tope para estar plenamente operativo este viernes 10 de abril.

Con su implementación, las autoridades nacionales podrán identificar riesgos en tiempo real, abordar con mayor eficacia las estancias ilegales y reforzar la confianza en el espacio Schengen, según ha destacado la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado en el que ha celebrado la aplicación plena del nuevo sistema.

La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

El caso particular de Gibraltar

La frontera con Gibraltar presenta un caso particular, ya que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para redefinir la relación con el Peñón tras el Brexit prevé que los residentes en ese territorio queden exentos del registro del EES, pero las fuentes comunitarias recalcan que eso ocurrirá “una vez que entre en vigor el acuerdo”. De este modo, España deberá activar el nuevo sistema control fronterizo hasta nuevo aviso de Bruselas.

Recientemente, los veintisiete dieron su respaldo político a que el Tratado sobre Gibraltar sea firmado y pueda entrar en vigor de manera provisional próximamente, es decir, sin esperar a que concluya el largo proceso de ratificación que incluye el voto del Parlamento Europeo. Además, la estimación del Gobierno español y europeo, así como del británico, es que esa aplicación provisional sea posible “a partir del 15 de julio”, aunque la fecha definitiva dependerá del ritmo en que se completen los procesos de revisión jurídica y lingüística de los textos.

En este contexto y de cara a la entrada en vigor del acuerdo provisional, las fuentes comunitarias han apuntado que se están llevando a cabo “trabajos preparatorios en España para desplegar el Sistema Europeo de Seguridad en el aeropuerto de Gibraltar, garantizando así que los controles en esta frontera de la Unión Europea cumplan plenamente con el Código de Fronteras Schengen”. Un proceso en el que el Ejecutivo comunitario “apoya” al español, concluyen las fuentes.

Temas Relacionados

GibraltarReino UnidoUnión EuropeaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

El presidente del Gobierno ha defendido la creación de un ejército europeo “mañana mismo”

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

La Guardia Civil detuvo a un joven de 23 años como presunto autor del ataque

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Guillermo Iglesias Rijnsburger, el discreto hijo pequeño de Julio Iglesias, sorprende al revelar su talento musical con una canción de su padre

A sus 18 años, el menor de los Iglesias Rijnsburger toca la batería y el piano, instrumento con el que ha interpretado ‘Hey!’ de Julio Iglesias

Guillermo Iglesias Rijnsburger, el discreto hijo pequeño de Julio Iglesias, sorprende al revelar su talento musical con una canción de su padre

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

ECONOMÍA

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”