Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La comisión Europea ha advertido a España que debe activar el nuevo sistema digitalizado para reforzar el control de la frontera exterior de la Unión Europea “este viernes” en el límite fronterizo con Gibraltar, donde las exenciones previstas por el Tratado negociado entre Reino Unido y la Unión sólo serán aplicables una vez que este acuerdo entre en vigor, previsiblemente el 15 de julio.

De este modo, Bruselas ha respondido a una carta remitida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a una eventual flexibilidad en la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES). “Todos los Estados miembro, incluido España, tienen que desplegar el EES en todos sus cruces fronterizos a más tardar el 10 de abril”, ha aclarado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press, añadiendo que “las disposiciones legales sobre ello están claras, incluidas las excepciones para el registro”.

El nuevo modelo de control fronterizo implementado por la Unión Europea está basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entren o salgan del espacio Schengen y comenzó a desplegarse de manera gradual en octubre de 2025, con fecha tope para estar plenamente operativo este viernes 10 de abril.

Con su implementación, las autoridades nacionales podrán identificar riesgos en tiempo real, abordar con mayor eficacia las estancias ilegales y reforzar la confianza en el espacio Schengen, según ha destacado la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado en el que ha celebrado la aplicación plena del nuevo sistema.

La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

El caso particular de Gibraltar

La frontera con Gibraltar presenta un caso particular, ya que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para redefinir la relación con el Peñón tras el Brexit prevé que los residentes en ese territorio queden exentos del registro del EES, pero las fuentes comunitarias recalcan que eso ocurrirá “una vez que entre en vigor el acuerdo”. De este modo, España deberá activar el nuevo sistema control fronterizo hasta nuevo aviso de Bruselas.

Recientemente, los veintisiete dieron su respaldo político a que el Tratado sobre Gibraltar sea firmado y pueda entrar en vigor de manera provisional próximamente, es decir, sin esperar a que concluya el largo proceso de ratificación que incluye el voto del Parlamento Europeo. Además, la estimación del Gobierno español y europeo, así como del británico, es que esa aplicación provisional sea posible “a partir del 15 de julio”, aunque la fecha definitiva dependerá del ritmo en que se completen los procesos de revisión jurídica y lingüística de los textos.

En este contexto y de cara a la entrada en vigor del acuerdo provisional, las fuentes comunitarias han apuntado que se están llevando a cabo “trabajos preparatorios en España para desplegar el Sistema Europeo de Seguridad en el aeropuerto de Gibraltar, garantizando así que los controles en esta frontera de la Unión Europea cumplan plenamente con el Código de Fronteras Schengen”. Un proceso en el que el Ejecutivo comunitario “apoya” al español, concluyen las fuentes.