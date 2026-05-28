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Receta de patatas aliñadas al microondas, la tapa veraniega por excelencia en su versión más fácil y rápida

Esta receta, tradicional de los aperitivos veraniegos en Andalucía, se reinventa con la ayuda del microondas, manteniendo toda su esencia a pesar de la rapidez del proceso

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Patatas aliñadas o papas aliñás, una tapa gaditana sencilla de hacer en casa
Patatas aliñadas o papas aliñás, una tapa gaditana sencilla de hacer en casa (Elena Verba/Shutterstock)

Una de las tapas más populares de la cocina andaluza, especialmente común en zonas como la provincia de Cádiz, son las patatas aliñadas o ‘papas aliñás’, una sencilla delicia que se sirve en bares y restaurantes y que podemos recrear en casa con un mínimo esfuerzo.

Su receta más básica se compone únicamente de cuatro ingredientes fundamentales: patata, cebolla, perejil y una sencilla vinagreta casera. Poco más se necesita para un resultado riquísimo. A esta versión básica se pueden añadir varios ingredientes y sabores, que completan la receta, haciéndola más completa y equilibrada: atún en lata, huevo duro picado, aceitunas, gambas…

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Hoy prepararemos este clásico en una versión aún más rápida y fácil, gracias al uso del microondas. Este electrodoméstico nos permite cocer las patatas en solo unos minutos, consiguiendo el punto de cocción perfecto usando únicamente un plato y un papel film. Una vez listas, la clave de esta receta será añadir el aliño cuando las patatas estén aún calientes, de forma que estas absorban todos los sabores del aceite, el vinagre y las especias.

Receta de patatas aliñadas al microondas

Estas patatas aliñadas, cocinadas al microondas, son una versión exprés de la clásica ensalada de patatas andaluza. Cocidas enteras y con piel en solo unos minutos, se aliñan en caliente con aceite de oliva virgen extra, vinagre, cebolla y perejil, logrando absorber todo el sabor del aliño.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas medianas (de tamaño similar)
  • 1/2 cebolla fresca
  • Perejil fresco al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra (3-4 cucharadas)
  • Vinagre de Jerez (1-2 cucharadas)
  • Sal al gusto
  • Opcional: huevo cocido, ventresca de atún, aceitunas

Cómo hacer patatas aliñadas al microondas, paso a paso

  1. Lava muy bien las patatas y pínchalas varias veces con un tenedor. Usa patatas nuevas de tamaño similar para una cocción uniforme.
  2. Coloca las patatas en un recipiente apto para microondas, tápalo (con tapa o film perforado).
  3. Cocina a máxima potencia 12-15 minutos o hasta que estén tiernas (pincha para comprobar).
  4. Mientras, pica la cebolla y el perejil muy finos.
  5. Saca las patatas y déjalas templar un poco. Pela y corta en rodajas gruesas.
  6. Mezcla las patatas todavía templadas con la cebolla y el perejil en un bol.
  7. Aliña inmediatamente con el aceite, el vinagre y la sal. Remueve suavemente para que se impregnen bien. Aliñar en caliente es clave para que las patatas absorban bien el sabor.
  8. Añade ingredientes opcionales como huevo cocido o atún si te apetece.
  9. Sirve a temperatura ambiente o ligeramente frías.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • 4 raciones como tapa o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 180 kcal
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Grasas: 6 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Hasta 2 días en nevera, bien tapadas y sin aliñar en exceso (el aliño puede reblandecerlas si pasan muchas horas).

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