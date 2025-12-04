España Cultura

La nueva temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno y su creador confirma qué sucede con cada personaje

Sam Levinson ha revelado algunos de los primeros detalles de la nueva entrega de HBO Max

Guardar
anuncio temporada 3

Fueron necesarios más de cuatro años de incertidumbre y rumores para que los seguidores de Euphoria obtuvieran la noticia esperada: la tercera temporada de la serie llegará a HBO Max en abril, según publica Variety tras la presentación de la plataforma en Londres encabezada por Sam Levinson. La expectación por el regreso de uno de los mayores éxitos del servicio, que narra el paso a la vida adulta en una comunidad marcada por la adicción, los excesos y traiciones, ha sido constante desde la emisión del impactante final de la segunda temporada.

La espera, prolongada tanto por cuestiones creativas como por los compromisos del creciente y cotizado elenco, ha permitido que la ficción retome la narrativa cinco años después del último episodio transmitido. Según detalló Sam Levinson en la capital británica, la historia presentará a Rue —interpretada por Zendaya— lejos de su entorno habitual, perseguida por deudas y peligros, en un México desconocido y con vínculos que la mantienen atada a su pasado. “Cinco años era un ciclo lógico para reubicar a los personajes”, declaró el creador ante los medios. “Si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado ese ciclo”.

La premisa del salto de tiempo no solo transforma a la protagonista. El escenario de la tercera temporada mostrará a Cassie (Sydney Sweeney) instalada en una vida suburbana junto a Nate (Jacob Elordi), comprometida sentimentalmente con él y atrapada por el magnetismo de las redes sociales. “Cassie y Nate realmente se casan”, adelantó Levinson durante la presentación, generando reacciones encontradas entre la prensa y los seguidores de la serie. “Prometo que será una noche inolvidable”, añadió el showrunner, sin ofrecer más detalles sobre el futuro de esta pareja. A ello hay que sumar la presencia de Rosalía, que tendrá una destacada intervención en la serie.

Imagen de la tercera temporada
Imagen de la tercera temporada de 'Euphoria' con Zendaya a la cabeza

Caras viejas y nuevas

En paralelo, otros personajes encuentran rutas propias fuera de Euphoria High. Jules (Hunter Schafer) experimenta incertidumbre en la escuela de arte, temiendo por su vocación como pintora y evitando asumir nuevas responsabilidades. Por su parte, Maddy (Alexa Demie) se adentra en la industria del entretenimiento como asistente en una agencia de representación en Hollywood, al mismo tiempo que explora negocios alternativos propios, según reveló Levinson. Lexi (Maude Apatow), tras sumar experiencia en la industria del contenido, se convierte en asistente de una showrunner encarnada por Sharon Stone, quien hace su debut en la serie.

La lista de incorporaciones para la esperada temporada evidencia la proyección internacional y mediática del proyecto. A nombres consagrados como Sharon Stone se suman figuras de distintos ámbitos y notoriedad: la ya mencionada cantante Rosalía, la creadora digital Trisha Paytas y la actriz Natasha Lyonne acompañarán al elenco recurrente. También se integran Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y una larga nómina de talentos que refuerzan la apuesta de la producción de HBO por la diversidad de rostros y perfiles.

La temporada marcará también la ausencia de algunos de los personajes identificados por los fans. Austin Abrams, Algee Smith y Storm Reid, quien confirmó la salida de Gia, la hermana de Rue, quedan fuera al menos en esta entrega. La segunda baja más notable es la de Barbie Ferreira, que interpretaba a Kat y abandonó el proyecto en 2022. El regreso se producirá sin la presencia de Angus Cloud, el actor que encarnó a Fezco y falleció en julio de 2023 a los 25 años, un suceso que consternó a seguidores y compañeros.

Desde su estreno en 2019, Euphoria ha trascendido la televisión para convertirse en un fenómeno cultural y estético. Publicó Variety que fue la serie más vista de HBO, exceptuando las grandes franquicias de fantasía y terror, situándose entre los programas de mayor impacto en audiencia y diálogo mediático. Su retrato descarnado y provocador de la juventud estadounidense, relatando la adicción, la presión social, las dinámicas familiares disfuncionales y los riesgos de la adolescencia, impulsó las carreras de intérpretes como Zendaya, quien obtuvo un Emmy por su trabajo en la serie, y visibilizó temáticas largamente relegadas por la televisión tradicional.

Temas Relacionados

EuphoriaHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia real detrás de ‘Núremberg’, la nueva película de Russell Crowe: el psiquiatra que se convirtió en confidente de los nazis y un juicio para la historia

El actor neozelandés se pone en la piel del mariscal Hermann Göring mientras que Rami Malek da vida al Dr. Lloyd Kelly

La historia real detrás de

La frase en español que Leonardo DiCaprio improvisó en ‘Una batalla tras otra’: “Simplemente salió en ese momento”

El actor de 51 años ha colaborado por primera vez con Paul Thomas Anderson en esta cinta basada en una obra de Thomas Pynchon

La frase en español que

‘The Guardian’ nombra esta canción de Rosalía la mejor del 2025: “No hay debate más aburrido que discutir sobre si una pieza musical se ajusta a las tradiciones de un género”

El medio ha publicado su ránking con los mejores 20 temas del año, donde también se encuentran Bad Bunny y Olivia Dean

‘The Guardian’ nombra esta canción

Yandel arrasa en su gira ‘Sinfónico’ y anuncia dos nuevas fechas en España como antesala de su próximo álbum

El cantante puertorriqueño amplía a Valencia y Barcelona los shows de su espectacular gira

Yandel arrasa en su gira

Rosalía se reencuentra con un alumno al que dio clases de canto hace más de diez años: “Un día me escribió por Facebook y empezamos a dar clases”

“Qué ilusión volver a saber de ti otra vez”, ha respondido la autora de ‘LUX’ al joven

Rosalía se reencuentra con un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas

Competencia exterior, burocracia y sequía: un agricultor relata las dificultades que ponen en jaque al campo español

Pedro Sánchez recibe a Marruecos en la Moncloa con la migración y la autonomía del Sáhara como temas principales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 4 de diciembre

Inditex vuelve a batir récords, pero su crecimiento tiene una cara B: “Mantener el alto nivel que se ha marcado”

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga