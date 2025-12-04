La nueva temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno y su creador confirma qué sucede con cada personaje

anuncio temporada 3

Fueron necesarios más de cuatro años de incertidumbre y rumores para que los seguidores de Euphoria obtuvieran la noticia esperada: la tercera temporada de la serie llegará a HBO Max en abril, según publica Variety tras la presentación de la plataforma en Londres encabezada por Sam Levinson. La expectación por el regreso de uno de los mayores éxitos del servicio, que narra el paso a la vida adulta en una comunidad marcada por la adicción, los excesos y traiciones, ha sido constante desde la emisión del impactante final de la segunda temporada.

La espera, prolongada tanto por cuestiones creativas como por los compromisos del creciente y cotizado elenco, ha permitido que la ficción retome la narrativa cinco años después del último episodio transmitido. Según detalló Sam Levinson en la capital británica, la historia presentará a Rue —interpretada por Zendaya— lejos de su entorno habitual, perseguida por deudas y peligros, en un México desconocido y con vínculos que la mantienen atada a su pasado. “Cinco años era un ciclo lógico para reubicar a los personajes”, declaró el creador ante los medios. “Si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado ese ciclo”.

La premisa del salto de tiempo no solo transforma a la protagonista. El escenario de la tercera temporada mostrará a Cassie (Sydney Sweeney) instalada en una vida suburbana junto a Nate (Jacob Elordi), comprometida sentimentalmente con él y atrapada por el magnetismo de las redes sociales. “Cassie y Nate realmente se casan”, adelantó Levinson durante la presentación, generando reacciones encontradas entre la prensa y los seguidores de la serie. “Prometo que será una noche inolvidable”, añadió el showrunner, sin ofrecer más detalles sobre el futuro de esta pareja. A ello hay que sumar la presencia de Rosalía, que tendrá una destacada intervención en la serie.

Imagen de la tercera temporada de 'Euphoria' con Zendaya a la cabeza

Caras viejas y nuevas

En paralelo, otros personajes encuentran rutas propias fuera de Euphoria High. Jules (Hunter Schafer) experimenta incertidumbre en la escuela de arte, temiendo por su vocación como pintora y evitando asumir nuevas responsabilidades. Por su parte, Maddy (Alexa Demie) se adentra en la industria del entretenimiento como asistente en una agencia de representación en Hollywood, al mismo tiempo que explora negocios alternativos propios, según reveló Levinson. Lexi (Maude Apatow), tras sumar experiencia en la industria del contenido, se convierte en asistente de una showrunner encarnada por Sharon Stone, quien hace su debut en la serie.

La lista de incorporaciones para la esperada temporada evidencia la proyección internacional y mediática del proyecto. A nombres consagrados como Sharon Stone se suman figuras de distintos ámbitos y notoriedad: la ya mencionada cantante Rosalía, la creadora digital Trisha Paytas y la actriz Natasha Lyonne acompañarán al elenco recurrente. También se integran Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y una larga nómina de talentos que refuerzan la apuesta de la producción de HBO por la diversidad de rostros y perfiles.

La temporada marcará también la ausencia de algunos de los personajes identificados por los fans. Austin Abrams, Algee Smith y Storm Reid, quien confirmó la salida de Gia, la hermana de Rue, quedan fuera al menos en esta entrega. La segunda baja más notable es la de Barbie Ferreira, que interpretaba a Kat y abandonó el proyecto en 2022. El regreso se producirá sin la presencia de Angus Cloud, el actor que encarnó a Fezco y falleció en julio de 2023 a los 25 años, un suceso que consternó a seguidores y compañeros.

Desde su estreno en 2019, Euphoria ha trascendido la televisión para convertirse en un fenómeno cultural y estético. Publicó Variety que fue la serie más vista de HBO, exceptuando las grandes franquicias de fantasía y terror, situándose entre los programas de mayor impacto en audiencia y diálogo mediático. Su retrato descarnado y provocador de la juventud estadounidense, relatando la adicción, la presión social, las dinámicas familiares disfuncionales y los riesgos de la adolescencia, impulsó las carreras de intérpretes como Zendaya, quien obtuvo un Emmy por su trabajo en la serie, y visibilizó temáticas largamente relegadas por la televisión tradicional.