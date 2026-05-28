Estas son las tres zonas más importantes del Mediterráneo español para la conservación de los tiburones: son clave para la tintorera o el marrajo

Ejemplar de tintorera o tiburón azul. (Diego Delso, delso.photo, Licencia CC BY-SA/Wikimedia Commons)

Los tiburones, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son uno de los grupos de animales más amenazados a nivel mundial. En el Mediterráneo, la situación no es diferente: más de la mitad de las especies de tiburones y rayas se encuentran amenazadas, estando el 25 % de ellas en peligro crítico de extinción.

En las aguas mediterráneas de España habitan, por ejemplo, la tintorera o tiburón azul (Prionace glauca); el marrajo (Isurus oxyrinchus), que es uno de los animales más rápidos del océano, o el cazón (Galeorhinus galeus), que cuenta con una tasa de crecimiento muy baja, lo que dificulta enormemente recuperar poblaciones. Aunque mucho menos habituales en la actualidad, se han identificado ejemplares de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) o tiburón martillo (Sphyrna mokarran).

PUBLICIDAD

La presencia de estos depredadores en el océano son un buen indicador de un hábitat sano, ya que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria y, por tanto, son clave para el funcionamiento de los ecosistemas. Por este motivo, determinar las zonas más importantes para estas especies resulta fundamental para comprender mejor la manera de protegerlos.

Ejemplar de cazón. (AshlieJMcivor/Wikimedia Commons)

Un equipo de investigadores, entre los que se encuentran científicos del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), han identificado estas áreas clave en el Mediterráneo occidental español. Este trabajo se enmarca en el proyecto COTI, en el que también colaboran, entre otras entidades, el Zoo de Barcelona y la Generalitat de Cataunya.

PUBLICIDAD

De la tintorera al cañabota gris: tiburones del Mediterráneo español

Tras analizar el litoral mediterráneo desde Blanes hasta Cartagena mediante muestras biológicas —en cuya recopilación ha cooperado el sector pesquero mediante la localización, captura y liberación de los ejemplares marcados—, el estudio identifica como zonas clave los cañones submarinos de la costa de Cataluña, las aguas del Golfo de Alicante y la costa de Almería.

Estas áreas son fundamentales, según los investigadores, en la alimentación, reproducción y rutas migratorias de los grandes depredadores. “Uno de los grandes valores del proyecto ha sido poder integrar diferentes aproximaciones científicas y actores del territorio para entender mejor cómo se desplazan estas especies en el Mediterráneo y qué zonas son especialmente relevantes para su conservación”, explica el investigador del ICM-CSIC y responsable científico del proyecto Joan Navarro.

PUBLICIDAD

Aunque no es un tiburón, el pez luna es uno de los grandes depredadores del Mediterráneo español. (Wikimedia Commons)

Las especies analizadas han sido la tintorera, que es un tiburón pelágico altamente migrador; el bocadulce o cañabota gris (Hexanchu griseus), y el pez luna (Mola mola), una de las especies óseas más grandes del mundo, mediante seguimiento satelital, así como el marrajo y el pez espada (Xiphias gladius) a través de análisis genético, al que también ha sido sometida la tintorera.

“Lamentablemente muchas poblaciones están en regresión y todavía desconocemos muchos aspectos de su ecología”, destaca Elena Fernández, investigadora del ICM-CSIC vinculada al proyecto. “Disponer de datos sobre sus movimientos y la conectividad entre distintas áreas es esencial para avanzar hacia medidas de gestión y conservación más eficaces”, añade.

PUBLICIDAD

De hecho, el proyecto COTI —financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través del Programa Pleamar y cofinanciado por la Unión Europea por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)— busca compatibilizar la pesca con la conservación de tiburones pelágicos identificando áreas ecológicamente importantes en el Mediterráneo noroccidental.

Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

Las grandes amenazas de los tiburones

La sobrepesca es una de las causas principales de la amenaza de estos animales, que también se ven afectados por las “redes fantasmas”, que son una trampa para tiburones y rayas. Estas son las abandonadas o perdidas de los barcos pesqueros. A estos grandes depredadores también les afecta el turismo de masas, la contaminación que destruye sus hábitats y la presión sobre los recursos.

PUBLICIDAD

Éric de la Riva, biólogo, etólogo y divulgador de contenidos sobre el mundo animal a través de Faunísticos, explicó a Infobae en una entrevista anterior que es “un terrible error” pensar que la desaparición de los tiburones sería algo positivo: “Son uno de los grandes depredadores de los océanos y, como tal, controlan que toda la red trófica esté en equilibrio”. Así, si se extinguiesen, “el mar sería menos productivo y tendríamos mucha menos pesca”, por lo que la pérdida de tiburones “no es un problema ajeno a nosotros, sino un problema que nos afecta directamente”.