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Lara Síscar y Carlos Franganillo se convierten en los ‘presentadores’ del Papa León XIV en Madrid junto a Antonio Banderas y Rozalén

Los dos rostros de RTVE se convierten en la apuesta sorpresa para conducir uno de los eventos más mediáticos del año

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Carlos Franganillo y Lara Siscar en un fotomontaje.
Carlos Franganillo y Lara Siscar en un fotomontaje.

RTVE volverá a situarse en el centro de uno de los grandes acontecimientos mediáticos y sociales del año. Lara Síscar y Carlos Franganillo han sido los elegidos para conducir Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte, el gran encuentro impulsado por el Papa León XIV que se celebrará el próximo 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid y que reunirá a algunos de los nombres más conocidos de la cultura, la música, el deporte y la televisión española.

La noticia ha sorprendido especialmente por la combinación elegida por la organización. Franganillo y Lara Síscar representan dos de los perfiles más sólidos y reconocibles de RTVE, pero rara vez se les había vinculado a un evento de estas características, donde información, cultura, espectáculo y reflexión social compartirán escenario.

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Su elección no parece casual. Ambos proyectan una imagen de credibilidad, cercanía y elegancia que encaja perfectamente con el tono que la Archidiócesis de Madrid quiere imprimir al encuentro: un acto abierto, moderno y con fuerte presencia mediática, alejado de la rigidez institucional más clásica. Y el cartel que acompañará a los periodistas tampoco pasará desapercibido.

Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre los invitados estrella

El encuentro contará con la participación de Antonio Banderas, que ofrecerá una reflexión sobre la relación entre la fe y la cultura, un tema muy ligado a su perfil personal y a la estrecha conexión que siempre ha mantenido con las tradiciones religiosas andaluzas.

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La presencia del actor malagueño convierte automáticamente la cita en uno de los grandes eventos sociales del inicio de verano. Banderas no solo es una de las figuras españolas con mayor proyección internacional, sino también uno de los rostros más respetados dentro y fuera del mundo cultural.

Junto a él estará Rozalén, encargada de poner el broche final a la jornada. La cantante manchega aportará el tono más emocional del acto con una intervención centrada en la esperanza y la humanidad, dos conceptos muy presentes en el mensaje que quiere trasladar el Papa León XIV.

La música y la cultura no serán las únicas protagonistas. El deporte tendrá también un peso importante gracias a la participación de Carolina Marín y Teresa Perales, dos de las deportistas españolas más admiradas por sus historias de superación.

El Papa León XIV en una imagen de archivo. (Europa Press)
El Papa León XIV en una imagen de archivo. (Europa Press)

El inesperado tándem televisivo de RTVE

Sin embargo, uno de los grandes focos de interés sigue estando en la dupla formada por Lara Síscar y Carlos Franganillo. En un momento donde RTVE busca reforzar su imagen institucional y cultural, la presencia de ambos en un acto de esta magnitud supone también un importante respaldo interno.

Franganillo atraviesa una de las etapas más relevantes de su carrera televisiva, consolidado como uno de los grandes referentes informativos del país. Lara Síscar, por su parte, se ha convertido en una de las periodistas más elegantes y versátiles de la cadena pública, muy ligada a formatos culturales y a grandes retransmisiones especiales.

El acto, organizado por la Archidiócesis de Madrid, reunirá además a representantes de ámbitos muy distintos. Sobre el mismo escenario coincidirán los líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel.

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