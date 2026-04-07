Nitazenos, una droga tan tóxica como el fentanilo: qué es, cómo afecta a tu organismo y por qué ha provocado la primera muerte en España

El nitazeno es un potente opioide sintético que circula en el mercado ilegal. (Gettyimages

El nitazeno, un potente opioide sintético que circula en el mercado ilegal, ha provocado la primera muerte registrada en España. La víctima fue un joven de 21 años que falleció el 2 de agosto de 2024 en Navarra tras consumir esta peligrosa sustancia, según ha informado El País.

Estos opioides fueron desarrollados en laboratorio durante las décadas de 1950 y 1960 por la farmacéutica suiza CIBA como posibles analgésicos, pero nunca llegaron a comercializarse debido a su alto riesgo de sobredosis y escaso margen de seguridad. Mientras que en la última década han reaparecido en el mercado ilegal como alternativa a los fentanilos.

Estas sustancias son extremadamente potentes, hasta 40 veces más que el fentanilo. Algunas variantes, como el etonitazeno, pueden ser hasta 500 veces más fuertes que la heroína, mientras que otras, como el metonitazeno, isotonitazeno o protonitazeno, también superan ampliamente a los opioides tradicionales.

Asimismo, suelen presentarse en polvo o en comprimidos que imitan medicamentos legales, y pueden consumirse por inhalación, inyección, insuflación, vía oral o sublingual.

Sin embargo, rara vez se venden como sustancias puras; a menudo se utilizan para adulterar heroína, pastillas falsificadas de opioides o benzodiacepinas e incluso MDMA, cocaína, ketamina o cannabinoides sintéticos, lo que incrementa el riesgo de consumo inadvertido y la posible sobredosis.

El nitazeno suele usarse para adulterar otras drogas. (DEA)

¿Cómo afectan al organismo?

A corto plazo, producen euforia, relajación, somnolencia, náuseas, vómitos y depresión respiratoria intensa. También pueden provocar pupilas contraídas, bradicardia y, en casos graves, coma o muerte. Los efectos a largo plazo incluyen tolerancia, adicción, estreñimiento crónico y problemas cardíacos o pulmonares.

El riesgo de sobredosis es muy alto, especialmente si se combina con otros depresores del sistema nervioso central como alcohol o benzodiacepinas. La naloxona, antídoto frente a opioides, puede revertir la intoxicación, pero a menudo requiere dosis mayores y repetidas. Además, existe riesgo de recaída en la sobredosis horas después, por lo que se recomienda vigilancia médica prolongada.

Otro factor de peligro es que los nitazenos no suelen detectarse en pruebas rápidas de drogas y requieren test específicos, lo que dificulta tanto la identificación como la atención médica inmediata, según señala el estudio ‘De los fentanilos a los nitazenos: estudio de la amenaza de los nitazenos en España’.

Primer caso en España

En España, un estudiante de 21 años de Navarra se ha convertido en la primera víctima mortal vinculada a los nitazenos. El joven falleció el 2 de agosto de 2024, según ha adelantado El País, tras consumir isotonitazeno, una variante de estos fármacos de riesgo extremo.

El joven ingresó en el Hospital Universitario de Navarra el 28 de julio de 2024 con un bajo nivel de consciencia tras consumir isotonitazeno por vía nasal. Recibió varias dosis de naloxona debido a la intensa depresión respiratoria, pero solicitó el alta voluntaria y abandonó el hospital. Cinco días después fue encontrado muerto en su domicilio, confirmando la extrema peligrosidad de estos opioides.

Un estudiante de Navarra se ha convertido en la primera víctima mortal de los nitazenos. (DEA)

Aunque los casos en España son todavía escasos, el Plan Nacional sobre Drogas indica un aumento en los últimos años: de uno por año entre 2022 y 2024, a seis en 2025 y otro en lo que va de 2026. La mayoría de los consumos y sobredosis pueden estar infrarrepresentados, ya que los nitazenos suelen pasar desapercibidos en los análisis habituales y a menudo se mezclan con otras drogas.

Situación de los nitazenos en Europa

El primer caso documentado de sobredosis por nitazenos en Europa data de 2021, aunque su irrupción más significativa comenzó en 2023. Su aparición se relaciona con la fiscalización del fentanilo en China en 2019, que impulsó la producción y exportación de nitazenos, principalmente como adulterantes de heroína y pastillas falsificadas de opioides y benzodiacepinas.

Los nitazenos se han detectado en polvos, pastillas de oxicodona falsificada, comprimidos de “Subutex” falsos, MDMA, cocaína, ketamina y productos de cannabis para vapear. Su presencia inadvertida aumenta el riesgo de sobredosis entre los consumidores.

Entre 2023 y 2024, varios países europeos han registrado intoxicaciones y muertes por nitazenos: Reino Unido (179), Irlanda (57), Estonia (56), Letonia (38), Francia (10), Noruega (13), Finlandia (8) y Suecia (1). La mayoría de los afectados eran consumidores de heroína o de fármacos del mercado negro que desconocían la presencia de nitazenos en lo que consumían, lo que explica la elevada frecuencia de sobredosis y fallecimientos.