Los jóvenes son los que más están yendo al cine, según un reciente estudio: “Valoran fuertemente el aspecto compartido y comunitario de la experiencia”

Un estudio revela que los jóvenes son actualmente quienes sustentan los cines

Durante la pandemia, se instaló la idea de que los jóvenes abandonarían las salas de cine en favor del streaming y los dispositivos móviles. Sin embargo, un reciente estudio de Fandango revela que los jóvenes de la Generación Z son hoy el grupo que más asiste al cine, superando incluso a los adultos mayores.

Según la encuesta, el 87 % de los Gen Z fue al cine al menos una vez en el último año, por encima del 82 % de los millennials, el 70 % de la Generación X y solo el 58 % de los baby boomers. Además, este grupo no solo acude más, sino que repite: tanto la Generación Z como los millennials promedian unas siete visitas anuales, superando el promedio de las generaciones anteriores. El estudio también destaca un dato clave para la industria: los jóvenes gastan más en cada visita. Eligen opciones premium, como funciones en Imax, y destinan una mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos y bebidas en el cine.

La encuesta de Fandango, basada en las respuestas de 7.000 adultos, muestra que para los jóvenes, la experiencia de ir al cine tiene un valor social y comunitario que trasciende la simple proyección de una película. Para la Generación Z, asistir a una sala es sobre todo una oportunidad para compartir con amigos y vivir en grupo la emoción del estreno. El vicepresidente ejecutivo de Fandango, Jerramy Hainline, subraya: “Lo más destacable es cuánto valoran el aspecto compartido y comunitario de la experiencia, reforzando que los cines siguen siendo un punto de encuentro social para las audiencias más jóvenes”.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

La industria confía en los jóvenes

Este comportamiento contrasta con los millennials, quienes ven en el cine una vía de escape de la rutina diaria, y con la Generación X y los baby boomers, que mencionan el aumento de precios, la falta de estrenos llamativos y la comodidad del hogar como motivos para asistir menos. La principal barrera para todos los grupos no es la oferta de películas, sino la dificultad para coordinar horarios y encontrar tiempo disponible. También incide la necesidad de encontrar promociones u ofertas en boletos.

El sector de exhibición cinematográfica aún registra una caída del 20 % en la asistencia respecto a los niveles previos a la pandemia. Los exhibidores atribuyen esta baja a la reducción en la cantidad de estrenos de grandes estudios y a cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, la reaparición de la Generación Z como público frecuente representa una oportunidad para la recuperación. Hainline afirma que entender los hábitos y motivaciones de los jóvenes es fundamental para el crecimiento futuro de la industria, ya que están “redefiniendo lo que significa ir al cine al priorizar experiencias premium, el encuentro social y nuevas formas de contenidos”.

Las proyecciones para el verano de 2026 son optimistas: el 76 % de los encuestados planea volver al cine entre mayo y agosto. Entre las películas más anticipadas figuran Toy Story 5, Spider-Man: Un nuevo día, El diablo viste de Prada 2, La odisea de Christopher Nolan y Scary Movie 6. El estudio de Fandango muestra que, lejos de apartarse de las salas, los jóvenes han hecho del cine un espacio de encuentro y disfrute colectivo. Para el sector, responder a estas expectativas y potenciar la dimensión social será clave para consolidar el regreso del público y definir el futuro de la experiencia cinematográfica.