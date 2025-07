Primer vistazo a Meryl Streep en ‘El Diablo viste de Prada 2’: todos los detalles de la esperada secuela

Meryl Streep en 'El Diablo Viste de Prada'

Miranda Priestly está de vuelta, y buena parte de la gente que habita en Nueva York ya lo sabe. El rodaje de El Diablo viste de Prada 2 por fin ha echado a andar y lo ha hecho con sus dos principales protagonistas recorriendo las calles de la Gran Manzana, a saber, Anne Hathaway y Meryl Streep. Esta última ha sido la que ha atraído todas las miradas al dejarse ver por algunas calles míticas de la ciudad durante el rodaje de la esperada secuela de la película de 2006.

En las primeras imágenes del rodaje se puede ver a la legendaria actriz de Memorias de África o La decisión de Sophie ataviada como su personaje, con falda de cuero marrón, blusa lila y una gabardina color salmón como solo ella sabría llevarla. Todo ello sin olvidar sus ya icónicas gafas de sol negras, que aun así no han conseguido que la gente no se de cuenta de quién está detrás de ellas. La mayoría de estas primeras escenas se están rodando en la isla de Manhattan, en concreto en el barrio de Chelsea y también en el Midtown, que ya era gran protagonista de la primera entrega y donde se espera que se ubique la revista Runway en la que tenía lugar buena parte de la película.

El Diablo viste de Prada cuenta la historia de Andy Sachs (Hathaway), una joven que entra a trabajar en la revista de moda y estilo Runway como asistenta de su directora, la prestigiosa pero déspota Miranda Priestly (Streep). Aunque no se entienden desde el principio y en más de una situación Andy se plantea dejar su trabajo, un cambio radical de vestir y de actitud le lleva poco a poco a ganarse la confianza de Priestly, lo que hace que Andy se sumerja del todo en el estresante mundo de la moda. Casi veinte años después, la secuela retomará la historia con algunos de sus actores originales, como Emily Blunt o Stanley Tucci. No obstante, también se espera la llegada de nuevas caras para darle otro look a esta secuela.

Meryl Streep en el rodaje de 'El Diablo viste de Prada 2'

A la espera de nuevas caras

Lo más gracioso del hecho de que Streep se haya dejado ver por las calles de Nueva York y de que las imágenes se hayan hecho virales en internet, es que han hecho que se reproduzca un movimiento de otras imágenes de famosos. “Adele rodando El diablo viste de Prada", “Zayn Malik por las calles de Nueva York", “Selena Gomez sorprendida en el rodaje...” son solo algunos de los jocosos comentarios acompañados de imágenes que nada tienen que ver con la película. La realidad es que no se han anunciado grandes estrellas para el nuevo reparto, pero no hay que descartar algún que otro cameo del mundo de la moda o de las celebrities, aprovechando que la película se situará en nuestro presente.

De entre los intérpretes que sí se esperan y que podrían dejarse ver por Nueva York muy pronto, encontramos nombres como el de Kenneth Branagh, que interpretará al marido de Miranda Priestly, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak o Pauline Chalamet, todos ellos en papeles aún por revelar. La película llegará a cines en mayo de 2026, una espera que sin duda se hace menos eterna viendo a Miranda Priestly desfilar por la Gran Manzana.