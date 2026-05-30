Muere la cineasta Josefina Molina, pionera en el cine español: fue la primera directora en recibir un Goya de Honor

La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años. Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". (Fuente: Europa Press/Biblioteca Nacional de España)

La directora y guionista Josefina Molina ha fallecido este sábado en Madrid a los 89 años, una muerte que cierra la trayectoria de una de las pioneras de la dirección audiovisual en España y de una figura decisiva en la incorporación de la mirada femenina al cine y la televisión.

La cineasta cordobesa recibió el Goya de Honor en 2012 y se convirtió entonces en la primera directora de cine en obtener esa distinción. También fue fundadora de CIMA en 2006, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que más tarde presidió honoríficamente. El velatorio ha quedado fijado en el Tanatorio de Boadilla del Monte desde las 16:00 horas. La Academia de Cine ha informado de su fallecimiento, mientras que CIMA ha precisado, según EFE, que Molina ha muerto en su domicilio de Madrid. La asociación la ha definido como “una de las mujeres más importantes del cine español, feminista, luchadora incansable por la igualdad”.

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La directora y guionista Josefina Molina, en una imagen de 2017. (EFE/Archivo/Javier Lizón)

Nacida en Córdoba en 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil, descubrió su vocación a los 15 años tras ver El río, de Jean Renoir. Antes de ingresar en la Escuela Oficial de Cine, participó en cinefórums y coloquios, creó una compañía de teatro amateur y colaboró en el programa radiofónico Vida de espectáculo, donde dirigió la sección feminista “La mujer y el cine”. Su formación en la Escuela Oficial de Cine marcó uno de los hitos centrales de su carrera: fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en esa institución, en los años 60.

Durante esa etapa compaginó los estudios con su trabajo como ayudante de realización en Televisión Española. En 1968 dirigió una adaptación de La metamorfosis, de Franz Kafka, y después desarrolló una extensa carrera en la pequeña pantalla con títulos como El camino, basada en la novela de Miguel Delibes, y Teresa de Jesús, protagonizada por Concha Velasco.

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Su carrera en el cine

Su salto al cine llegó en 1973 con Vera, un cuento cruel, protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo. Pero su obra más reconocida es Función de noche, estrenada en 1981. La película abordó cuestiones poco habituales en el cine español de la época, como la desigualdad de género, la sexualidad femenina y las consecuencias emocionales del divorcio, a partir de una conversación entre Lola Herrera y Daniel Dicenta interpretándose a sí mismos tras el fracaso de su matrimonio.

Su trayectoria recibió algunos de los principales reconocimientos culturales del país. Además del Goya de Honor de 2012, fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Cinematografía, y fue la primera mujer directora de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Academia de Cine la ha recordado en una nota de homenaje citada por EFE como “una de las directoras más valientes de su generación porque se atrevió a hacer lo que quería, un acto que supuso una revolución”. En ese mismo recuerdo, la institución rescató una de sus reflexiones sobre la creación audiovisual: “Para ver el mundo con relieve tienes que tener dos ojos y la Humanidad lleva demasiado tiempo tuerta”.

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