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Pagar 2.400 euros por comer palomitas de tu personaje favorito: la locura de ‘Super Mario Galaxy’ con un cubo de Yoshi hecho para niños y ‘robado’ por adultos

El palomitero de edición limitada fue lanzado como un producto disponible en los cines en el estreno de la película de Nintendo, pero ha acabado provocando una auténtica batalla de precios en Internet

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Imagen de 'Super Mario Galaxy: la película' junto a una imagen del palomitero de Yoshi. (Montaje de Infobae España)
Imagen de 'Super Mario Galaxy: la película' junto a una imagen del palomitero de Yoshi. (Montaje de Infobae España)

Tras solo un fin de semana, todo apunta a que Super Mario Galaxy: La película será una de las películas más taquilleras del año. La nueva aventura de Mario y Luigi, los hermanos más famosos de la historia de los videojuegos, ha logrado recaudar más de 372 millones de dólares en todo el mundo, provocando un auténtico terremoto en las salas de cine.

Sin embargo, parte de ese ‘seísmo’ no ha tenido tanto que ver con la película en sí como con un producto ‘paralelo’ que los cines recibieron como parte de la promoción de la película. Se trata del palomitero de Yoshi, un cubo para palomitas que los espectadores podían adquirir en las salas para comer directamente del huevo del querido minidinosaurio y, de paso, llevarse un recuerdo que podría quedar bien en cualquier estantería.

Sin embargo, lo que había sido en principio una iniciativa para los más pequeños, acabó por desatar durante los primeros días del estreno una batalla campal por hacerse con uno de esos palomiteros. Los protagonistas: tanto coleccionistas como especuladores que, en muchos casos, tras ir al cine y hacerse con todos los ‘Yoshis’ disponibles (en algunas salas se agotaron en menos de una hora), los han puesto a la venta en Internet a precios mucho más elevados de lo original.

Capturas de 'Vinted' y 'Wallapop' donde pueden verse los precios a los que se vende el palomitero de Yoshi en internet
Capturas de 'Vinted' y 'Wallapop' donde pueden verse los precios a los que se vende el palomitero de Yoshi en internet. (Montaje de Infoabe España)

“Con todo hacen negocio”

“Los de marketing sacaron esto para los niños. Ni contemplaron la posibilidad de cuarentones especulando con el Yoshi palomitero. Es de vergüenza ajena histórica”. Este es uno de los miles de mensajes que han circulado en redes sociales desde el pasado viernes. A las imágenes de colas kilométricas para hacerse con uno de estos cubos, se le sumaban otras fotografías de maleteros llenos.

Y es que, en plataformas como Wallapop o Vinted, se podían encontrar, pocas horas después del estreno de la película, palomiteros con precios que alcanzaban los varios cientos de euros... e incluso los miles. “Lo que ha pasado con los palomiteros de Yoshi es una muestra más de lo podrido que está el mundo del coleccionismo en el mundo de los videojuegos. La especulación es horrorosa. Con todo hacen negocio”, escriben en otro post publicado en X.

Sin embargo, las críticas no han ido solamente hacia los compradores. Muchos usuarios también se han preguntado por qué ni Nintendo ni las salas de cine han puesto un límite al número de unidades que podían llevarse los consumidores. “Lo que deberían haber hecho los cines es: ‘¿Quieres la palomitera? Pagas la entrada de la película del personaje, entras al recibidor y, cuando vayas a la sala para ver la película, compras en el bar el palomitero y uno por persona’. Y si, con la misma, no entra a la sala, se le quita".

Imagen subida a redes sociales de una mujer llevando varios palomiteros de Yoshi. (X)
Imagen subida a redes sociales de una mujer llevando varios palomiteros de Yoshi. (X)

No es algo nuevo ni aislado

A pesar de la indignación, lo cierto es que el fenómeno vivido con el producto de Super Mario Galaxy: La película no es ninguna novedad. Cada vez que los productos limitados se introducen en universos con una comunidad de fans muy activa, suelen producirse este tipo de situaciones de reventa. Así ha ocurrido con otras sagas como Star Wars o Los Vengadores, y no siempre necesariamente en cines: en 2023, el museo Van Gogh recibió avalanchas de fans y especuladores tras anunciar una carta de Pokémon con Pikachu pintado al estilo del famoso pintor. El precio al que se puede encontrar hoy esa carta asciende hasta casi los 8.000 euros.

Ahora, con el palomitero de Yoshi parece haberse alcanzado un límite. Muchos usuarios, incluyendo influencers del mundo del cine y los videojuegos, han levantado la voz contra quienes han comprado más de un palomitero para poder venderlo en Internet. “Le pasa muchísimo a Nintendo”, lamenta el youtuber español Sasel (conocido por su canal Saselandia), “hay mucho falso nintendero que ve estos productos precintados como un producto de inversión”.

Tráiler de 'Super Mario Galaxy: La película'. (Universal Pictures)

En el caso de este creador de contenido sobre videojuegos, se hace una diferenciación clara entre quienes adquirieron un palomitero para coleccionarlo y los que “lo único que quieren hacer es dinero”. Además, ha señalado cómo en muchas ocasiones las personas con más influencia en redes sociales agravan el problema. “Hay una mentalidad de ciertos youtubers y de cierta gente de decir: ‘Primero hablo de esto y a ver si lo puedo vender más caro’, Es triste la situación".

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