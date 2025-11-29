De gratuito a pieza de colección: un comprador desembolsa 40 mil dólares por este videojuego

Videojuego que es completamente gratuito llegó a tener un valor de 40 mil dólares.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplar físico de Fortnite para Xbox One alcanzó un precio sorprendente de 42,500 dólares en una subasta reciente, pese a tratarse de un videojuego cuya descarga ha sido gratuita desde su lanzamiento. La operación, registrada en una casa especializada en artículos de colección, llamó la atención del sector por el contraste entre el valor comercial del título —cero— y la cifra pagada por un comprador anónimo.

El alto precio no responde al contenido del juego ni a una edición especial vinculada a una colaboración reciente, sino a su condición como pieza de coleccionismo. La copia subastada obtuvo una calificación Wata 10 A++, la nota más alta que otorga Wata Games, una firma ampliamente reconocida en la certificación de videojuegos de colección.

Para los coleccionistas, una puntuación de este nivel equivale a la perfección: embalaje intacto, sellos sin daño y estado prácticamente idéntico al del día en que salió de fábrica. Cabe mencionar que el mercado del coleccionismo en videojuegos ha mostrado crecimientos abruptos durante los últimos años.

Aunque existen casos de títulos antiguos que alcanzan cifras elevadas por su rareza o por su relevancia en la historia del medio, este caso destaca porque Fortnite continúa siendo uno de los juegos más accesibles del mundo. Su modelo de negocio, basado en ofrecer descargas gratuitas mientras genera ingresos mediante temporadas, cosméticos y pases de batalla, lo ha mantenido lejos del perfil típico de un objeto escaso.

La sorpresa dentro del sector radica en que, a diferencia de otros clásicos valorados por su antigüedad o por su impacto tecnológico, Fortnite sigue en activo y actualizado de manera constante.

No obstante, para los coleccionistas, las copias físicas selladas de juegos contemporáneos pueden convertirse en objetos valiosos cuando reúnen características específicas: baja distribución inicial, alto nivel de conservación y certificaciones impecables como la de Wata Games.

En el caso de la copia subastada, la casa responsable confirmó que se trataba de una edición estándar, sin añadidos o materiales extra. Lo que la distingue es su estado de conservación. La escala Wata evalúa parámetros como la integridad del sellado, la presencia de imperfecciones en el empaque, el desgaste en esquinas y la calidad del material plástico.

Alcanzar la calificación máxima es extremadamente raro, incluso en juegos recientes, lo que explica que la pieza haya captado el interés de coleccionistas dispuestos a pujar cifras elevadas.

El fenómeno también responde al crecimiento del mercado de subastas dedicado al gaming. Desde hace algunos años, casas especializadas han reportado récords en ventas de títulos icónicos, lo que ha impulsado a inversores y coleccionistas a buscar nuevos objetos capaces de revalorizarse con el tiempo. Aunque muchos de estos casos involucran juegos de finales del siglo XX, también existen compradores que apuestan por piezas modernas con potencial de convertirse en rarezas futuras.

No es la primera vez que un videojuego gratuito alcanza precios desproporcionados en formato físico. En ocasiones, la baja demanda inicial de ediciones en disco provoca tirajes reducidos, lo que décadas después se traduce en escasez. Sin embargo, en el caso de Fortnite, el atractivo está en la certificación impecable más que en la rareza del producto.

El precio pagado ha generado debate entre jugadores y expertos en el sector. Mientras algunos consideran que estas cifras reflejan un mercado cada vez más especulativo, otros interpretan la venta como una señal de que los títulos representativos de la última década también están entrando en la órbita del coleccionismo de alto valor.

La operación podría incentivar nuevas subastas de copias selladas de juegos actuales, especialmente aquellos vinculados a fenómenos culturales con presencia masiva. De momento, el caso de Fortnite se convierte en uno de los ejemplos más llamativos de cómo un título gratuito puede adquirir un valor extraordinario cuando se combina con condiciones de conservación excepcionales y un comprador dispuesto a pagar por ellas.