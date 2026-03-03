ARCOmadrid 2026: el gran escaparate internacional del arte contemporáneo celebra una nueva edición marcada por los debates sobre el IVA cultural y el uso de la IA

Guest Lounge de ARCOmadrid 2026. (ARCOmadrid 2026)

El calendario cultural en España está cada vez más cerca de pasar por uno de sus eventos más importantes del año. La feria ARCOmadrid 2026, celebrada del 4 al 8 de febrero en los pabellones 7 y 9 de IFEMA Madrid, promete repetir en esta nueva edición como uno de los principales expositores mundiales del arte contemporáneo. Con la participación de 211 galerías de 30 países, la ciudad se transformará durante ARCO en un escenario global donde confluirán la experimentación, el negocio y el encuentro de algunos de los profesionales del arte más influyentes del panorama actual.

Durante esta edición, ARCOmadrid refuerza su carácter internacional: el 66% de las galerías proceden del extranjero, mientras que el 34% representa la escena española, con nombres destacados como Elba Benítez, Elvira González, Prats Nogueras Blanchard o Travesía Cuatro. El protagonismo latinoamericano, como viene siendo costumbre en la feria internacional, también es notable, ya que más del 31% de la presencia internacional corresponde a galerías de América Latina, especialmente de Brasil y Argentina.

Además, el acceso estará disponible para el público general del 6 al 8 de marzo, con un precio de 52 euros por día, con descuentos para estudiantes y titulares de Carnet Joven y acceso gratuito para niños menores de 12 años y personas con una capacidad igual o superior al 33%. La entrada puede adquirirse anticipadamente en formato digital o en taquilla, aunque la venta se cierra noventa minutos antes del final de cada jornada.

'Deconstructed' (Blow-Up), obra de Barbara Bloom. (ARCOmadrid 2026)

Las principales secciones y las principales polémicas

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer 170 stands del Programa General y participar en actividades paralelas, como presentaciones, foros y performances. La sección temática central de 2026 lleva por título ARCO2045: El futuro, por ahora, una propuesta comisariada por José Luis Blondet y Magali Arriola. Según la organización, esta sección invita a “reflexionar sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes”, para lo que reunirá galerías como Pace Gallery, François Ghebaly o Capitain Petzel, y artistas como Paulina Olowska, Candice Lin o Barbara Bloom.

Junto a este eje, Opening. Nuevas galerías —comisariada por Rafa Barber y Anissa Touati— da cabida a 19 galerías con menos de ocho años de trayectoria, apostando por los centros emergentes a través de nombres como 4710 Gallery, Gratin, Spiritvessel o Window Project. Por su parte, Perfiles | Arte Latinoamericano, bajo la curaduría de José Esparza Chong Cuy, presenta once proyectos individuales de creadores como Harold Mendez, Paloma Contreras o Las Nietas de Nonó, ampliando el horizonte latinoamericano de la feria.

Sin embargo, parece que, junto a los múltiples stands que puedan verse durante la feria, los asistentes asistirán a una edición marcada por varias reivindicaciones del gremio de artistas, entre ellas la cuestión del IVA cultural (que provocó recientemente una huelga de galerías de arte) o el papel de la Inteligencia Artificial en las obras y el mercado artístico.

'Incendios' (Bais Lorenzo / ARCOmadrid 2026)

Además, el evento se ha visto sacudido por la noticia de que la galería Helga de Alvear, una de las fundadoras de ARCO, se ausentará por primera vez de la feria. Fundada por una célebre galerista alemana y con un museo homónimo en Cáceres, la sede de la galería en Madrid anunció a principios de 2026 un cierre temporal “por inventario hasta próximo aviso”.

Premios y foros internacionales

El impacto comercial de ARCO también se refleja en la llegada a la feria de cerca de 400 coleccionistas de arte internacionales (que participarán también en un propio foro en el que se analizará el papel del mecenazgo en el mercado actual del arte) y 200 profesionales del sector de unos cuarenta países. Instituciones como la Tate Americas Foundation, el Centre Pompidou, el Leopold Museum de Viena y la Royal Academy de Londres estarán representadas, subrayando la dimensión global de la cita.

Las instituciones nacionales también harán acto de presencia, y no solo eso: el Museo Reina Sofía, la Comunidad de Madrid, el IVAM, Es Baluard y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson han anunciado su intención de adquirir obras durante el evento. Por otro lado, la semana estará marcada por la entrega de distinciones como el Premio Juana de Aizpuru (concedido a la Galería Elvira González), el Premio Lexus al Mejor Stand, el Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente y el Premio Emerige-CPGA, entre otros reconocimientos que buscarán visibilizar tanto a artistas consagrados como a nuevos talentos.

Cómo llegar, puntos de acceso y organización de la visita

Para llegar a ARCO, se puede utilizar el transporte público subiéndose a un metro de la Línea 8 hasta la estación Feria de Madrid, muy cercana a la entrada sur del recinto. Además, algunos servicios de autobús como el 73, el 112, el 122 o el interurbano 828 también pueden servir para el desplazamiento. Para quienes opten por ir en su propio vehículo, bastará con que lleguen a la Feria a través de la autopista M40.

El horario de la feria varía según el día: el miércoles 4 de marzo será solo para profesionales y abrirá sus puertas de 12:00 a 20:00 horas. El jueves 5, el acceso seguirá siendo restringido, de 11:00 a 20:00 horas, mientras que el viernes 6, si bien de 12:00 a 15:00 horas será para profesionales, desde las 15:00 hasta las 20:00 horas abrirá para el público general. El sábado 7 y domingo 8, la feria abrirá de 12:00 a 20:00 y de 12:00 a 18:00 horas, respectivamente, para todos los visitantes.