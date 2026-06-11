Marta Peñate se sincera tras otro duro revés en su lucha por ser madre: “Ya ni me inmuto con las malas noticias”

Marta Peñate y Tony Spina en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Convertirse en madre sigue siendo el gran sueño de Marta Peñate. La colaboradora de televisión y creadora de contenido lleva años compartiendo con total transparencia el complicado camino que está recorriendo junto a Tony Spina para formar una familia. Un proceso lleno de esperanza, tratamientos, decepciones y también mucha fortaleza.

En los últimos días, Marta volvió a vivir una auténtica montaña rusa emocional. Después de someterse a una nueva transferencia embrionaria, explicó que el resultado del test de embarazo en orina había sido negativo. Sin embargo, una posterior analítica de sangre cambió por completo el escenario al detectar presencia de la hormona beta hCG.

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La noticia generó ilusión entre sus seguidores, pero también muchas dudas. La propia influencer quiso ser prudente desde el primer momento y explicó que los valores obtenidos eran bajos, por lo que todavía no podía hablarse de un embarazo evolutivo.

Una nueva falsa alarma tras años de intentos

Marta Peñate y Tony Spina. (Instagram)

“Ha dado beta en sangre de 34”, reveló Marta a través de sus redes sociales. Aun así, dejó claro que prefería mantener los pies en el suelo. “No tengo ni idea de por qué sigue subiendo la beta. No descarto que sea un embarazo ectópico. Hay que esperar”, confesó entonces.

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Los días posteriores estuvieron marcados por el silencio en sus perfiles sociales, algo que llamó la atención de muchos de sus seguidores. Sin embargo, lejos de tratarse de un problema mayor, Marta explicó que simplemente necesitaba desconectar durante unos días.

“Estoy bien, no he subido mucho contenido porque quería alejarme un poco y olvidarme de todo lo que me ha pasado”, comentó en un vídeo publicado en Instagram.

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Finalmente, la situación terminó confirmando lo que ella misma sospechaba desde el principio. El embarazo no evolucionó y todo quedó en una nueva falsa alarma dentro de un proceso que ya acumula varios momentos especialmente duros para la pareja.

Lejos de derrumbarse, Marta sorprendió con un mensaje cargado de serenidad y madurez. “Os prometo que no he estado mal. Ya me esperaba que no fuera a evolucionar el embarazo, ya se me había avisado que la beta era muy bajita”, escribió.

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Marta Peñate, en el coche, antes de someterse a una nueva analítica. (Redes sociales)

La canaria reconoció además que la experiencia acumulada durante estos años ha cambiado por completo su forma de afrontar este tipo de situaciones. “Yo creo que ya me he hecho tan fuerte que ni me inmuto con las malas noticias”, afirmó con sinceridad.

Según explicó, el hecho de haber obtenido un resultado negativo en los test de orina hizo que nunca llegara a hacerse demasiadas ilusiones. “Nunca me hice expectativas”, resumió.

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El duro precedente que marcó a la pareja

Las palabras de Marta cobran aún más significado si se tiene en cuenta el complicado episodio que vivió junto a Tony Spina en junio de 2025. Entonces, la pareja anunció públicamente la pérdida del bebé que esperaban después de haber compartido con enorme ilusión la noticia del embarazo.

En aquel momento, ambos emitieron un comunicado conjunto en el que reconocían estar atravesando uno de los golpes más difíciles de sus vidas. “Marta ha perdido el embarazo, ya no late el corazón”, explicaron entonces.

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Marta Peñate y Tony Spina, con el test de embarazo positivo. (Instagram)

Aquel duro revés marcó a la pareja, que desde entonces ha continuado luchando por cumplir su deseo de convertirse en padres. Pese a los obstáculos, Marta sigue demostrando una enorme fortaleza y mantiene intacta la esperanza. Su sinceridad al compartir cada paso del proceso la ha convertido en un referente para muchas mujeres que atraviesan problemas de fertilidad y encuentran en su historia un apoyo y una forma de sentirse comprendidas.