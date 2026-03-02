El futuro, el IVA cultural, la IA y la ausencia de la galería Helga de Alvear marcan la 45ª edición de ARCOmadrid

La sala Guest Lounge de ARCOmadrid tendrá este año una instalación titulada “350.000 hectáreas”, inspirada en la superficie devastada por los incendios recientes en Ourense; la madera quemada servirá para la fabricación de mobiliario y luminarias del espacio, como modo de canalizar la preocupación ambiental en la feria. Según publicó Europa Press, esta intervención se suma a múltiples debates y novedades que marcan la 45ª edición de la feria de arte contemporáneo, inaugurada este miércoles 4 de marzo en el complejo IFEMA de Madrid.

El medio detalló que, en esta edición, participan 211 galerías procedentes de 30 países, lo que representa tres galerías y seis países menos que el año anterior. Entre ellas, 175 forman parte del Programa General, mientras que el resto se distribuye en las secciones comisariadas: “ARCO2045: el futuro, por ahora” integra 17 galerías, “Opening. Nuevas Galerías” acoge a 19, y “Perfiles. Arte latinoamericano” reúne a 12. El protagonismo recae especialmente en la sección “ARCO 2045: el futuro, por ahora”, cuyo despliegue en dos espacios representa una excepción frente al único espacio habitual destinado al eje temático cada año. Los comisarios encargados de esta sección central son José Luis Blondet y Magali Arriola.

Uno de los temas que persiste en la agenda de la feria es la reclamación de una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cultural en España, en sintonía con la demanda planteada en ediciones anteriores. Europa Press indicó que tanto galerías como artistas insisten en la necesidad de rebajar la carga fiscal a un nivel comparable al de otros países europeos como Francia, Portugal o Alemania, donde el impuesto oscila entre el 5% y el 8%. La directora de ARCOmadrid, Maribel López, defendió este reclamo en una entrevista con el citado medio, argumentando que dicha medida favorecería la competitividad de las galerías españolas frente a un entorno internacional, cuya representación en la feria alcanza el 64%. Para López, la reducción del IVA resulta necesaria a corto plazo para la competencia internacional, a medio plazo para visibilizar la producción local y a largo plazo por su impacto en la percepción social del arte contemporáneo.

El debate en torno a la inteligencia artificial (IA) atraviesa varios espacios de la feria. Según Europa Press, Maribel López remarcó que ARCOmadrid no impondrá límites al uso de la IA como recurso creativo, siempre que la autoría artística prevalezca. Sostuvo que ninguna de las 211 galerías presentes representan creaciones de artistas no humanos. López trazó un paralelismo con la irrupción del videoarte en los años sesenta y expresó: “Seguramente nos planteamos que la cámara lo va a hacer todo, pero sin un artista detrás no hay una obra, hay una grabación. Sin un artista detrás, la inteligencia artificial no es más que un gadget, una tecnología”.

Otro eje relevante es la presencia femenina en la feria. Europa Press reportó que las mujeres representan cerca del 40% de la participación total, mientras que en la sección de “Proyectos de Artista” —que promueve propuestas de mayor riesgo— hay un peso aún mayor: de los 38 proyectos seleccionados, 20 corresponden a mujeres. En esta sección, 41 galerías presentan trabajos de artistas como Lucia C. Pino, Maia Magdalena Campos, Aurèlia Muñoz, Diana Policarpo y Amparo de la Sota. Maribel López consideró que aún existe margen de mejora en las áreas curatoriales y directivas, donde destacó la labor de varias comisarias españolas.

El arte latinoamericano mantiene su relevancia en ARCOmadrid, representando en esta edición el 30% de todas las galerías internacionales, precisó Europa Press. López explicó que este foco responde a una estrategia progresiva que inició en 2011 con la inclusión sistemática de una sección dedicada bien a un país específico o bien al arte latinoamericano. Este proceso permitió generar, según la directora de la feria, “una investigación muy real basada en los contenidos que se producen desde el continente, desde las diferentes escenas”.

La edición actual queda marcada también por la ausencia de figuras históricas del galerismo. Europa Press resaltó la primera ausencia en la historia de ARCOmadrid de la galería Helga de Alvear. Su fundadora homónima, fallecida en Madrid el 3 de febrero de 2025 a los 88 años, recibió en vida reconocimientos como la Medalla de Extremadura en 2007, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Cultura en 2008, la Cruz de la Orden del Mérito Civil de la República Federal Alemana en 2004, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid en 2020, y la Medalla al Mérito Cultural de la República Portuguesa en 2024. La sede madrileña de la galería anunció un cierre temporal por inventario a comienzos de 2026. La memoria de Helga de Alvear se mantendrá presente por medio de un premio de coleccionismo que lleva su nombre. A esta ausencia se suman las de la galería Juana de Aizpuru, que cerró en 2023, así como las recientes muertes de Marian Goodman y Magda Belloti, ocurridas el 22 de enero y el 12 de febrero, respectivamente.

Pese a estas pérdidas, la directora de ARCOmadrid afirmó a Europa Press que existe un relevo generacional sólido en el panorama galerístico, con nuevos espacios que cuentan con trayectorias de hasta tres décadas y que participan activamente en los principales certámenes internacionales. López se manifestó confiada en la vitalidad del sector artístico y galerístico en España.

Otra novedad destacada reportada por Europa Press es la puesta en marcha de la iniciativa Catapulta, impulsada por una asociación de coleccionistas que ha logrado establecer colaboración con la National Gallery de Canadá para la adquisición de obras de artistas españoles expuestas en la feria. De esta forma, el evento extiende redes con instituciones internacionales, facilitando que la producción artística local alcance nuevos públicos y prestigio fuera del país.