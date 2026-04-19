Así es el nuevo superyate de 10 millones de euros de Carlos Alcaraz: piscina, garaje y casi 24 metros de eslora

Carlos Alcaraz y su yate (MONTAJE INFOBAE).

El nombre de Carlos Alcaraz sigue ampliando su alcance más allá de las pistas. Convertido ya en uno de los grandes referentes del deporte español, el tenista murciano ha dado un paso más en su estilo de vida al adentrarse en el exclusivo universo de la náutica de lujo, una decisión que lo hace compartir pasión con otros grandes nombres del deporte español como Rafa Nadal o Fernando Alonso.

El joven campeón ha apostado por un catamarán de última generación fabricado por Sunreef Yachts, una de las firmas más reconocidas del sector. Según informó la propia empresa, el modelo elegido, el Sunreef Ultima 88, no es un megayate al uso, pero sí una embarcación de altas prestaciones que combina diseño contemporáneo, tecnología avanzada y un enfoque muy claro hacia el confort y la privacidad.

Lejos de limitarse a adquirir un barco estándar, Alcaraz ha participado activamente en el proceso de personalización. Su objetivo: crear un espacio que encaje con su ritmo de vida y le permita desconectar del exigente calendario competitivo. Tal y como afirma Semana, el resultado es una embarcación valorada en torno a los 10 millones de euros, aunque el coste final podría incrementarse debido a los ajustes realizados a medida.

Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).

Con casi 24 metros de eslora y una velocidad máxima de 26 nudos —equivalente a unos 48 kilómetros por hora—, el yate destaca por su perfil aerodinámico y sus líneas elegantes. Pero más allá de sus prestaciones técnicas, lo que realmente marca la diferencia es su diseño interior, pensado para ofrecer una experiencia de lujo sin renunciar a la funcionalidad.

Un interior diseñado a medida

El catamarán dispone de cuatro camarotes destinados a invitados, además de una amplia suite principal situada en la proa, concebida como un auténtico refugio privado. Este espacio incluye un baño de grandes dimensiones y zonas de descanso que aprovechan al máximo la luz natural, gracias a los ventanales panorámicos que recorren toda la estructura.

El interior combina una estética contemporánea con guiños a lo clásico. Tonos neutros, materiales nobles como el mármol y un mobiliario de líneas limpias configuran un ambiente sofisticado y relajante. La sensación de amplitud es constante, reforzada por la conexión visual con el mar en prácticamente todas las estancias.

Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).

En el exterior, el barco está diseñado para disfrutar plenamente del entorno. Cuenta con áreas de descanso tanto en la proa como en la popa, además de un espacio multifuncional que facilita el acceso directo al agua. Entre sus elementos más destacados se encuentran una piscina, un garaje para motos acuáticas y una plataforma hidráulica que permite bañarse con comodidad.

Este enfoque responde a una idea clara: convertir la embarcación en un punto de encuentro para el ocio. Alcaraz busca un lugar donde compartir tiempo con su círculo más cercano, practicar deportes acuáticos y, sobre todo, desconectar de la presión que implica competir al más alto nivel.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

“Somos la combinación perfecta”

Según ha publicado la propia empresa, el propio tenista reconoce que este proyecto representa para él una vía de escape: “Decidí encargar el ULTIMA 88 con Sunreef porque siento que no solo son expertos en catamaranes de lujo, sino verdaderos creadores de tendencias. Construir con ellos me da la confianza de que será el yate perfecto para desconectar y recargar energía. Siento que Sunreef y yo compartimos el mismo espíritu dinámico: somos una combinación perfecta”. La posibilidad de navegar, relajarse y disfrutar de la naturaleza encaja con su carácter, marcado por la discreción y la cercanía.

Además, el modelo elegido incorpora opciones tecnológicas que apuntan hacia una navegación más sostenible, como sistemas de propulsión híbrida y la posibilidad de integrar paneles solares. Un detalle que refleja la evolución del sector hacia propuestas más respetuosas con el medio ambiente.