España

Así es el nuevo superyate de 10 millones de euros de Carlos Alcaraz: piscina, garaje y casi 24 metros de eslora

El murciano disfruta ahora de una de las embarcaciones más exclusivas del Mediterráneo con cuatro camarotes y suite con vistas al mar

Guardar
Carlos Alcaraz y su yate (MONTAJE INFOBAE).
Carlos Alcaraz y su yate (MONTAJE INFOBAE).

El nombre de Carlos Alcaraz sigue ampliando su alcance más allá de las pistas. Convertido ya en uno de los grandes referentes del deporte español, el tenista murciano ha dado un paso más en su estilo de vida al adentrarse en el exclusivo universo de la náutica de lujo, una decisión que lo hace compartir pasión con otros grandes nombres del deporte español como Rafa Nadal o Fernando Alonso.

El joven campeón ha apostado por un catamarán de última generación fabricado por Sunreef Yachts, una de las firmas más reconocidas del sector. Según informó la propia empresa, el modelo elegido, el Sunreef Ultima 88, no es un megayate al uso, pero sí una embarcación de altas prestaciones que combina diseño contemporáneo, tecnología avanzada y un enfoque muy claro hacia el confort y la privacidad.

Lejos de limitarse a adquirir un barco estándar, Alcaraz ha participado activamente en el proceso de personalización. Su objetivo: crear un espacio que encaje con su ritmo de vida y le permita desconectar del exigente calendario competitivo. Tal y como afirma Semana, el resultado es una embarcación valorada en torno a los 10 millones de euros, aunque el coste final podría incrementarse debido a los ajustes realizados a medida.

Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).
Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).

Con casi 24 metros de eslora y una velocidad máxima de 26 nudos —equivalente a unos 48 kilómetros por hora—, el yate destaca por su perfil aerodinámico y sus líneas elegantes. Pero más allá de sus prestaciones técnicas, lo que realmente marca la diferencia es su diseño interior, pensado para ofrecer una experiencia de lujo sin renunciar a la funcionalidad.

Un interior diseñado a medida

El catamarán dispone de cuatro camarotes destinados a invitados, además de una amplia suite principal situada en la proa, concebida como un auténtico refugio privado. Este espacio incluye un baño de grandes dimensiones y zonas de descanso que aprovechan al máximo la luz natural, gracias a los ventanales panorámicos que recorren toda la estructura.

El interior combina una estética contemporánea con guiños a lo clásico. Tonos neutros, materiales nobles como el mármol y un mobiliario de líneas limpias configuran un ambiente sofisticado y relajante. La sensación de amplitud es constante, reforzada por la conexión visual con el mar en prácticamente todas las estancias.

Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).
Carlos Alcaraz y su yate de Sunreef Ultima 88 (SUNREEF YATCHS).

En el exterior, el barco está diseñado para disfrutar plenamente del entorno. Cuenta con áreas de descanso tanto en la proa como en la popa, además de un espacio multifuncional que facilita el acceso directo al agua. Entre sus elementos más destacados se encuentran una piscina, un garaje para motos acuáticas y una plataforma hidráulica que permite bañarse con comodidad.

Este enfoque responde a una idea clara: convertir la embarcación en un punto de encuentro para el ocio. Alcaraz busca un lugar donde compartir tiempo con su círculo más cercano, practicar deportes acuáticos y, sobre todo, desconectar de la presión que implica competir al más alto nivel.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

“Somos la combinación perfecta”

Según ha publicado la propia empresa, el propio tenista reconoce que este proyecto representa para él una vía de escape: “Decidí encargar el ULTIMA 88 con Sunreef porque siento que no solo son expertos en catamaranes de lujo, sino verdaderos creadores de tendencias. Construir con ellos me da la confianza de que será el yate perfecto para desconectar y recargar energía. Siento que Sunreef y yo compartimos el mismo espíritu dinámico: somos una combinación perfecta”. La posibilidad de navegar, relajarse y disfrutar de la naturaleza encaja con su carácter, marcado por la discreción y la cercanía.

Además, el modelo elegido incorpora opciones tecnológicas que apuntan hacia una navegación más sostenible, como sistemas de propulsión híbrida y la posibilidad de integrar paneles solares. Un detalle que refleja la evolución del sector hacia propuestas más respetuosas con el medio ambiente.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así pueden obtener liquidez de su vivienda los mayores de 65 años sin dejar de vivir en ella

Permite que los propietarios reciban una cantidad periódica de dinero a cambio de emplear su inmueble como garantía de un préstamo

Así pueden obtener liquidez de su vivienda los mayores de 65 años sin dejar de vivir en ella

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

El presidente del Gobierno desembarca en Huelva para dar inicio a la precampaña andaluza del PSOE

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El edulcorante que supera 1,7 veces el dulzor del azúcar y es mucho más peligroso: se vincula con el cáncer, la demencia y la obesidad, según un estudio

El edulcorante está presente en frutas de manera natural, pero su bajo coste de producción ha hecho que multiplique su presencia en alimentos ultraprocesados

El edulcorante que supera 1,7 veces el dulzor del azúcar y es mucho más peligroso: se vincula con el cáncer, la demencia y la obesidad, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad