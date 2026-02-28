España Cultura

Premios Goya 2026, en directo: la gran noche del cine español en vivo

La 40º edición de los prestigiosos galardones ha arrancado en el Auditori Forum de Barcelona. Con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores, la gala tendrá en Susan Sarandon uno de sus platos fuertes, pero también promete una batalla entre ‘Los domingos’ y ‘Sirat’

Guardar
Luis Tosar en los Goya
Luis Tosar en los Goya 2025 (Europa Press)

En pocas líneas:

19:33 hsHoy

Los presentadores: Luis Tosar y Rigoberta Bandini

Tampoco hay gala que se precie sin un buen presentador, o, como en este caso, una buena pareja de presentadores. En esta edición música y cine se unen con la presencia de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, quien también tiene experiencia como actriz de doblaje. Tosar ya dio algunas pinceladas de cómo sería la gala...

Luis Tosar, presentador de la gala: “Habrá libertad absoluta para hablar de Gaza, Ucrania o ICE”
La cantante Rigoberta Bandini y
La cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar serán los conductores de la gala de los Goya en Barcelona.
19:24 hsHoy

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en directo: los looks de los protagonistas y la última hora de lo que ocurre en Barcelona

Rostros del cine español y otros ámbitos se visten de gala este sábado 28 de febrero, por lo que ‘Infobae’ sigue en directo la alfombra roja y todos los estilismos

Inés Hernand, en la alfombra
Inés Hernand, en la alfombra de los Goya 2026

Todos los looks de la alfombra roja de los Goya 2026 se lucirán durante esta tarde y hasta la noche en Barcelona, donde el Auditori del Centre de Convencions Internacionals recibe al sector cinematográfico español para una celebración marcada por la expectación y el glamour. Títulos como Los domingos, Sirât y Romería figuran entre los favoritos para ser reconocidos en una edición que reúne a los máximos representantes de la Academia de Cine.

Leer la nota completa
19:23 hsHoy

Qué artistas actuarán en la gala de los Goya 2026

Hay quien dice que las hace más largas, pero qué sería de una gala de los Goya sin sus números musicales. En la de esta edición estarán grandes artistas, ¿cuál es tu favorito?

Qué artistas actuarán en la gala de los Goya 2026: de Bad Gyal a Rigoberta Bandini
Alejandro Sanz, Amaral, Rigoberta Bandini,
Alejandro Sanz, Amaral, Rigoberta Bandini, Zahara y Dora completan cartel de artistas que actuará en los Goya.
19:18 hsHoy

Eligiendo a los ganadores

Existe bastante secretismo en torno al proceso, pues la Academia del Cine Español tampoco desvela muchos detalles. Pero sí se sabe que son sus miembros quienes eligen a las ganadoras, que el voto es secreto y también que se ejerce de manera individual, sin un consenso previo ni ningún tipo de reunión.

Quién decide los ganadores de los premios Goya: así es el sistema de votación de la Academia del Cine
Imagen de un Premio Goya
Imagen de un Premio Goya en proceso de fabricación (Helena Margarit Cortadellas)
19:11 hsHoy

Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

No solo de Susan Sarandon se vive, pues hoy también se celebra nuestra cinematografía de la mano de Gonzalo Suárez, cineasta autor de títulos como El portero o Remando al viento que recibirá el Goya de Honor 2026.

Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026 a una vida entregada a la aventura y la libertad creativa
Gonzalo Suárez ha sido nombrado
Gonzalo Suárez ha sido nombrado Goya de Honor 2026
18:54 hsHoy

Las tapadas

En una gala como esta es muy fácil mirar a las películas que acumulan más nominaciones, como Los domingos o Sirat, pero también hay que mirar a las películas más pequeñas que no por tener menos candidaturas merecen menos la pena. Extraño río es una de ellas, con nominaciones a Mejor dirección novel y Actor revelación, y cuyo autor habló con Infobae hace tan solo unos días.

Jaume Claret Muxart, 27 años y director novel nominado al Goya: “El público se educa. Si solo complacemos al espectador, acabaremos volviéndonos tontos”
Jaume Claret dirigiendo 'Extraño río'.
Jaume Claret dirigiendo 'Extraño río'. (ELÁSTICA)
19:07 hsHoy

Las actrices que compiten por los Premios Goya 2026

Faltan poco más de dos horas para que arranque la gala, y es el momento perfecto para dirigir la atención sobre algunas categorías. Analizamos a las actrices nominadas a estos Goya 2026, desde las de Actriz Principal a las revelación pasando por las de reparto.

Las actrices que compiten por los Premios Goya 2026: de Nora Navas a Patricia López Arnaiz
Nora Navas, Patricia López Arnaiz
Nora Navas, Patricia López Arnaiz o Ángela Cervantes son las candidatas al Goya
18:50 hsHoy

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

Gran protagonista de la noche, Susan Sarandon sucede a otras leyendas homenajeadas en años anteriores como Richard Gere o Sigourney Weaver. La actriz de Thelma y Louise o Pena de muerte recogerá el Goya Internacional 2026.

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: “Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”
Susan Sarandon será una de
Susan Sarandon será una de las grandes protagonistas de la noche al recibir el Goya Internacional. REUTERS/Nacho Doce
18:41 hsHoy

La mejor previa

El discurso de Susan Sarandon, la batalla encarnizada entre Los domingos y Sirat o las posibles sorpresas. Si quieres ir resolviendo algunas de las incógnitas de esta noche, no te pierdas nuestra previa de la gala.

Previsiones de los Premios Goya 2026: entre ‘Sirat’ y ‘Los domingos, las ‘raves’ y los conventos de monjas
“Los domingos” y “Sirât”, aspirantes
“Los domingos” y “Sirât”, aspirantes a la gloria en los Premios Goya
18:35 hsHoy

Repasando los nominados

Vamos a empezar por lo más importante: los nominados. Esta noche tenemos títulos como Los domingos o Sirat, claras favoritas, pero también otros como Maspalomas, La cena, Sorda o Los tigres.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha desvelado la lista de nominados a los Premios Goya 2026, en una edición en la que Los domingos y Sirat. Trance en el desierto se han consolidado como las grandes favoritas. El anuncio de candidaturas se ha producido en un acto presentado por Toni Acosta y Arturo Valls, quienes se han encargado de comunicar la selección de filmes y profesionales que competirán por los galardones de la 40ª edición.

Todas las nominaciones de los Premios Goya 2026: mejor película, dirección y actores

Temas Relacionados

Premios GoyaPremios Goya 2026Cine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas noticias

Previsiones de los Premios Goya 2026: entre ‘Sirat’ y ‘Los domingos, las ‘raves’ y los conventos de monjas

Repasamos algunas cuestiones en torno a lo que dará de sí la 40 edición de los Premios de la Academia Española

Previsiones de los Premios Goya

‘Scream 7′ tiene una de las muertes más brutales de toda la saga, pero también es la entrega más aburrida y carente de ideas

La franquicia de terror se centra en esta ocasión en la relación madre e hija de Sidney Prescott, dejando en un segundo plano todo lo construido en las anteriores películas

‘Scream 7′ tiene una de

‘Arca’, la novela de fantasmas más allá del tiempo que nos habla sobre el fin del mundo: “La literatura es un gran mecanismo de exhumación, tiene algo de videncia”

Ricardo Menéndez Salmón firma una historia situada entre lo que fue y lo que está por venir, con un protagonista capaz de rescatar el pasado de los objetos con solo tocarlos

‘Arca’, la novela de fantasmas

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: “Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”

La actriz sucede a Sigourney Weaver o Richard Gere en este premio que reconoce la trayectoria de la intérprete de ‘Thelma y Louise’ o ‘Pena de muerte’

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026:

Vuelve Sesión Vermú, la serie de conciertos gratuitos en pueblos de Madrid: estos son los artistas y grupos de la nueva edición

De las Hinds a La Plata o Triángulo de Amor Bizarro, y con pueblos tan pintorescos como Pelayos de la Presa o Chapinería, la Comunidad de Madrid sigue apostando por aunar música y turismo

Vuelve Sesión Vermú, la serie

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conflicto en Medio Oriente: qué

Conflicto en Medio Oriente: qué pasará con el precio del petróleo y cómo impactará en Argentina

Video: entraron a robar armados a un local de tecnología, quedaron grabados y fueron detenidos

El apocalipsis de IA recién empieza: centros de datos en EE. UU. consumirán 4 veces más energía para 2030

Juan Minujín y Dolores Fonzi: los looks argentinos que se destacaron en los Premios Goya

Así es el celular que permite ajustar el zoom girando la lente de la cámara

INFOBAE AMÉRICA

La película “Scream 7″ debuta

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Nueva York registrará 25 °C en marzo tras superar el invierno más extremo de la década

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Así fue el reencuentro más emotivo de Sylvester Stallone tras el éxito de Rocky

Actor Awards 2026 en vivo: fecha, hora, nominados y dónde ver los premios del Sindicato de Actores

DEPORTES

Boca Juniors buscará acercarse a

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

Las pruebas que canceló la Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente y la advertencia de cara al debut en el Gran Premio de Australia

El video de la fractura de peroné que sufrió Gabriel Arias y lo dejará afuera del clásico rosarino de Newell’s-Central

Los goles de Alexis Mac Allister y Taty Castellanos en el triunfo 5-2 del Liverpool sobre West Ham en la Premier League