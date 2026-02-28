Premios Goya 2026, en directo: la gran noche del cine español en vivo

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha desvelado la lista de nominados a los Premios Goya 2026, en una edición en la que Los domingos y Sirat. Trance en el desierto se han consolidado como las grandes favoritas. El anuncio de candidaturas se ha producido en un acto presentado por Toni Acosta y Arturo Valls, quienes se han encargado de comunicar la selección de filmes y profesionales que competirán por los galardones de la 40ª edición.

Vamos a empezar por lo más importante: los nominados. Esta noche tenemos títulos como Los domingos o Sirat, claras favoritas, pero también otros como Maspalomas, La cena, Sorda o Los tigres.

El discurso de Susan Sarandon, la batalla encarnizada entre Los domingos y Sirat o las posibles sorpresas. Si quieres ir resolviendo algunas de las incógnitas de esta noche, no te pierdas nuestra previa de la gala.

Gran protagonista de la noche, Susan Sarandon sucede a otras leyendas homenajeadas en años anteriores como Richard Gere o Sigourney Weaver. La actriz de Thelma y Louise o Pena de muerte recogerá el Goya Internacional 2026.

Faltan poco más de dos horas para que arranque la gala, y es el momento perfecto para dirigir la atención sobre algunas categorías. Analizamos a las actrices nominadas a estos Goya 2026, desde las de Actriz Principal a las revelación pasando por las de reparto.

En una gala como esta es muy fácil mirar a las películas que acumulan más nominaciones, como Los domingos o Sirat , pero también hay que mirar a las películas más pequeñas que no por tener menos candidaturas merecen menos la pena. Extraño río es una de ellas, con nominaciones a Mejor dirección novel y Actor revelación, y cuyo autor habló con Infobae hace tan solo unos días.

No solo de Susan Sarandon se vive, pues hoy también se celebra nuestra cinematografía de la mano de Gonzalo Suárez, cineasta autor de títulos como El portero o Remando al viento que recibirá el Goya de Honor 2026.

Existe bastante secretismo en torno al proceso, pues la Academia del Cine Español tampoco desvela muchos detalles. Pero sí se sabe que son sus miembros quienes eligen a las ganadoras, que el voto es secreto y también que se ejerce de manera individual, sin un consenso previo ni ningún tipo de reunión.

Hay quien dice que las hace más largas, pero qué sería de una gala de los Goya sin sus números musicales. En la de esta edición estarán grandes artistas, ¿cuál es tu favorito?

Todos los looks de la alfombra roja de los Goya 2026 se lucirán durante esta tarde y hasta la noche en Barcelona, donde el Auditori del Centre de Convencions Internacionals recibe al sector cinematográfico español para una celebración marcada por la expectación y el glamour. Títulos como Los domingos , Sirât y Romería figuran entre los favoritos para ser reconocidos en una edición que reúne a los máximos representantes de la Academia de Cine.

Tampoco hay gala que se precie sin un buen presentador, o, como en este caso, una buena pareja de presentadores. En esta edición música y cine se unen con la presencia de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, quien también tiene experiencia como actriz de doblaje. Tosar ya dio algunas pinceladas de cómo sería la gala...

