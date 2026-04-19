El paraíso italiano: una piscina natural en medio de la nada, aguas cristalinas y un secreto milenario

La Grotta della Poesia, en la región italiana de Puglia, permite el acceso como una especie de museo natural al aire libre. / Wikimedia Commons

El país conocido como il Bel Paese no irradia belleza única y exclusivamente por su gastronomía y sus ciudades, repletas de manjares. El turismo natural que ofrece Italia es también ampliamente conocido: desde las aguas cristalinas de la Puglia a las coloridas casas de Sorrento. El cómo descubrirlo radica en trazar rutas que escapen de las grandes urbes y decantarse por aquellos núcleos de mayor difícil acceso.

Un claro ejemplo de estos parajes recónditos es la llamada Grotta della Poesia, situada en la Roca Vecchia. Esta gruta de agua marina se encuentra en el municipio de Melendugno, con menos de 10.000 habitantes. Ubicado en la región de la Puglia, al este del tacón de Italia, se presenta como uno de los entornos naturales más singulares y protegidos del sur del país.

Dos grutas naturales de agua marina azul turquesa: la Grotta della Poesia Grande y della Poesia Piccola

Esta cavidad de origen kárstico, formada en la roca caliza y abierta al cielo, destaca por sus aguas de color esmeralda conectadas con el mar abierto mediante canales subterráneos, y ha sido reconocida como lugar de especial valor arqueológico y paisajístico. Según ha detallado el blog The Wom Travel, el enclave constituye el núcleo de un área delimitada cuya visita está sujeta a regulación estricta, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

El carácter de la grotta, o gruta, va mucho más allá de su explotación turística y estética. El sitio se compone en realidad de dos cavidades diferenciadas: la Grotta della Poesia Grande, de forma elíptica y paredes rocosas verticales, abierta sobre un amplio espejo de agua frecuentemente captado en fotografías aéreas; y la Grotta della Poesia Piccola, más retirada hacia el interior. Fue en esta segunda donde se hallaron inscripciones de origen messápico, griego y latino, grabadas en los muros y consideradas por los investigadores como una de las fuentes más ricas del Mediterráneo para el estudio de los Messapios y de los antiguos cultos vinculados al agua.

El entorno de la grotta, bajo la protección del Parque Arqueológico de Roca Vecchia, despliega un paisaje de acantilados claros, ensenadas que alternan tonos de azul y turquesa, y pequeñas calas como Portulignu y la recóndita Nfucaciucci, recomendadas por The Wom Travel para quienes deseen bañarse tras completar el itinerario por la gruta.

La Grotta della Poesia permite admirar unas vistas al mar Adriático acompañado de historia. / Wikimedia Commons

Qué se sabe de las restricciones actuales para quienes desean visitar la Grotta della Poesia

La protección medioambiental y patrimonial ha llevado a que la Grotta della Poesia funcione con acceso regulado y normas estrictas: existen vetos explícitos a realizar cualquier tipo de baño en el interior de la cavidad. Como ha relatado el blog de viaje, está prohibido saltar o nadar desde la gruta para frenar la erosión de las paredes y garantizar la integridad del yacimiento. Ignorar estas limitaciones acarrea el riesgo de sanción y puede contribuir al deterioro irreversible del enclave.

Además de la prohibición del baño, el reglamento veta la entrada con sombrillas, tumbonas, comida, bebida, así como cualquier tipo de comercio ambulante; está prohibido acercarse a los extremos del acantilado, explorar túneles subterráneos o realizar actividades invasivas como excavaciones. La visita debe entenderse como un recorrido museístico al aire libre, no como una jornada de playa convencional.

Actualmente, el acceso a la Grotta della Poesia en la temporada estival requiere el pago de un billete diario que da derecho, además, a una breve visita guiada por la zona arqueológica. El coste varía según la edad y la condición de los visitantes, ya que existen tarifas reducidas para menores, mayores de 75 años y grupos, mientras que los residentes en la provincia de Lecce y las personas con discapacidad pueden entrar sin coste alguno. En el acceso, que se localiza tras pasar el Santuario de Maria Santissima delle Grazie, hay tanto espacios de estacionamiento como caminos señalizados que llevan al visitante hacia el área vallada.

Una historia milenaria visible en las paredes con inscripciones de origen messápico, griego y latino

El valor patrimonial de la Grotta della Poesia y su entorno trasciende la naturaleza paisajística. Los estudios arqueológicos en Roca Vecchia han sacado a la luz restos que abarcan desde la Edad del Bronce —murallas, edificaciones, áreas de culto, evidencias de incendios y asedios— hasta huellas correspondientes a los Messapios y a la ocupación medieval y moderna del territorio.

Tal y como expone The Wom Travel, tras el periodo messápico, la zona fue refugio de anacoretas y, a partir del siglo XIV, ciudad fortificada bajo el conde Gualtieri di Brienne, antes de sufrir, en 1480, un expolio otomano que la convirtió en base para incursiones hacia Otranto y el resto del Salento, y finalmente, a mitad del siglo XVI, ser destruida por orden expresa para evitar su reutilización estratégica.

El recorrido por los senderos que flanquean el promontorio descubre tramos de murallas megalíticas, depósitos excavados en la piedra y perspectivas sobre el Adriático que ilustran la relevancia estratégica de este punto de conexión con Grecia y Albania. Las inscripciones conservadas en la Grotta della Poesia Piccola atestiguan la presencia de navegantes, probable objeto de rituales propiciatorios vinculados al agua antes de iniciar largas travesías.

Persiste además en la tradición una leyenda local sobre una princesa que, al bañarse en las aguas de la gruta, inspiraba a poetas venidos de toda la región, origen popular del nombre “della Poesia” que, según The Wom Travel, convive con interpretaciones etimológicas que lo relacionan con antiguos términos relativos a manantiales de agua dulce.

Ruta por los alrededores de la Grotta della Poesia: accesible con transporte público

Desde la gruta, todo el entorno del Salento adriático queda al alcance. Hacia el sur, la extensa playa de Torre dell’Orso con sus característicos farallones, los arcos naturales de Torre Sant’Andrea y las recónditas ensenadas de Conca Specchiulla y los Laghi Alimini permiten integrar naturaleza y cultura, mientras que en dirección a Otranto el visitante encuentra el acceso al casco histórico fortificado y al mosaico monumental de su catedral.

Es fácil llegar en coche desde Lecce siguiendo la estatal hasta Melendugno y después la ruta costera hacia Roca Vecchia, con el último tramo entre olivares antes de alcanzar el mar, o bien en transporte público durante los meses de verano usando el servicio Salento in Bus, que enlaza la estación de Lecce con Roca Vecchia y Torre dell’Orso.

La mejor época para la visita depende tanto del clima como de la presión turística y de la calidad de la luz: la primavera y el otoño suelen ofrecer condiciones más favorables en cuanto a afluencia y temperatura en comparación con la temporada alta, caracterizada por la ausencia de sombra y el aumento del calor sobre la roca expuesta.

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El itinerario en la Grotta della Poesia puede limitarse a un par de horas si solo se recorre la gruta y la zona arqueológica, aunque habitualmente se combina con la exploración pausada del litoral, deteniéndose en calas donde el baño sí está permitido y completando el día con visitas a destinos turísticos cercanos o recorridos culturales.