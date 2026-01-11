España Cultura

Estos son todos los españoles que han ganado un Globo de Oro: el último fue hace casi veinte años

Mientras varios directores y actores han logrado el reconocimiento internacional llevándose este premio, otras tantas estrellas de nuestro cine se han quedado sin recibirlo pese a sus múltiples nominaciones

Pedro Almodóvar en la gala
Pedro Almodóvar en la gala de los Globos de Oro de 2020. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La presencia española vuelve a cobrar fuerza en los Globos de Oro con la doble nominación de Sirat. Trance en el desierto, dirigida por Oliver Laxe, en la edición de 2026. La película sobre raves en el Sáhara, que ha triunfado en las salas de cine de dentro y fuera de España, compite en las categorías de Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Banda Sonora Original.

En la primera de estas categorías, Sirat medirá fuerzas con producciones tan reconocidas como Un simple accidente (Francia), ganadora de la Palma de Oro en Cannes, o El agente secreto (Brasil), la cual se puso por delante en la reciente gala de los Critics Choice Awards. Además, la banda sonora original compuesta por Kangding Ray también ha sido reconocida con una nominación, si bien la competencia también será dura con nombres tan reconocidos como los de Hans Zimmer (F1), Ludwig Göransson (Sinners) o Johnny Greenwood (Una batalla tras otra) entre los nominados.

Los españoles que han logrado ganar un Globo de Oro

Si la noche termina con Sirat ganando en ambas categorías, sería una jornada histórica para el cine español, el cual no consigue ningún Globo de Oro desde hace casi dos décadas. La última victoria registrada corresponde a Javier Bardem, quien fue distinguido en 2008 como mejor actor de reparto por su interpretación en No es país para viejos, la película de los hermanos Coen en la que el español interpreta a un terrorífico asesino.

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que un español obtuvo el premio, la presencia de nuestro país ha sido constante. El nombre de Pedro Almodóvar es imprescindible en la historia reciente de los Globos de Oro, no solo por las nueve nominaciones que ha obtenido a lo largo de su carrera, sino por los dos galardones 0btenidos con Todo sobre mi madre (2000) y Hable con ella (2003).

Alejandro Amenábar, por otra parte, también figura en la selecta lista de ganadores españoles, gracias a su triunfo en 2005 con Mar adentro, película en la que también participaba Javier Bardem. La película no solo se detendría ahí, sino que sería uno de los estrenos más exitosos de su año logrando salir premiada en el Festival de Venecia, los Premios del Cine Europeo, y los premios Oscar.

Javier Bardem y Belén Rueda
Javier Bardem y Belén Rueda en una escena de 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar

Se quedaron a las puertas

En contraste, intérpretes como Penélope Cruz y Antonio Banderas han acumulado nominaciones sin alcanzar el galardón. Una experiencia que también han vivido otras estrellas del cine español como Juan Antonio Bayona, quien obtuvo la última nominación para nuestro cine con su película La sociedad de la nieve, la cual tampoco logró hacerse con el premio a la Mejor película de habla no inglesa.

Otra actriz que podría entrar en esta lista es la hispano-cubano-estadounidense Ana de Armas, quien ha logrado situar su nombre entre las candidatas a mejor actriz por trabajos como Puñales por la espalda y Blonde, película por la que también logró incluso optar al Oscar a la Mejor actriz protagonista. Por desgracia, la intérprete tampoco logró finalmente imponerse al resto de nominadas.

En el ámbito de la dirección, destaca sobre todo el caso de Carlos Saura, nominado hasta tres veces para el premio a la Mejor película internacional por Mamá cumple 100 años (1980), Carmen (1984) y Tango (1999), de nuevo, sin hacerse con el galardón en ninguna de las ocasiones.

